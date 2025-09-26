Lukašenka svaidosi grasinimais Zelenskiui: „Bus dar blogiau“

Baltarusijos prezidentas teigė, kad su Kremliaus vadovu aptarė „labai gerą pasiūlymą“ dėl karo Ukrainoje, su kuriuo ši, pasak jo, turėtų sutikti.
„Jei ukrainiečiai nesutiks su šiais pasiūlymais, bus dar blogiau – jie praras Ukrainą“, – sakė jis.
Toliau A. Lukašenka gyrėsi, kad kartu su V. Putinu išklausė Rusijos ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo ataskaitą, kurioje pranešta apie pažangą „visais frontais“, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Iš to jis padarė išvadą, kad V. Zelenskis turi „sutikti su jam palankiomis sąlygomis“.
Lukašenka nori susitikti su Zelenskiu
„Todėl norėčiau, kol jis dar nesusitiko su Putinu – o jis to nori, visais kanalais jau viešai kreipiasi – pasikalbėti su juo tiesiogiai“, – sakė A. Lukašenka, pridurdamas: „Turiu jam ką pasakyti.“
„Manau, atėjo laikas pradėti konsultacijas – mums, trijų slavų valstybių vadovams, reikia susėsti ir susitarti. Susitarti dėl šio nesuprantamo karo pabaigos. Reikia susitarti. Jei nesusitarsime, blogai bus visiems“, – apibendrino Baltarusijos prezidentas.
