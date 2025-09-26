Per savaitę nuo COVID-19 Lietuvoje mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies

Specialistai skelbia, kad šiemet COVID-19 niekuo nesiskiria nuo pernykščio, bet vien per praėjusią savaitę nuo šios infekcijos numirė keturi žmonės, o jauniausiam pacientui nebuvo nė 30 m.
Senjorė Vida piktinasi – jau ne pirmoje vietoje girdi, kad nebeliko mokamos vakcinos nuo itin pavojingo koronaviruso, nėra vakcinos ir nuo gripo. Vaistininkė patvirtina, šiandien mokamos vakcinos tikrai nelikę, o kada bus – neaišku.
„Šiandien pritrūko. Kada gausime – negaliu pasakyti. Mokamų neturime nė vienos. Yra vaistinių, kurios turi likutį, bet kada gausime naujų vakcinų... tikrai trūksta“, – teigia vaistininkė Zita Janušauskienė.
Vaistininkai pastebi, kad testai, kaukės ir vaistai nuo vadinamųjų peršalimo ligų pastarosiomis dienomis tirpte tirpsta.
„Kai vakare po darbo pamatai, kad nėra kelių šimtų COVID-19 testų, tada pradedi matyti ir skaičiuoti, kad iš tikrųjų jau jaučiasi. Kai dar ateina stiklinėm akim“, – sako Z. Janušauskienė.
Poliklinikų šeimos gydytojams ši savaitė taip pat buvo karšta. Sako – sergančiųjų ėmė daugėti prasidėjus mokslo metams, tad atsirado didesnis kontaktas tarp vaikų, baigėsi atostogų metas ir suaugusiems.
Vilniaus klinikinės ligoninės Šeimos medicinos centro gydytoja skaičiuoja, kaip pastarosiomis savaitėmis šoktelėjo sergamumas COVID-19 infekcija.
„Jeigu anksčiau mes padarydavom per savaitę kokių penkiolika testų ir kokioje rugpjūčio pabaigoje rasdavome du teigiamus, tai dabar iš tų penkiolikos dešimt būna teigiami“, – komentuoja šeimos gydytoja Sigita Sadauskienė.
Per savaitę – 4 aukos
Simptomai patys įvairiausi, būdingi peršalimo ligoms – kosulys, sloga, gerklės skausmas. Pasitaiko, kaip sako gydytoja S. Sadauskienė, ir kiek neįprastų simptomų.
Žmogus net neįtaria, kad yra kamuojamas kovido: „Gali jis sukelti ir žarnyno dispepsijai būdingus skundus: pilvo skausmus, viduriavimą ir pykinimus. Kai kurie pacientai pažymi, kad lydima liga ir stipraus galvos skausmo. Kai kurie pažymi, kad jaučiasi kaip girti. Tie skundai būdingi covidiniam rūkui“.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras skuba raminti – kad ir kokie simptomai būtų, šiemet COVID-19 beveik nesiskiria nuo pernykščio. Ir prasidėjo jis kone tuo pačiu metu kaip pernai – rugpjūčio viduryje.
Neišvengta ir mirčių. Pavojingoji koronaviruso infekcija vien praėjusią savaitę nusinešė 4 gyvybes. Jauniausias asmuo priklausė 20–29 metų amžiaus grupei, tačiau šis asmuo priklausė rizikos grupei, turėjo lėtinių ligų. Visi keturi nebuvo pasiskiepiję nuo koronaviruso.
Pernai per sezoną nuo COVID-19 mirė 59 žmonės. Todėl specialistai ir toliau ragina skiepytis, kad išvengtų mirtinos infekcijos komplikacijų. Ypač jie ragina tuos, kurie vyresni nei 65-ių ir priklauso rizikos grupei. Ir užtikrina specialistai, kad vakcinos Lietuvoje nepritrūks, gydymo įstaigos jau po truputį aprūpinamos vakcina tiek nuo COVID-19, tiek nuo gripo. Tiesa, be rekomendacijų skiepytis ir toliau, kaip sako medikai, svarbu nepamiršti rankų higienos ir laikytis kitų pagrindinių taisyklių.
