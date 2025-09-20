Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Rokiškyje nuo smurto nukentėjusi moteris įpūtė net 4,72 promiles

2025-09-20 17:44 / šaltinis: ELTA
2025-09-20 17:44

Rokiškyje penktadienį konflikte galimai nukentėjusiai moteriai nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas, pranešė policija.

Alkotesteris (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)

Rokiškyje penktadienį konflikte galimai nukentėjusiai moteriai nustatytas daugiau nei 4 prom. girtumas, pranešė policija.

REKLAMA
0

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13 val. 8 min. Taikos gatvėje, namuose, konflikto metu vyras, gimęs 1977 m., būdamas neblaivus (1,67 prom.), sukėlė fizinį skausmą neblaiviai moteriai, gimusiai 1984 m.

Pastarajai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,72 prom.

Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.

Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo sulaikytas.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų