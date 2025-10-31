Aiški moterų rinktinės sudėtis atrankai

Lapkričio 13 d., ketvirtadienį, Viliaus Stanišausko vadovaujama Lietuvos rinktinė išvykoje susitiks su Švedijos nacionaline komanda, o lapkričio 16 d., sekmadienį, Vilniuje priims Europos čempiones Belgijos krepšininkes.
Šios rungtynės vyks „Twinsbet“ arenoje, o jų metu žiūrovai mėgausis ne tik krepšiniu, bet ir muzikos atlikėjų pasirodymais ir įvairiais konkursais. Įėjimas į rungtynes su Europos čempionėmis bus nemokamas, todėl krepšinio mėgėjai iš visos Lietuvos jau dabar gali planuotis turiningą lapkričio 16 d. vakarą. Rungtynių pradžia – 16:00 val.
Į pirmąjį atrankos langą V. Stanišauskas pakvietė 14 krepšininkių. Pristatydamas rinktinės sąrašą, vyr. treneris sakė:
„Artėjantis Europos čempionatas Lietuvoje – didelis įvykis visam Lietuvos krepšiniui. Rinktinė bus atsinaujinusi, todėl jau dabar išbandome krepšininkes, kad jos kuo greičiau integruotųsi. Šiame sąraše nėra Monikos Grigalauskytės, kuri turi intensyvų klubinį sezoną ir dėl asmeninių priežasčių paprašė šįkart praleisti atrankos langą. Rinktinėje šįkart nebus Kamilės Nacickaitės, kuri turi mini traumelių ir nori jas išsigydyti.“
Ilgametė Lietuvos rinktinės krepšininkė Giedrė Labuckienė spaudos konferencijoje sakė:
„Nuostabu turėti galimybę žaisti Europos čempionate, kuris vyks Lietuvoje ir būtent tokiu būdu baigti savo karjerą Lietuvos rinktinėje. Su nekantrumu laukiu atrankos lango pradžios.“
Su dukart iš eilės Europos čempionėmis tapusiomis Belgijos krepšininkėmis Lietuvos rinktinė žaidė ir vasarį vykusio FIBA lango metu. Tuomet „Twinsbet“ arenoje 6 tūkstančių žiūrovų akivaizdoje lietuvės elitinei rinktinei nusileido tik paskutinę sekundę (69:70).
Rungtynes Lietuva–Belgija transliuos LRT televizija, o arenoje susirinkę žiūrovai išvys žinomo dainininko Jurijaus Veklenko pasirodymą.
Asociacijos „Lietuvos krepšinis“ prezidentas M. Balčiūnas pridėjo: „Ypatingai dėkojame „Twinsbet“ arenai ir Andriui Žiauberiui, kurie į situaciją pažiūrėjo itin lanksčiai, todėl rungtynes su Belgija galėsime žaisti šioje įspūdingoje arenoje. Turime tikslą užpildyti areną ir visiems krepšinio mėgėjams dovanoti puikų sekmadienio vakarą. Naudodamasis proga, taip pat noriu padėkoti į mūsų partnerių šeimą sugrįžtančiam „Payswix“, kuris padės organizuoti e.sporto turnyrus ir prisidės prie kitų mūsų projektų.“
H grupėje kartu su Lietuva, Belgija ir Švedija taip pat žais Suomija. Visos šios šalys organizuos 2027 m. Europos čempionatą ir jau turi kelialapį į Senojo žemyno pirmenybes.
Vis dėlto komandoms svarbu rinkti pergales jau atrankos grupėje, kadangi čia kovojama dėl aukštesnio reitingo ir krepšelio, kuris lems sąlyginai palankesnes varžoves pirmajame Europos čempionato etape.
Spaudos konferencijos metu oficialiai patvirtinta, kad šiame atrankos lange V. Stanišauskui ir Sandrai Linkevičienei talkins Egidijus Ženevičius.
Treneris praėjusią vasarą su U20 Lietuvos merginų rinktine pirmą kartą šalies istorijoje šioje amžiaus grupėje iškovojo Europos čempionato sidabro medalius.
Treneris E. Ženevičius prieš sėkmingai darbavosi Vilniaus „Kibirkšties“ klube, su kuriuo 2024–2025 m. sezone laimėjo 3 titulus.
Treneris E. Ženevičius šiame lange pakeis Tomą Rinkevičių ir Nedą Pacevičių, kurie šiuo metu dirba klubiniame krepšinyje.
Spaudos konferencijoje taip pat pat pristatytas asociacijos „Lietuvos krepšinis“ partneris „Payswix“, kuris bus naujojo e.sporto krepšinio projekto partneris.
Lietuvos rinktinės sudėtis pirmajame Europos čempionato atrankos lange:
Eglė Šventoraitė (Atėnų „Athinaikos“)
Giedrė Labuckienė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“)
Daugilė Ūsė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“)
Gabija Galvanauskaitė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“)
Laura Juškaitė (Mersino CBK)
Justė Jocytė (Žironos „Spar“)
Gabija Meškonytė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“)
Eglė Zabotkaitė (Izmito „Belediyespor“)
Justina Miknaitė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“)
Brigita Sinickaitė (Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“)
Sintija Aukštikalnytė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“)
Danielė Paunksnytė (Vilniaus „Kibirkštis-TOKS“)
Dominyka Paliulytė (Klaipėdos „Neptūnas-Amberton“)
Ugnė Grigaliūnaitė (Šiaulių „Šiaulių-Vilmers“)
