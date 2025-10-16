Lietuvoje – mirtis nuo pavojingos infekcijos: užkratas plinta per maistą

Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, per rugsėjo mėnesį Lietuvoje buvo užregistruoti 6 listeriozės atvejai, iš jų vienas pasibaigė mirtimi. Vilniaus miesto gyventojas priklausė 65–79 m. amžiaus grupei.
Kaip nurodoma, sausio–rugsėjo mėn. iš viso buvo užregistruoti 23 listeriozės atvejai, iš jų 2 mirties.
NVSC teigimu, nors sergamumas Lietuvoje nedidelis – kasmet fiksuojama iki 20 atvejų, – ši infekcija gali sukelti itin sunkias komplikacijas, o mirštamumo rodiklis išlieka aukštas – 20–30 proc.
Europoje – nuoseklus atvejų augimas
Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad pastaraisiais metais Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) stebi nuoseklų listeriozės atvejų skaičių didėjimą.
ECDC duomenimis, 2023 metais 30 Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės šalių (EEE) pranešė apie 2 993 patvirtintus listeriozės atvejus – tai didžiausias metinis atvejų skaičius nuo stebėsenos pradžios. Didžiausias sergamumo rodiklis užfiksuotas tarp vyresnių nei 64 metų asmenų. Primenama, kad jei 2022 metais užregistruota 2 770 listeriozės atvejų, 2021 metais – 2 268.
Užsikrečia per nesaugų maistą
Primenama, kad nuo listeriozės vakcinos nėra, tad vienintelis būdas apsisaugoti – saugiai ruošti maistą ir kruopščiai laikytis higienos.
Listeriozę sukelia bakterijos, kurios yra paplitusios gamtoje – dirvožemyje, vandenyje, ant augalų, gyvūnų bei jų produktų. Bakterijos atsparios – gali daugintis net šaldytuve (4–6 °C temperatūroje), ilgai išgyvena vandenyje, druskinguose tirpaluose, o žūva tik pakankamai kaitinamos.
Dažniausiai užsikrečiama per užterštą gyvūninį maistą – nepakankamai termiškai apdorotą mėsą, nepasterizuotą pieną ar iš jo pagamintus produktus, žalias daržoves ar vaisius, užterštus dirvožemiu. Retesniais atvejais infekcija gali patekti per pažeistą odą ar oro lašeliniu būdu dirbant su gyvūninėmis žaliavomis.
Kaip saugotis listeriozės?
Bendros rekomendacijos:
- Vartokite tik gerai termiškai apdorotą gyvūninį maistą: jautieną, kiaulieną, paukštieną ir kt.
- Kruopščiai plaukite žalias daržoves ir vaisius prieš vartojimą.
- Žalią mėsą laikykite atskirai nuo termiškai apdoroto ar vartojimui paruošto maisto, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo.
- Venkite nepasterizuoto, nevirinto pieno ir iš jo pagamintų produktų.
- Po sąlyčio su žalia mėsa, daržovėmis ar vaisiais kruopščiai plaukite rankas, įrankius ir paviršius.
- Saugokite maisto gaminimo įrankius ir produktus nuo graužikų.
Rekomendacijos rizikos grupės asmenims (naujagimiams, nėščiosioms, asmenims su nusilpusia imunine sistema, 65 metų ir vyresniems asmenims):
- Venkite minkštųjų sūrių (pvz., fetos, Brie, Camembert, pelėsinių ir kt.).
- Nevalgykite prekybos tinklų kulinarijos gaminių, taip pat dešrainių, mėsainių ir pan.
- Ilgiau šaldytuve laikytą paruoštą maistą prieš vartojimą pakaitinkite.
- Venkite bet kokio ilgesnį laiką šaldytuve laikyto gyvūninio maisto, ypač paštetų.
- Venkite šaltai rūkytų žuvų, dešrų ir kitų panašių mėsos gaminių.