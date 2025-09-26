Kalendorius
Rugsėjo 26 d., penktadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sveikata

Per savaitę nuo COVID-19 Lietuvoje mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies

2025-09-26 20:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 20:40

Vėstantys orai, o kartu su jais vis labiau įsisukantis ir COVID-19 į ligos patalą guldo vis daugiau žmonių. Rankoves raitojasi ir šeimos gydytojai, ir vaistininkai. Vaistinių darbuotojai tikina, kad vos per dieną parduoda šimtus koronaviruso testų ir apsauginių kaukių. Kai kurios vaistinės pritrūko net ir vakcinos nuo COVID-19. 

Vėstantys orai, o kartu su jais vis labiau įsisukantis ir COVID-19 į ligos patalą guldo vis daugiau žmonių. Rankoves raitojasi ir šeimos gydytojai, ir vaistininkai. Vaistinių darbuotojai tikina, kad vos per dieną parduoda šimtus koronaviruso testų ir apsauginių kaukių. Kai kurios vaistinės pritrūko net ir vakcinos nuo COVID-19. 

REKLAMA
11

Specialistai skelbia, kad šiemet COVID-19 niekuo nesiskiria nuo pernykščio, bet vien per praėjusią savaitę nuo šios infekcijos numirė keturi žmonės, o jauniausiam pacientui nebuvo nė 30 m. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose. 

Senjorė Vida piktinasi – jau ne pirmoje vietoje girdi, kad nebeliko mokamos vakcinos nuo itin pavojingo koronaviruso, nėra vakcinos ir nuo gripo. Vaistininkė patvirtina, šiandien mokamos vakcinos tikrai nelikę, o kada bus – neaišku. 

REKLAMA
REKLAMA

„Šiandien pritrūko. Kada gausime – negaliu pasakyti. Mokamų neturime nė vienos. Yra vaistinių, kurios turi likutį, bet kada gausime naujų vakcinų... tikrai trūksta“, – teigia vaistininkė Zita Janušauskienė.

REKLAMA

Vaistininkai pastebi, kad testai, kaukės ir vaistai nuo vadinamųjų peršalimo ligų pastarosiomis dienomis tirpte tirpsta.

„Kai vakare po darbo pamatai, kad nėra kelių šimtų COVID-19 testų, tada pradedi matyti ir skaičiuoti, kad iš tikrųjų jau jaučiasi. Kai dar ateina stiklinėm akim“, – sako Z. Janušauskienė.

Poliklinikų šeimos gydytojams ši savaitė taip pat buvo karšta. Sako – sergančiųjų ėmė daugėti prasidėjus mokslo metams, tad atsirado didesnis kontaktas tarp vaikų, baigėsi atostogų metas ir suaugusiems.

REKLAMA
REKLAMA

Vilniaus klinikinės ligoninės Šeimos medicinos centro gydytoja skaičiuoja, kaip pastarosiomis savaitėmis šoktelėjo sergamumas COVID-19 infekcija.

„Jeigu anksčiau mes padarydavom per savaitę kokių penkiolika testų ir kokioje rugpjūčio pabaigoje rasdavome du teigiamus, tai dabar iš tų penkiolikos dešimt būna teigiami“, – komentuoja šeimos gydytoja Sigita Sadauskienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per savaitę – 4 aukos

Simptomai patys įvairiausi, būdingi peršalimo ligoms – kosulys, sloga, gerklės skausmas. Pasitaiko, kaip sako gydytoja S. Sadauskienė, ir kiek neįprastų simptomų.

Žmogus net neįtaria, kad yra kamuojamas kovido: „Gali jis sukelti ir žarnyno dispepsijai būdingus skundus: pilvo skausmus, viduriavimą ir pykinimus. Kai kurie pacientai pažymi, kad lydima liga ir stipraus galvos skausmo. Kai kurie pažymi, kad jaučiasi kaip girti. Tie skundai būdingi covidiniam rūkui“. 

REKLAMA

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skuba raminti – kad ir kokie simptomai būtų, šiemet COVID-19 beveik nesiskiria nuo pernykščio. Ir prasidėjo jis kone tuo pačiu metu kaip pernai – rugpjūčio viduryje.

Neišvengta ir mirčių. Pavojingoji koronaviruso infekcija vien praėjusią savaitę nusinešė 4 gyvybes. Jauniausias asmuo priklausė 20–29 metų amžiaus grupei, tačiau šis asmuo priklausė rizikos grupei, turėjo lėtinių ligų. Visi keturi nebuvo pasiskiepiję nuo koronaviruso.

REKLAMA

Pernai per sezoną nuo COVID-19 mirė 59 žmonės. Todėl specialistai ir toliau ragina skiepytis, kad išvengtų mirtinos infekcijos komplikacijų. Ypač jie ragina tuos, kurie vyresni nei 65-ių ir priklauso rizikos grupei. Ir užtikrina specialistai, kad vakcinos Lietuvoje nepritrūks, gydymo įstaigos jau po truputį aprūpinamos vakcina tiek nuo COVID-19, tiek nuo gripo. Tiesa, be rekomendacijų skiepytis ir toliau, kaip sako medikai, svarbu nepamiršti rankų higienos ir laikytis kitų pagrindinių taisyklių. 

Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše. 

Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Adamkus atsidūrė ligoninėje: prezidento būklė – stabili
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pirmą kartą Lietuvoje: netoli Jonavos dalis dviračių tako šviečia net naktį
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Buvęs Šilutės meras Virgilijus Pozingis teisinasi dėl priimtų kyšių: „Žmonos turtas yra“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. 16-metis panevėžietis metalo krūvą pavertė išskirtine transporto priemone: atskleidė, kas tapo didžiausiu iššūkiu
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Specialistai įspėja: atkeliauja antroji erkių banga
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Tikėti ar tikrinti? Specialistai pataria, kaip atpažinti dezinformaciją ir išlikti sąmoningiems
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ar dirbtinis intelektas gali pakeisti mokytojus? Botas Kia atskleidžia, kas laukia ateityje
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Garsiojo bučinio bylos tęsinys – Celofanas ruošia diįjį siurprizą
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės Vyriausybė pradėjo darbą
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Atskleidė šiurpią realybę apie narkotikus jaunimo tarpe: „Prekiavo mama, turinti mažametį vaiką“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Nuo COVID-19 praėjusią savaitę mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Seime – balsavimas dėl „Nemuno aušros“ nario neliečiamybės: „Žinau, kad dar labiau skaudės mano mamai“
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Seime dar vis nesirodanti Dovilė Šakalienė turi keletą pasiaiškinimų: „Įvyko techninis nesusipratimas“
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Šakalienės ir Sinkevičiaus nuomonės išsiskyrė: nesutaria, kokius karinius lėktuvus pirkti
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Jaunas demokratas papuolė į teismo salę: kaltinamo apsauginio advokatas išskyrė kelias įvykių detales
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Karštosiose kėdėse – Kultūros ir Energetikos ministerijos: dėl vienos vyks protestas, dėl kitos – palaikymo kova
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Ketinama švelninti „čekutininkų“ teisinę atsakomybę: su mumis tai nebuvo derinta
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Rietave naktį įgriuvęs namas mirtinai sužalojo vyrą: nukentėjusiojo mama užsipuolė tarnybas
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ruginienė pripažįsta – teks didinti mokėsčius: brangs štai šios prekės
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Oro erdvių provokacijos Estijoje: „Situacija labai pavojinga“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Šokas kultūros bendruomenėje – prezidentas kandidatą gina: „Turėtume žiūrėti pagarbiau“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ekspertai įvardijo spanguolių naudą: štai taip vartojamos jos naudingiausios
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Kopenhagoje ir Osle – sumaištis: dangumi skriejo neatpažinti dronai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Palangos verslininkai skaičiuoja nuostolius: blogiausia vasara per 21 metus
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Viešasis baseinas pirmą kartą atverė duris keturkojams: „Tiesiog pasidavėme“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Skandalas po R. Javtoko žodžių: svarstys krepšinio asociacija ir Lygių galimybių kontrolierė
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Jūrų plėšrunių ataka: per savaitę net 3 išpuoliai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kartą kandidatavęs – amžinai sąrašuose? Seime keliamas duomenų šalinimo klausimas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Maitinimo įstaigos skelbia didelį daržovių stygių: bulvių neužtenka net sriubai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Į kultūros ministrus galimai siūlomas šis kandidatas: „Partija neturėjo kažkokio stipraus kultūros specialisto“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaltinamieji dėl prieš 4 metus vykusią riaušių bylą – apie savo likimą: štai kuriam laikui sės į kalėjimą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Minint Čiurlionio 150-metį, sveikinimai iš tarptautinės kosminės stoties: taip jį pasveikino „Nasa“ astronautas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Izraelio Vyriausybė niršta: už šį 1 dalyką žydai niekada neatleis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ekspertai perspėja – jaunuolių nedarbo lygis Lietuvoje grėsmingai šoktelėjo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Prekybos centruose skaiga atsirado brokuotas sviestas: „Tarsi katino lyžtelėjimas“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Ypatinga medžiotojų šventė Vilniuje: surengė žvėrienos puotą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Populiariausia alaus šventė pasaulyje – „Oktoberfest“: prireiks tik poros tablečių nuo galvos skausmo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Medikai nerimauja dėl vaikų: raudonuosius serbentus primenančios uogos vėl kelia grėsmę
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Eilės pas gydytojus tapo nepakenčiamomis: bėdą spręsti padeda ir Lietuvos mokslininkai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Politines
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Tam ryžtųsi ne visi: Panevėžyje – už širdies griebianti akcija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaip pasiruošti dronų atakai: ekspertas įvardijo svarbiausius elementus
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Apie Charlie Kirką prabilo pats Trumpas: „Aš nekenčiu savo priešininkų“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Perspėja apie gąsdinančią ŽIV infekcijos statistiką: „Mes ateiname į tą lygį, kas jau kitose šalyse buvo žinoma“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kai verslas svarbiau už gyvybes: kailinių žvėrelių fermų savininkai reikalauja šimteriopai didesnių kompensacijų
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Daugiau nei pusė Lietuvos šešiamečių jau turi ėduonies pažeistus dantis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Naujiena savitarnos kasose: ne žmogus, o dirbtinis intelektas nustatys, ar esate vyresnis nei 20-ies
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje išskirtinės lenktynės – kas greičiau įveiks miestą per rytines automobilių spūstis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šis išradimas išgelbės bites nuo išnykimo: „Tai yra kertinis akmuo“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Atsitikus nelaimei kraują bus galima perpilti greitosios automobilyje: ne visi mano, kad tai naudinga
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Šeduvoje duris atvėrė muziejus „Dingęs štetlas“, skirtas tragiškai žydų istorijai Lietuvoje atminti
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kainuoja būti studentu: kai gyvena su tėvais, apie tai galvoja mažiausiai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Reta liga ir dvi operacijos: neeilinė klaipėdiečių naujagimės istorija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Štai kaip elgtis išgirdus ar pamačius droną: daugelis to nežino
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Miškus drebina galingi elnių balsai ir jų kovos garsai – vyksta pats rujos įkarštis
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios. Nyderlanduose – riaušės: areštuota apie 30 smurtautojų
Rugsėjo 21 d. TV3 Žinios.Rusija pažeidė Baltijos šalies oro erdvę – pakelti naikintuvai: „Mums visiškai nepriimtina“
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Aiškėja daugiau apie mirtiną avariją Vilniaus pakraštyje: vairuotojui sutriko sveikata
Rugsėjo 20 d. Per reidą Vilniuje sustabdytas Markas Žukauskas
Rugsėjo 20 d. Pamačiusi šį pasirodymą Ščiogolevaitė atviravo: padarėte tai, ko man niekada nepavyko
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Linkevičius apie įvykius Estijoje: jei nieko nedarai, tai skatini tęsti
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. JAV – protestai: Donaldo Trumpo administracija vykdo cenzūrą
Rugsėjo 20 d. TV3 Žinios. Naktį policijos sustabdytas komikas Markas Žukauskas atsiprašo viešai: esu kaltas, dėkoju pareigūnams
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Kaune sprogus baterijai užsidegė žaislinė mašinėlė ir susižalojo 10-metis
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Čekučių bylos akiratyje Sabutis ir Martinaitis – nesipriešina ir atsisako teisinės neliečiamybės
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Garsioji Ruginienės rankinė – padirbinys?
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos ekspertu Liutauru Ulevičium
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – neskelbtas valdančiosios koalicijos susitikimas: štai kokį galutinį pasiūlymą pateikė Žemaitaičiui
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje duris atveria įspūdingas muziejus: projektavo 10 metų
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – Kasčiūno flirtas su Ruginiene: štai kur siūlė nueiti
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratu Vyteniu Andriukaičiu
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai po susitikimo su Nausėda dėl Vyriausybės: „Davėm tylos įžadus“
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Nausėda siūlo didinti pensijas: atskleidė, kiek jos augtų kiekvienam
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Lietuvoje planuojami teroristiniai aktai atskleidė nemalonią realybę: tapome šnipų sostine?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Masažinis krėslas Seime už 2 tūkst. eurų – prabanga ar rūpestis darbuotojais?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Klaipėdos žurnalistas į teismą padavė merą ir savivaldybės biurokratus: nesugebėjo atsakyti į jo klausimus
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Charlie Kirko žudikui siūlo mirties bausmę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Tiltagalių kaimo gyventojai stebina antram gyvenimui prikeltais baldais: „Bandai pagauti Čiurlionio dvasią“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Zapad“ pratybosė apsilankė Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Radusiems šį katiną žada 1000 eurų: štai kur Vilniuje jis pamatytas paskutinį kartą
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Gyventojus šokiruoja sveikatos sistema: eilės milžiniškos, tenka laukti net 8 mėnesius
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Kaip į vandenį pradingusi: D. Šakalienė slepasi nuo atsakomybės dėl dronų?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Romu Lazutka
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar vis tuščias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Skandalingasis Donatas Mohamad Ali išgirdo teismo verdiktą: kaltinamas smurtu prieš nėščią sugyventinę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Ekonomistas Mauricas kritiškai žiūri į antros pensijų pakopos pinigų dalybas: žada ekonomines pagirias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Įspėja apie vaikus prie mokyklų kalbinančius vyrus: siūlo saldainių ir „Labubu“
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. JT skelbia: Izraelis Gazos Ruože vykdo genocidą
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Skvernelis sureagavo į Žemaitaičio pateiktą kandidatų į ministrus sąrašą: užtruksime iki Vėlykų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Matijošaitis susikirto su Kauno gyventojais: su mumis yra susidorojama
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Ši valstybė nutraukė ryšius su JAV: viskas – dėl narkotikų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. ES atideda 19-tą sankcijų paketą Rusijai – dėl Vašingtono spaudimo skelbti 100 procentų tarifus Kinijai ir Indijai
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiltėjantys Lukašenkos ir Trumpo santykiai kelia nerimą Lietuvai: „Baltuosius rūmus perims Batka ir tada mums – batka“
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Kauno mariose sugavo šamą gigantą: tikra kiekvieno žvejo svajonė
REKLAMA
Visur
Visur
2025-09-26 20:53
pasaulyje baigesi si nesamone o bauduvos rsp toliau gasdina ir sako susileiskit samarliako..Isgysit:) Zombiai:)
Atsakyti
Vajezau
Vajezau
2025-09-26 21:15
Kvieskite Armonaitę su jos pasu atgal. Kitaip visi mirsime:) Net kultūrininkai su Žemaitaičiu ir konservatoriai su Nausėda. Baiiiisuuuuu
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų