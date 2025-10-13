Kalendorius
Koronavirusas COVID-19

Per savaitę – 4 viruso aukos: štai kas turėtų labiausiai saugotis

2025-10-13 16:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-13 16:40

Lietuvoje spalio 6–12 d. (41-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga rodiklis buvo 1117,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, rodo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenys. Prieš savaitę sergamumas buvo nežymiai didesnis – 1139,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų.

0

Mažiausias sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklis šių metų 41-ąją savaitę registruotas Telšių apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė.

Nuo COVID-19 – 4 mirties atvejai

Lyginant šių metų 41-osios savaitės sergamumo duomenis su ankstesnės savaitės duomenimis, matyti, kad bendras susirgimų gripu, ŪVKTI ir COVID-19 ligos atvejų skaičius išliko panašus. Praėjusią (41-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo buvo hospitalizuoti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 105 asmenys, iš kurių 2 buvo gydomi intensyviosios terapijos skyriuose.

Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 4 mirties atvejai. Asmenys priklausė 70–79 (1 asmuo) ir 80–89 (3 asmenys) amžiaus grupėms.

Efektyviausiai apsaugo skiepai

Skiepijimas COVID-19 ir gripo vakcinomis labiausiai rekomenduojamas rizikos grupėms, ypač: 65 metų ir vyresniems bei sergantiems lėtinėmis ligomis.

Saugantis gripo, COVID-19 ir kitų ŪVKTI raginame imtis ir kitų veiksmingų prevencijos priemonių – kruopščiai laikytis asmens higienos taisyklių (rankų plovimas / dezinfekcija), kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, dažnai vėdinti ir valyti patalpas (dažnai liečiamus paviršius), o svarbiausia – susirgus likti namuose, nesilankyti žmonių susibūrimuose, nevesti sunegalavusių vaikų  į ugdymo įstaigas, kreiptis į gydytoją, laikytis jo nurodymų ir rekomendacijų.

Situacija Europoje

Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 40-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse vis dar išlieka padidėjęs sergamumas COVID-19 liga, ypač tarp 15 metų ir vyresnių asmenų, nors dauguma šalių praneša apie mažėjimo tendencijas.

Sergančiųjų sunkia ligos forma (kuri dažniausiai pasireiškia 65 metų ir vyresniems žmonėms) skaičius išlieka žemas, palyginti su ankstesniais sezonais. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) ir gripo paplitimas išlieka žemas. 

Į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius išlieka žemas, tačiau daugumoje šalių jis didėja, kaip ir įprasta šiuo metų laiku. Didžiausias augimas pastebimas tarp vaikų iki 15 metų.

Sveikata.lt
