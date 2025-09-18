Iš Santaros klinikų – skubus prašymas pacientų artimiesiems

Informacija su prašymu virusams plintant elgtis atsakingai pasidalino ir viena didžiausių šalies gydymo įstaigų – VUL Santaros klinikos.
„Ruduo – kvėpavimo takų infekcijų metas (gripas, COVID-19 ir kt.). Santaros klinikose gydomi pacientai priklauso ir labai jautrioms bei pažeidžiamoms grupėms – net menkiausia infekcija jiems gali tapti rimtu sveikatos sutrikimu.
Turime ypatingą prašymą pacientų artimiesiems:
- jeigu jaučiate nors menkiausius peršalimo simptomus, neikite lankyti savo artimųjų į ligoninę.
- jeigu prie įėjimo matysite padėtas kaukes – būtinai jas užsidėkite.
Tai, kas sveikam žmogui atrodo tik menkas negalavimas, kitam gali tapti kritiniu sveikatos sutrikimu. Kaukė padeda apsaugoti pacientus, personalą ir Jus pačius. Apie laikinus lankymų ribojimus informuosime mūsų svetainėje ir „Facebook“ paskyroje“, – pranešė gydymo įstaiga.
Padidėjo sergamumas COVID-19
Portalas tv3.lt primena rašęs, kad Lietuvoje jau nuo rugpjūčio pabaigos stebimas susirgimų COVID-19 augimas. Plintantis variantas nėra labiau grėsmingesnis, tačiau užkrečiamumas nemažas, mat daugelio imunitetas šiam virusui yra išblėsęs.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, sergamumo COVID-19 liga rodiklis Lietuvoje 37-ąją, tai yra praėjusią, savaitę siekė 181 atvejų 100 tūkst. gyventojų skaičius.
Tuo metu bendras šalies sergamumo gripu, ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir COVID-19 liga rodiklis paskutiniąją savaitę siekė 823 atvejus. Prieš savaitę šis rodiklis buvo gerokai mažesnis – 515 atvejai 100 tūkst. gyventojų.
Didžiausias sergamumas šiuo metu fiksuotas Vilniaus apskrityje – 992 atvejai 100 tūkst. gyventojų, Šiauliuose – 831, Kaune – 815. Tuo metu mažiausiai atvejų fiksuota Telšių apskrityje – beveik 618 atvejų 100 tūkst. gyventojų.
Reaguodamos į situaciją ne viena šalies gydymo įstaiga (daugiausiai – poliklinikos) paskelbė įspėjimus gyventojams, kad lankantis jose vertėtų dėvėti medicininę kaukę. Kai kur skelbta ir apie pacientų lankymo ribojimus.