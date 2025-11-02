Gintaro Bendžiaus kapą aplankęs brolis Mindaugas išliejo skausmą: „Matau ir niekaip negaliu patikėti“

Pirmąjį lapkričio savaitgalį socialiniame tinkle „Facebook“ M. Bendžius paviešino įrašą.
Brolio žodžiai veria širdį
Jame vyras pasidalijo nuotrauka, kuriame matyti brolio Gintaro kapas, esantis Klaipėdoje.
Šalia nuotraukos Mindaugas paliko ir itin jautrią žinutę.
„Matau ir niekaip negaliu patikėti.. NIEKAIP.. Taip skaudžiai ir taip giliai... Bet tik čia kažkiek nusiraminu... Beprotiškas ilgesys... BROLIS“, – rašė jis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad G. Bendžius Norvegijoje pateko į audrą Šiaurės jūroje žvejodamas su draugu. Nors vienam lietuviui pavyko išsigelbėti, G. Bendžiui gyvybės išgelbėti nepavyko.
Klaipėdiečiai prodiuseriai broliai Gintaras ir Mindaugas Bendžiai į didžiąją sceną atvedė klausytojų pamėgtas grupes, kaip „Junior“, „Mango“, dirbo ir su „Pikaso“.
