Druskininkuose su kūdikiu iš namų išėjusi ir dingusi moteris rasta Kėdainiuose

Kaip pranešė Alytaus apskrities policija, su 2024-aisiais gimusia dukra išėjusi 2000 metais gimusi moteris sekmadienio rytą surasta Kėdainiuose.
Pareigūnų teigimu, paaiškėjo, kad keliaudama autobusu moteris pametė telefoną, todėl neturėjo galimybės susisiekti su artimaisiais, dėl ko šie sunerimo ir pranešė policijai.
„Nei moteriai, nei vaikui pavojus negresia. Vaikas perduotas tėvui“, – nurodo policija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!