TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Šiaurės Vokietijoje, netoli Danijos, pastebėti keli dronai

2025-09-26 19:08 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-26 19:08

Penktadienį virš Šlėzvigo-Holšteino – žemės šiaurės Vokietijoje, kuri ribojasi su Danija – buvo pastebėti keli dronai, dėl to vietos valdžios institucijos pradėjo tyrimą, rašo

Dronas (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį virš Šlėzvigo-Holšteino – žemės šiaurės Vokietijoje, kuri ribojasi su Danija – buvo pastebėti keli dronai, dėl to vietos valdžios institucijos pradėjo tyrimą, rašo

1

Apie tai praneša „Evropeiskaja pravda““, remdamasi NDR.

Įtaria šnipinėjimą

Pasak Šlėzvigo-Holšteino vidaus reikalų ministrės Sabinos Sütterlin-Wack, dėl pastebėtų nežinomų dronų pradėtas tyrimas dėl įtariamo šnipinėjimo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji pridūrė, kad žemės vidaus reikalų ministerija palaiko „intensyvų ir nuolatinį dialogą“ su federaline vyriausybe ir Bundesveru, o vietos policija stiprina apsaugą nuo dronų, koordinuodama savo veiksmus su kitomis šiaurinėmis Vokietijos žemėmis.

„Žinoma, mes Šlėzvige-Holšteine taip pat tiriam kiekvieną įtariamąjį šnipinėjimu ir sabotažu šioje byloje ir liekam labai budrūs šioje srityje“, – sakė pareigūnė.

2024 m. rugpjūčio mėn. šioje žemėje taip pat buvo užfiksuota daugybė neteisėtų dronų skrydžių virš kritinės infrastruktūros objektų.

Panašūs incidentai su dronais pastarosiomis savaitėmis tapo vis dažnesni. Be kita ko, pastarosiomis naktimis dronai taip pat keletą kartų buvo pastebėti virš Danijos, su kuria ribojasi Šlėzvigo-Holšteino žemės.

