„Rusijos prezidentas visada vadovaujasi savo šalies ir tautos interesais. Viskas, ką jis daro, yra skirta užtikrinti mūsų žmonių dabartį ir ateitį“, – sakė Peskovas.
Pasak V. Putino spaudos sekretoriaus, būtent dėl šios priežasties Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą. Jis pridūrė, kad Kremliaus vadovas esą yra „atviras procesą perkelti į politinį ir diplomatinį lygmenį“, o karo sprendimo tempai sulėtėję neva dėl Ukrainos kaltės.
„Dabar su tuo yra problemų, ir jos kyla ne dėl mūsų kaltės. Problemų atsiranda dėl to, kad Kyjivo režimą europiečiai kasdien provokuoja tęsti karą“, – pareiškė D. Peskovas.
Trumpas: Putinas turi užbaigti karą su Ukraina
Spalio 14 d. JAV prezidentas D. Trumpas pareiškė, jog V. Putinas turėtų baigti karą su Ukraina. Vašingtono vadovas pažymėjo, kad „turėjo labai gerus santykius su Putinu“, tačiau Kremliaus vadovas atsisako sustabdyti kraujo liejimą.
„The New York Times“ rašė, kad tokie D. Trumpo pareiškimai rodo, jog jis yra linkęs suteikti Ukrainai „Tomahawk“ raketas.
V. Putinas prieštarauja šiam sprendimui, teigdamas, kad tai būtų „naujo eskalacijos etapo“ signalas.
