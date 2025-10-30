Kalendorius
„M Basket“ atsisveikino su Copelandu ir ieško naujoko

2025-10-30 17:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-30 17:30

Mažeikių „M Basket“ paskelbė apie sudėties pokyčius – komandą abipusiu susitarimu palieka legionierius.

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) ekipą palieka septynis mačus lygoje sužaidęs Cameronas Copelandas.

25 metų 201 cm ūgio gynėjas per 14 minučių rinko 5,4 taško (27 procentai tritaškių), 2,9 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo bei 4,4 naudingumo balo.

Mažeikių klubas pranešė ieškanti pastiprinimo vietoje išvykusio amerikiečio.

„M Basket“ sezoną pradėjo trimis pergalėmis, keturiais pralaimėjimais ir NKL dalinasi 10–12 vietas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

