Išgirdę, ką mirus šiai moteriai padarė jos dukra, kiti pravirksta: „Negaliu apibūdinti skausmo“

„Tai buvo mano prioritetas“, – pabrėžia Katarzyna, neslepianti savo emocijų ir dėkingumo. Be geranoriškų žmonių pagalbos ji nebūtų galėjusi to padaryti, rašoma fakt.pl.
„Aš neturėjau galimybės užaugti kartu su ja. Jos veidą atpažįstu daugiausia iš senų nuotraukų ir trumpų vaikystės prisiminimų, kurie vis labiau blėsta.
Negaliu apibūdinti skausmo, kurį nešioju savo širdyje“, – prisipažino Katarzyna savo lėšų rinkimo puslapio aprašyme.
Parvežė motinos palaikus į Lenkiją
Jos motina Izabela Zabłocka buvo laikoma dingusia daugiau nei 15 metų. Neseniai britų tyrėjai atskleidė žiaurią tiesą – moteris buvo nužudyta.
„Po ilgų metų tuščių vilčių, bemiegių naktų ir maldų dėl jos sugrįžimo mums liko tik jos palaikai... ir neįsivaizduojama tuštuma“, – prisipažino Katarzyna.
Jos didžiausias noras buvo pargabenti motinos palaikus į Lenkiją, kad ši galėtų būti palaidota čia. Vis tik su transportavimu ir laidotuvėmis susijusios išlaidos viršijo jos finansines galimybes.
Izabelos dukra sukūrė internetinę aukų rinkimo kampaniją, prašydama pagalbos finansuoti motinos paskutinę kelionę. Dabar Katarzyna pasidalijo jaudinančiomis naujienomis.
„Mano motina buvo kremuota ir parvežta į Lenkiją, o jos laidotuvės įvyko 2025 m. spalio 7 d.“, – rašė ji lėšų rinkimo svetainėje. Ji pridūrė, kad jai taip pat pavyko pastatyti motinai paminklą.
„Iš visos širdies dėkoju už paramą. Dėka jūsų, nepaisant neįsivaizduojamo skausmo, man pavyko pasiekti šį tikslą“, – dalijosi moteris.
Paslaptingas Izabelos Zabłockos dingimas Jungtinėje Karalystėje
Izabela Zabłocka, kilusi iš Gryficų (Vakarų Pamario vaivadija), 2009 m. išvyko į Jungtinę Karalystę su savo partneriu, kad užsidirbtų pragyvenimui. Tuomet devynerių metų dukrą Katarzyną ji paliko Lenkijoje močiutės globai.
Būdama užsienyje ji palaikė ryšį su šeima. Vienu metu Izabela artimiesiems pasakė, kad negali rasti darbo ir grįžta į Lenkiją. Netrukus ryšys su ja staiga nutrūko – Izabela buvo paskelbta dingusia.
Po kelerių metų byla buvo atnaujinta, o Didžiosios Britanijos policija areštavo keletą asmenų, įtariamų jos nužudymu. Pagrindinė įtariamoji – Izabelos buvusi partnerė Anna P., su kuria moteris buvo išsiskyrusi netrukus prieš dingimą.
Izabelos namo sode buvo rasti žmogaus palaikai. DNR tyrimai galutinai patvirtino, kad tai – dingusios moters palaikai, teigia laidos „Interwencja“ žurnalistas Rafałas Zalewskis, kuris apie tai pranešė socialiniuose tinkluose.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!