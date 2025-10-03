Europoje siaučia COVID-19 ir gripo virusai: šiuos ženklus pastebėkite laiku

COVID-19 virusas nuolat mutuoja, o naujos jo atmainos lengvai plinta kosint, čiaudint ar net tiesiog kalbant.
Besikeičiantys COVID-19 simptomai
Nuo 2020 m. simptomų sąrašas pasikeitė. Dabar daugelis žmonių patiria simptomus, primenančius peršalimą, pvz., slogą, gerklės skausmą ar užgulusią nosį.
Tačiau dalis pacientų vis dar skundžiasi karščiavimu ar šaltkrėčiu, nuolatiniu kosuliu, nuovargiu, galvos skausmais, dusuliu bei skonio ir kvapo praradimu.
Be to, gali pasireikšti ir skrandžio sutrikimai – pykinimas, viduriavimas. Medikai atkreipia dėmesį, kad užkimęs balsas tapo vienu iš pagrindinių naujausių COVID-19 variantų požymių.
Situacija Lietuvoje
Rugsėjo 30 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje šį rudenį nuo COVID-19 mirė jau devyni žmonės – penkios moterys ir keturi vyrai.
Didžiausias sergamumas fiksuojamas Vilniaus apskrityje, o mažiausias – Telšių.
Nepaisant to, kad naujos viruso atmainos užfiksuojamos dažniau, ekspertai nesijaudina dėl plitimo, pabrėždami, kad mutacijos yra normalus virusų vystymosi procesas.
Kaip atskirti gripą?
Gripas – ūminė virusinė kvėpavimo takų infekcija, dažniausiai pasireiškianti žiemą. Jis gali būti gerokai sunkesnis nei paprastas peršalimas.
Peršalimas paprastai pasireiškia sloga, čiauduliu, ašarojimu, lengvu gerklės dirginimu. Tuo tarpu gripas prasideda staiga – kartu su aukšta temperatūra, stipriais skausmais ir nuovargiu.
Didžiausią riziką susirgti patiria vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, taip pat turintys lėtinių sveikatos problemų ar silpną imuninę sistemą.
Ekspertai primena, kad didžiausia rizika susirgti yra šaltuoju metų laiku. Skiepai nuo virusinių ligų išlieka stipriausia apsaugos priemonė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!