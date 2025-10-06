Per savaitę – 4 mirtys nuo COVID-19: štai kur sergančiųjų daugiausiai

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, sergamumo COVID-19 liga, gripu ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) rodiklis Lietuvoje 40-ąją savaitę, tai yra rugsėjo 29–spalio 5 d. siekė 1139,3 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Prieš savaitę šis rodiklis buvo kiek mažesnis ir siekė 1100,1 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusio sezono 40-ąją savaitę bendras sergamumo rodiklis siekė 1181,5 atvejo 100 tūkst. gyventojų. COVID-19 ligos atvejų skaičius sumažėjo, gripo ir ŪVKTI – padidėjo. Epideminis sergamumo lygis neregistruotas nė vienoje savivaldybėje. Didžiausias sergamumo rodiklis buvo Vilniaus apskrityje (1346,6 atvejo 100 tūkst. gyv.), mažiausias – Utenos apskrityje (873,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų).
Per savaitę – 4 mirtys nuo COVID-19
Per savaitę buvo registruotos keturios mirtys nuo COVID-19. Valstybės duomenų agentūros atviri duomenys rodo, kad du mirusieji buvo iš Kauno miesto (80–89 m. vyras ir 70–79 m. moteris).
Dar vienas miręs vyras buvo Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojas, moters mirtis fiksuota ir Radviliškio rajone. Abu jie priklausė 70–79 m. amžiaus grupei.
Iš viso per šį sezoną rudenį nuo COVID-19 jau mirė 11 asmenų. Nuo koronaviruso iš viso mirė 6 moterys ir 5 vyrai, vienam jų nebuvo net 30-ies metų. Vienas mirusysis priklausė 50–59 metų amžiaus grupei, kiti mirusieji buvo vyresni nei 60 metų. 6 mirusieji buvo Kauno miesto ir rajono gyventojai, po vieną – iš Panevėžio, Druskininkų, Molėtų, Kazlų Rūdos, Radviliškio rajonų.
Kaip priminė NVSC, praėjusią savaitę (40-ąją metų savaitę) Lietuvoje prasidėjo 2025–2026 m. gripo sezonas, kuris tęsis iki kitų metų gegužės (20-osios metų savaitės).
„Bendrą sergamumo gripu, COVID-19 liga ir kitomis ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) situaciją centro specialistai seka ištisus metus, tačiau gripo sezono metu tai daroma intensyviau, kad prireikus, būtų laiku imamasi priemonių sergamumui suvaldyti“, – rašoma pranešime spaudai.
Kokia situacija Europoje?
Kaip nurodo NVSC, Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 39-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse vis dar stebimas padidėjęs sergamumas COVID-19 liga. Respiracinio sincitinio viruso (RSV) ir gripo paplitimas išlieka žemas.
Į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius išlieka žemas, tačiau daugumoje šalių jis didėja, kaip ir įprasta šiuo metų laiku. Didžiausias augimas pastebimas tarp vaikų iki 15 metų.
COVID-19 ligos sunkių ligos formų, kurios dažniausiai pasireiškia 65 metų ir vyresniems žmonėms, skaičius išlieka žemas, palyginti su ankstesnėmis epidemijomis.
Kada galėtų grįžti ribojimai?
Portalas tv3.lt primena rašęs, kada augant susirgimų skaičiams galėtų grįžti kaukės ar kiti ribojimai.
Kaip nurodė NVSC, gripo ir (ar) COVID-19 ligos bei kitų ŪVKTI sergamumo pakilimo laikotarpiu, nesant paskelbtos epidemijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) bei socialinės globos įstaigos, atsižvelgdamos į turimą infrastruktūrą bei išteklius, gali taikyti griežtesnius infekcijų kontrolės reikalavimus, susijusius su pacientų srautų valdymu, asmens apsaugos priemonių dėvėjimu, pacientų lankymo trukmės ar lankytojų skaičiaus ribojimu ir kt.
Jau paskelbus epidemiją būtų rekomenduojamos papildomos gripo ir (ar) COVID-19 ligos plitimą ribojančios priemonės visuomenei, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms, kontaktiniu būdu teikiamų paslaugų teikėjams, prekybos ir ūkinės veiklos vykdytojams bei darbo vietoms:
- galimybės tinkamai rankų higienai ir (ar) dezinfekcijai (plauti rankas šiltu tekančiu vandeniu ir skystu muilu ar dezinfekuoti jas specialiomis rankų dezinfekcinėmis priemonėmis) sudarymas visiems įstaigose ar kitose viešose uždarose vietose besilankantiems asmenims;
- medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas viešose uždarose vietose (parduotuvėse, renginiuose, viešojo transporto priemonėse ir kt.). Medicininių kaukių ar respiratorių dėvėjimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, stacionariose socialinės globos institucijose reglamentuojamas įstaigos vadovo nustatyta tvarka;
- saugaus, ne mažiau nei 2 metrų atstumo laikymasis nuo kitų asmenų, su kuriais įprastai nebendraujama;
- darbo organizavimas nuotoliniu būdu arba valdant srautus, kai tai leidžia vykdomos veiklos ypatumai;
- rekomenduojamas lankytojų ir (ar) paslaugų gavėjų srautų reguliavimas viešose uždarose vietose;
- maksimalaus vėdinimo, atsižvelgiant į technines pastato galimybes, užtikrinimas, galimas oro kokybės reguliarus stebėjimas, reguliari vėdinimo sistemų priežiūra ir modernizavimas;
- dažnas patalpų ir dažnai liečiamų paviršių valymas drėgnuoju būdu ir (ar) dezinfekcija (siūloma vadovautis SAM interneto svetainėje paskelbtomis Rekomendacijomis dezinfekcijai sveikatos priežiūros įstaigose ir ne sveikatos priežiūros patalpose (kai galima užteršimas SARS-CoV-2 virusu)).
Tuo metu taikytinos gripo ir (ar) COVID-19 ligos plitimą ribojančios priemonės valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemijos šalyje ar savivaldybėje metu būtų tokios:
- laikinas ugdymo įstaigų veiklos ribojimas, skelbiant infekcijų plitimą ribojantį režimą (toliau – IPRR) pagal Gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo 2 priede pateiktus kriterijus ir rekomenduojamą IPRR skelbimo tvarką;
- laikinas masinių renginių ribojimas (renginių atšaukimas ar žiūrovų skaičiaus ribojimas);
- sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos, susijusios su apgyvendinimu, įstaigose.
Svarbu kiekvienam – kaip saugotis
Portalas tv3.lt primena, kad šeimos gydytojas prof. Vytautas Kasiulevičius patarė, kaip elgtis jau pajutus simptomus.
NVSC specialistai akcentavo, kad viena ekonomiškai efektyviausių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių nuo sezoninio gripo išlieka skiepai. Jie padeda ne tik išvengti sunkių ligos formų ir komplikacijų, bet ir sumažina apsilankymų pas gydytojus, prarastų darbo dienų skaičių, antibiotikų vartojimo dažnį.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad šio sezono gripo vakcina jau yra Lietuvoje. Sezoninė gripo vakcina nemokamai skiriama rizikos grupėms priklausantiems gyventojams – 65 metų ir vyresniems, sergantiems lėtinėmis ligomis, socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, nėščiosioms ir 2–7 metų vaikams.
Galimybė pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos yra visiems gyventojams nuo 6 mėn. amžiaus. Skiepytis labiausiai rekomenduojama rizikos grupėms priklausantiems asmenims. Visų pirma tai yra 65 m. amžiaus ir vyresni asmenys, sergantieji lėtinėmis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus (taip pat – ir vaikams nuo 6 mėn. amžiaus).
Į rizikos grupę patenka ir asmenys, kuriems teikiamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, gyvenantieji stacionariose socialinės globos įstaigose (taip pat – ir vaikų globos įstaigose); sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams; nėščiosioms (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu).
Nuo COVID-19 ligos rekomenduojama skiepytis praėjus 6 mėn. po persirgimo šia liga ar pastarosios vakcinacijos.
Pažymima, kad saugantis gripo, ŪVKTI ir COVID-19, labai svarbu kruopščiai plauti rankas, stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač nešvariomis rankomis, dažnai vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo, taip pat vengti sergančių (čiaudinčių, kosinčių) žmonių. Pajutus ligos simptomus (gerklės ar galvos skausmą, nosies užgulimą, slogą ir kt.), kreiptis į savo gydytoją.