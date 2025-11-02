 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gintaro Bendžiaus kapą aplankęs brolis Mindaugas išliejo skausmą: „Matau ir niekaip negaliu patikėti“

2025-11-02 09:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-02 09:30

Praėjusį pavasarį Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – Norvegijoje žuvo garsus muzikos prodiuseris Gintaras Bendžius. Vėlinių savaitgalį jo kapą aplankęs brolis Mindaugas Bendžius neslepia skausmo ir begalinio ilgesio.

Gintaras Bendžius ir Mindaugas Bendžius (nuotr. BNS, Facebook, 123rf)

Praėjusį pavasarį Lietuvą apskriejo itin liūdna žinia – Norvegijoje žuvo garsus muzikos prodiuseris Gintaras Bendžius. Vėlinių savaitgalį jo kapą aplankęs brolis Mindaugas Bendžius neslepia skausmo ir begalinio ilgesio.

0

Pirmąjį lapkričio savaitgalį socialiniame tinkle „Facebook“ M. Bendžius paviešino įrašą.

Brolio žodžiai veria širdį

Jame vyras pasidalijo nuotrauka, kuriame matyti brolio Gintaro kapas, esantis Klaipėdoje.

Šalia nuotraukos Mindaugas paliko ir itin jautrią žinutę.

„Matau ir niekaip negaliu patikėti.. NIEKAIP.. Taip skaudžiai ir taip giliai... Bet tik čia kažkiek nusiraminu... Beprotiškas ilgesys... BROLIS“, – rašė jis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad G. Bendžius Norvegijoje pateko į audrą Šiaurės jūroje žvejodamas su draugu. Nors vienam lietuviui pavyko išsigelbėti, G. Bendžiui gyvybės išgelbėti nepavyko. 

Klaipėdiečiai prodiuseriai broliai Gintaras ir Mindaugas Bendžiai į didžiąją sceną atvedė klausytojų pamėgtas grupes, kaip „Junior“, „Mango“, dirbo ir su „Pikaso“.  

