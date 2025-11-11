Sakartvelo ir Azerbaidžano pasienyje sudužo Turkijos karinis krovininis lėktuvas

„Mūsų karinis krovininis lėktuvas C-130, pakilęs iš Azerbaidžano grįžti namo, sudužo Sakartvelo ir Azerbaidžano pasienyje“, – socialiniame tinkle „X“ pranešė ministerija.
Pasak jos, vykdoma paieškos ir gelbėjimo operacija, tačiau neskelbiama, ar yra aukų ir kiek žmonių buvo lėktuve.
Sakartvelo vidaus reikalų ministerija pareiškime patvirtino įvykus katastrofą, teigdama, kad orlaivis nukrito „maždaug už penkių kilometrų nuo Sakartvelo valstybinės sienos“ su Azerbaidžanu.
Ji pranešė, kad pradėtas tyrimas.
Turkijos ginkluotosios pajėgos plačiai naudoja karinius krovininius lėktuvus C-130 personalui gabenti ir logistinėms operacijoms vykdyti.
Turkija ir Azerbaidžanas palaiko glaudų karinį bendradarbiavimą.
Vaizdo įrašas, kuriame, kaip pranešama, matyti katastrofa, buvo parodytas per Turkijos privačią NTV televiziją ir kitas žiniasklaidos priemones. Jame matyti, kaip lėktuvas krenta spirale ir palieka baltų dūmų pėdsaką.
