Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo žodžiai apie Putiną supykdė Kremlių: Peskovas ėmė teisintis

2025-10-15 16:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 16:35

Kremlius sureagavo į Donaldo Trumpo pareiškimą apie Vladimirą Putiną. Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas tvirtina, kad karas prieš Ukrainą esą buvo pradėtas siekiant „apsaugoti Rusijos interesus“, ir kaltina Kyjivą dėl užsitęsusio konflikto. Tuo metu JAV prezidentas D. Trumpas teigia nesuprantantis, kodėl V. Putinas vis dar nebaigė karo, ir užsimena apie galimą pagalbą Ukrainai „Tomahawk“ raketomis, rašo „Unian“.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
27

Kremlius sureagavo į Donaldo Trumpo pareiškimą apie Vladimirą Putiną. Rusijos prezidento atstovas Dmitrijus Peskovas tvirtina, kad karas prieš Ukrainą esą buvo pradėtas siekiant „apsaugoti Rusijos interesus“, ir kaltina Kyjivą dėl užsitęsusio konflikto. Tuo metu JAV prezidentas D. Trumpas teigia nesuprantantis, kodėl V. Putinas vis dar nebaigė karo, ir užsimena apie galimą pagalbą Ukrainai „Tomahawk“ raketomis, rašo „Unian“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusijos prezidentas visada vadovaujasi savo šalies ir tautos interesais. Viskas, ką jis daro, yra skirta užtikrinti mūsų žmonių dabartį ir ateitį“, – sakė Peskovas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak V. Putino spaudos sekretoriaus, būtent dėl šios priežasties Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Jis pridūrė, kad Kremliaus vadovas esą yra „atviras procesą perkelti į politinį ir diplomatinį lygmenį“, o karo sprendimo tempai sulėtėję neva dėl Ukrainos kaltės.

REKLAMA

„Dabar su tuo yra problemų, ir jos kyla ne dėl mūsų kaltės. Problemų atsiranda dėl to, kad Kyjivo režimą europiečiai kasdien provokuoja tęsti karą“, – pareiškė D. Peskovas.

Trumpas: Putinas turi užbaigti karą su Ukraina

Spalio 14 d. JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, jog V. Putinas turėtų baigti karą su Ukraina. Vašingtono vadovas pažymėjo, kad „turėjo labai gerus santykius su Putinu“, tačiau Kremliaus vadovas atsisako sustabdyti kraujo liejimą.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

„The New York Times“ rašė, kad tokie D. Trumpo pareiškimai rodo, jog jis yra linkęs suteikti Ukrainai „Tomahawk“ raketas.

V. Putinas prieštarauja šiam sprendimui, teigdamas, kad tai būtų „naujo eskalacijos etapo“ signalas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (instagram.com ir SCANPIX nuotr. montažas)
Ukrainos žvalgyba išaiškino Rusijos planus Baltarusijoje: Zelenskis kreipėsi į partnerius (4)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (nuotr. SCANPIX)
Ekspertai: Putinas praranda kontrolę ir gali sutikti su paliaubomis (2)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Peskovas skundžiasi: Trumpas nepasveikino Putino su gimtadieniu (7)
Sutiko Putinas ir Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas rėžė Putinui: „Nežinau, kodėl jis tęsia karą“ (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų