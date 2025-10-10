Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sveikata

Užkirskite kelią graužikams į namus: štai ką reikia padaryti

2025-10-10 11:34 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-10 11:34

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai primena, kad atvėsus orams graužikai – pelės ir žiurkės – dažniau ieško šiltesnių vietų ir maisto atsargų, todėl gali apsigyventi gyvenamosiose ar ūkinių pastatų patalpose.

Žiurkė (nuotr. 123rf.com)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) specialistai primena, kad atvėsus orams graužikai – pelės ir žiurkės – dažniau ieško šiltesnių vietų ir maisto atsargų, todėl gali apsigyventi gyvenamosiose ar ūkinių pastatų patalpose.

REKLAMA
0

Šie gyvūnai yra pavojingi ne tik dėl galimos žalos turtui – jie platina užkrečiamųjų ligų sukėlėjus, todėl itin svarbu tinkamai prižiūrėti aplinką ir imtis graužikų kontrolės priemonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Graužikai – užkrečiamųjų ligų platintojai

Graužikai gali būti įvairių žmogui pavojingų infekcijų nešiotojai. Užsikrėtimas galimas tiek tiesiogiai, kontaktuojant su užsikrėtusiu gyvūnu ar jo išskyromis, tiek netiesiogiai – per kraujasiurbius vabzdžius (erkių, blusų, uodų įkandimus), kurie maitinosi užsikrėtusių graužikų krauju.

REKLAMA
REKLAMA

„Dažnai manydami, kad graužikai mums nepavojingi, nes jų nematome ar su jais nekontaktuojame, suklystame. Netiesioginis užsikrėtimo kelias taip pat pavojingas, todėl būtina pasirūpinti, kad šie gyvūnai nesiveistų šalia gyvenamųjų patalpų“, – pranešime spaudai sako NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Valaikienė.

REKLAMA

Viena dažniausių graužikų platinamų ligų – jersiniozė. 2024 m. ši liga diagnozuota 277 asmenims, 2023 m. – 145. Jersinijos gamtoje egzistuoja kaip graužikų parazitai. Mažiems vaikams ši liga dažniausiai pasireiškia karščiavimu, pilvo skausmu, viduriavimu (kartais su krauju), o vyresniems vaikams ir suaugusiesiems – karščiavimu ir pilvo skausmu, primenančiu apendicitą.

REKLAMA
REKLAMA

Kita graužikų platinama liga – tuliaremija. Lietuvoje ji pasitaiko retai (2024 m. registruoti 25 atvejai, 2023 m. – 13 atvejų). Užsikrėsti galima per tiesioginį kontaktą su gyvūnu, vabzdžių įkandimus, vartojant užkrėstą maistą ar vandenį. Liga prasideda aukšta temperatūra (iki 38–40 °C), galvos ir raumenų skausmais, silpnumu, gali atsirasti bėrimų, akių, gerklės ar virškinamojo trakto uždegimų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kaip apsaugoti savo sveikatą ir turtą

NVSC primena pagrindines prevencines priemones, padedančias išvengti graužikų atsiradimo ir jų platinamų ligų:

  • laikykite sandariai uždarytus visus maisto produktus ir gaminimo reikmenis;
  • kruopščiai plaukite vaisius ir daržoves;
  • nevartokite maisto, kurį galėjo apgraužti ar užteršti graužikai;
  • negerkite vandens iš atvirų vandens telkinių, nes vandenyje gali būti infekcinėmis ligomis sergančių graužikų išmatų ar šlapimo;
  • užtaisykite pastatų plyšius, angas ir kitus galimus patekimo kelius;
  • tinkamai prižiūrėkite aplinką – nepalikite šiukšlių, maisto atliekų, pašalinkite vijoklinius augalus nuo pastatų sienų;
  • laikykitės asmens higienos – dažnai plaukite rankas su muilu arba naudokite dezinfektantus.

Graužikų kontrolė – būtina prevencijos dalis

Graužikus reikia naikinti reguliariai ir laiku, siekiant apsaugoti gyvenamąją aplinką, maisto produktus ir gyvūnų pašarus bei užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui. Naikinimui rekomenduojama naudoti autorizuotus biocidinius produktus. Patalpų viduje, kur cheminės priemonės netinka, galima taikyti mechanines ar automatines gaudykles, spąstus, lipnias juostas ir kitas nechemines priemones. Šias priemones galima įsigyti veterinarijos vaistinėse ar prekybos vietose.

„Jeigu savarankiškai graužikų išnaikinti nepavyksta, reikėtų kreiptis į kenkėjų kontrolės specialistus, turinčius licenciją šiai veiklai. Jie įvertins situaciją ir parinks tinkamiausias priemones, atsižvelgdami į patalpų tipą bei užkrėtimo mastą“, – pataria NVSC atstovė.

Sveikata.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų