Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Lietuvoje – mirtis nuo pavojingos infekcijos: užkratas plinta per maistą

2025-10-16 13:24 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-16 13:24

Lietuvoje per pirmąjį rudens mėnesį fiksuota mirtis nuo pavojingos infekcijos – listeriozės. Tai šiemet – jau antroji mirtis nuo šios ligos. Nors Lietuvoje listeriozės atvejų skaičius nėra dramatiškai didelis, Europoje stebima nerimą kelianti tendencija.

Lietuvoje per pirmąjį rudens mėnesį fiksuota mirtis nuo pavojingos infekcijos – listeriozės. Tai šiemet – jau antroji mirtis nuo šios ligos. Nors Lietuvoje listeriozės atvejų skaičius nėra dramatiškai didelis, Europoje stebima nerimą kelianti tendencija.

REKLAMA
3

Naujausiais Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, per rugsėjo mėnesį Lietuvoje buvo užregistruoti 6 listeriozės atvejai, iš jų vienas pasibaigė mirtimi. Vilniaus miesto gyventojas priklausė 65–79 m. amžiaus grupei.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip nurodoma, sausio–rugsėjo mėn. iš viso buvo užregistruoti 23 listeriozės atvejai, iš jų 2 mirties.

REKLAMA
REKLAMA

NVSC teigimu, nors sergamumas Lietuvoje nedidelis – kasmet fiksuojama iki 20 atvejų, – ši infekcija gali sukelti itin sunkias komplikacijas, o mirštamumo rodiklis išlieka aukštas – 20–30 proc. 

REKLAMA

Europoje – nuoseklus atvejų augimas

Naujienų portalas tv3.lt primena rašęs, kad pastaraisiais metais Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) stebi nuoseklų listeriozės atvejų skaičių didėjimą.

ECDC duomenimis, 2023 metais 30 Europos Sąjungos (ES) ir Europos ekonominės erdvės šalių (EEE) pranešė apie 2 993 patvirtintus listeriozės atvejus – tai didžiausias metinis atvejų skaičius nuo stebėsenos pradžios. Didžiausias sergamumo rodiklis užfiksuotas tarp vyresnių nei 64 metų asmenų. Primenama, kad jei 2022 metais užregistruota 2 770 listeriozės atvejų, 2021 metais – 2 268.

REKLAMA
REKLAMA

Užsikrečia per nesaugų maistą

Primenama, kad nuo listeriozės vakcinos nėra, tad vienintelis būdas apsisaugoti – saugiai ruošti maistą ir kruopščiai laikytis higienos.

Listeriozę sukelia bakterijos, kurios yra paplitusios gamtoje – dirvožemyje, vandenyje, ant augalų, gyvūnų bei jų produktų. Bakterijos atsparios – gali daugintis net šaldytuve (4–6 °C temperatūroje), ilgai išgyvena vandenyje, druskinguose tirpaluose, o žūva tik pakankamai kaitinamos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dažniausiai užsikrečiama per užterštą gyvūninį maistą – nepakankamai termiškai apdorotą mėsą, nepasterizuotą pieną ar iš jo pagamintus produktus, žalias daržoves ar vaisius, užterštus dirvožemiu. Retesniais atvejais infekcija gali patekti per pažeistą odą ar oro lašeliniu būdu dirbant su gyvūninėmis žaliavomis.

REKLAMA

Kaip saugotis listeriozės?

Bendros rekomendacijos:

  • Vartokite tik gerai termiškai apdorotą gyvūninį maistą: jautieną, kiaulieną, paukštieną ir kt.
  • Kruopščiai plaukite žalias daržoves ir vaisius prieš vartojimą.
  • Žalią mėsą laikykite atskirai nuo termiškai apdoroto ar vartojimui paruošto maisto, kad išvengtumėte kryžminio užteršimo.
  • Venkite nepasterizuoto, nevirinto pieno ir iš jo pagamintų produktų.
  • Po sąlyčio su žalia mėsa, daržovėmis ar vaisiais kruopščiai plaukite rankas, įrankius ir paviršius.
  • Saugokite maisto gaminimo įrankius ir produktus nuo graužikų.

Rekomendacijos rizikos grupės asmenims (naujagimiams, nėščiosioms, asmenims su nusilpusia imunine sistema, 65 metų ir vyresniems asmenims):

  • Venkite minkštųjų sūrių (pvz., fetos, Brie, Camembert, pelėsinių ir kt.).
  • Nevalgykite prekybos tinklų kulinarijos gaminių, taip pat dešrainių, mėsainių ir pan.
  • Ilgiau šaldytuve laikytą paruoštą maistą prieš vartojimą pakaitinkite.
  • Venkite bet kokio ilgesnį laiką šaldytuve laikyto gyvūninio maisto, ypač paštetų.
  • Venkite šaltai rūkytų žuvų, dešrų ir kitų panašių mėsos gaminių.

 

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų