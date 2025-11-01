33-ejų garsi influencerė ir jos dukra rastos negyvos: šeima negali atsigauti

Motina ir dukra buvo rastos negyvos savo namuose Rio de Žaneire daugiau nei prieš tris savaites, tačiau jų mirties priežastis iki šiol neaiški, rašo mirror.co.uk.
Tragedija Rio de Žaneire
Lidiane ir jos dukra Miana buvo rastos spalio 10 dieną bute, esančiame Barros da Tižukos rajone, pietvakarinėje miesto dalyje. Vietos žiniasklaida praneša, kad Lidiane kūnas buvo rastas viename iš miegamųjų, o Mianos – svetainėje.
Brazilijos policija teigia, kad ant kūnų nebuvo pastebėta smurto žymių. Tyrimą atlieka 16-asis policijos komisariatas, o pareigūnai kol kas neatmeta nė vienos versijos.
Teismo medicinos ekspertizė kelia dar daugiau klausimų
Šeimos advokatas Rodrigo Moulinas teigė, kad praėjusios savaitės pabaigoje atlikta teismo medicinos ekspertizė „iškėlė daugiau klausimų nei pateikė atsakymų“.
„Ekspertizė kelia dar daugiau neaiškumų, nes policija elgiasi labai atsargiai ir kol kas nieko neatmeta. Tyrimas tik dar labiau komplikuoja situaciją“, – sakė R. Moulinas portalui „G1“.
Po trijų valandų trukusio ekspertinio darbo vienintelis aiškus faktas buvo tai, kad dujų instaliacija bute buvo netvarkinga.
„Šildytuvas buvo įrengtas visiškai neteisingai, o dūmtraukio dujų išleidimo anga buvo buto viduje“, – teigė advokatas.
Tiriamos kelios mirties priežastys
Policija neatmeta įvairių versijų – nuo apsinuodijimo dujomis iki su maistu susijusių priežasčių.
„Kol kas viskas tebėra neaišku – reikia laukti laboratorinių rezultatų“, – pridūrė R. Moulinas.
Pasak tyrėjų, kol kas jokių įrodymų apie smurtą ar įsibrovimą nenustatyta.
Influencerės gyvenimas prieš tragediją
Lidiane prieš kelerius metus persikėlė į Rio de Žaneirą, kur studijavo mediciną ir dirbo modeliu.
Jos dukra Miana anksčiau gyveno San Paule, kur lankė EEB Irmã Irene mokyklą, tačiau vėliau persikėlė gyventi su motina.
Sveikatos problemos galėjo turėti įtakos
Advokatas pabrėžė, kad mirties liudijimas bus itin svarbus nustatant, nuo ko mirė motina ir dukra, nes abi turėjo sveikatos sutrikimų, susijusių su krauju.
Lidiane sirgo trombofilija – liga, dėl kurios kraujas linkęs krešėti greičiau nei įprasta, o Miana turėjo hemofiliją – retą sutrikimą, dėl kurio kraujas nekreša normaliai dėl krešėjimo baltymų trūkumo.
„Yra įtarimų, kad dukra galėjo mirti pirmoji, nes jos kūnas buvo labiau suiręs nei Lidiane“, – pareiškė advokatas R. Moulinas.
