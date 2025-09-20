Rokiškyje nuo smurto nukentėjusi moteris įpūtė net 4,72 promiles

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 13 val. 8 min. Taikos gatvėje, namuose, konflikto metu vyras, gimęs 1977 m., būdamas neblaivus (1,67 prom.), sukėlė fizinį skausmą neblaiviai moteriai, gimusiai 1984 m.
Pastarajai nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 4,72 prom.
Toks girtumo laipsnis medikų vertinamas kaip pavojingas gyvybei.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas asmuo sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
