  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Praneša apie tarnybų sujudimą Garliavoje – sulėkė 10–12 ekipažų

2025-11-08 20:07
2025-11-08 20:07

Neramus šeštadienio vakaras Garliavoje – sulėkė gausios tarnybų pajėgos. 

0

Kaip portalui „Kas vyksta Kaune“ pranešė skaitytojai, Dobilų gatvėje esą suvažiavę net apie 10–12 policijos ir greitosios ekipažų. 

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato budintis pareigūnas savo ruožtu portalui nurodė, kad minimoje vietoje įvyko buitinis konfliktas, jo metu sužalotas žmogus.

Įvykio vietoje dirba policijos pareigūnai, teigiama, kad gyventojams grėsmės nėra.

