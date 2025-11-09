 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Druskininkuose su kūdikiu iš namų išėjusi ir dingusi moteris rasta Kėdainiuose

2025-11-09 10:35 / šaltinis: BNS
2025-11-09 10:35

Druskininkuose šeštadienį iš namų su mažamete dukra išėjusi ir dingusi moteris rasta Kėdainiuose.

Policija (nuotr. 123rf.com)

Druskininkuose šeštadienį iš namų su mažamete dukra išėjusi ir dingusi moteris rasta Kėdainiuose.

0

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, su 2024-aisiais gimusia dukra išėjusi 2000 metais gimusi moteris sekmadienio rytą surasta Kėdainiuose.

Pareigūnų teigimu, paaiškėjo, kad keliaudama autobusu moteris pametė telefoną, todėl neturėjo galimybės susisiekti su artimaisiais, dėl ko šie sunerimo ir pranešė policijai.

„Nei moteriai, nei vaikui pavojus negresia. Vaikas perduotas tėvui“, – nurodo policija.

 

