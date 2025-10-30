„M Basket“ atsisveikino su Copelandu ir ieško naujoko

Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) ekipą palieka septynis mačus lygoje sužaidęs Cameronas Copelandas.
25 metų 201 cm ūgio gynėjas per 14 minučių rinko 5,4 taško (27 procentai tritaškių), 2,9 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo bei 4,4 naudingumo balo.
Mažeikių klubas pranešė ieškanti pastiprinimo vietoje išvykusio amerikiečio.
„M Basket“ sezoną pradėjo trimis pergalėmis, keturiais pralaimėjimais ir NKL dalinasi 10–12 vietas.
