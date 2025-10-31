Pas brolį atvažiavęs vyras rado jo ir žmonos lavonus: kelia galimas versijas

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Pareigūnai aiškinasi mįslingos sutuoktinių mirties aplinkybes Nemėžyje, Baltarusių gatvės name. Tarnyboms paskambinęs vyriškis pranešė, kad atvykęs pas 60-metį brolį namo viduje rado jo lavoną.
Netrukus name jis aptiko nebegyvą 56-erių metų brolio žmoną. Abu kūnai jau buvo atšalę – mirtis sutuoktinius ištiko jau iš vakaro, galimai ir dar anksčiau.
Akivaizdžių smurto žymių ant sutuoktinių nesimatė. Pirminiais duomenimis, sutuoktiniai dažnai vartodavo alkoholį, galimai juo ir apsinuodijo.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą mirties priežasčiai nustatyti, jas aiškinsis ir teismo medicinos ekspertai.
Sutuoktiniai galėjo apsinuodyti ne vien alkoholiu – Lietuvoje kartais nutinka ir mirtinų apsinuodijimų smalkėmis, bekvapėmis ir bespalvėmis anglies monoksido dujomis. Labai nuodingos dujos gali susidaryti ir dėl netvarkingų krosnių, šildymo katilų arba jų kūrenimo taisyklių pažeidimo.
Visą reportažą žiūrėkite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.