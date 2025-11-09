 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Aiškėja daugiau detalių apie nužudymą Garliavoje: sulaikyti du įtariamieji

2025-11-09 10:02 / šaltinis: BNS
2025-11-09 10:02

Pareigūnai sulaikė du asmenis, įtariamus vyro nužudymu Garliavoje, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

Policija (nuotr. Elta)

Pareigūnai sulaikė du asmenis, įtariamus vyro nužudymu Garliavoje, sekmadienį pranešė Policijos departamentas.

0

Nurodoma, jog šeštadienio vakarą Garliavoje esančiame name rastas mirusio vyro, gimusio 1989 metais, kūnas.

Kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojai, į Dobilų gatvę šeštadienio vakarą suvažiavo net apie 10–12 policijos ir greitosios ekipažų.

Įtariamieji neblaivūs vyras, gimęs 1998-aisiais, (2,22 prom.) ir moteris, gimusi 1967 metais, (1,37 prom.) uždaryti į areštinę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

