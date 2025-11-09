Aiškėja daugiau detalių apie nužudymą Garliavoje: sulaikyti du įtariamieji

Nurodoma, jog šeštadienio vakarą Garliavoje esančiame name rastas mirusio vyro, gimusio 1989 metais, kūnas.
Kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojai, į Dobilų gatvę šeštadienio vakarą suvažiavo net apie 10–12 policijos ir greitosios ekipažų.
Įtariamieji neblaivūs vyras, gimęs 1998-aisiais, (2,22 prom.) ir moteris, gimusi 1967 metais, (1,37 prom.) uždaryti į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
