Lietuvos gydymo įstaigose nuo šių metų rugsėjo mėnesio pradžios kasdien buvo fiksuojama šimtai atvejų naujai užsikrėtusių, o bendras sergančiųjų skaičius jau viršijo 3 tūkstančius, ir, atrodo, šis skaičius neabejotinai turi tendenciją toliau augti.
Ar naujoji COVID-19 atmaina pavojingesnė?
Pacientai dažnai domisi, ar šis viruso variantas yra pavojingesnis, negu buvę prieš tai. Užsikrėtimo prasme – tikrai taip. Nustatyta, kad įvykusios koronaviruso mutacijos pakeitė aminorūgščių išsidėstymo seką spyglio baltyme, kas suteikė virusui didesnę galimybę kur kas tvirčiau susijungti su žmogaus ląstelių ACE2 receptoriais, per kuriuos virusas patenka į ląstelės vidų. Mokslininkų paskaičiuota, kad užsikrėtimo „Nimbus“ variantu galimybė yra 2,5 karto didesnė, lyginant su dar šiuo metu pasaulyje vyraujančiu koronaviruso variantu LP.8.1 ar bandančiu su Nimbus konkuruoti kitu Omicron variantu XFG, gavusiu „Stratus“ pavadinimą.
Beje, PSO atžymi, kad „Stratus“ pasaulyje šiuo metu plinta greičiau, negu „Nimbus“ variantas, todėl numatoma konkurencinė kova tarp šių Omicron atmainos variantų. Įvykusios virusų genetinės mutacijos padidino virusų atsparumą prieš žmogaus imuninę sistemą, todėl, dėl ko aišku tenka visiems apgailestauti, COVID-19 vakcinos efektyvumas prieš „Nimbus“ koronaviruso variantą krito 2 kartus, o prieš „Stratus“ –1,6 karto. Tačiau, manoma, kad vakcinų dalinė apsauga yra pakankama, kad išvengtume sunkių COVID-19 sukeliamų komplikacijų.
Nežiūrint to, kad spaudoje pasirodė informacija, jog, užsikrėtus „Nimbus“, ligos eiga yra sunkesnė, lyginant su ankstesnėmis koronaviruso atmainomis, oficialūs duomenys to nepatvirtina. Statistika rodo, kad užsikrėtus „Nimbus“, mirtingumo ir sunkių ligos komplikacijų procentai praktiškai nesiskiria nuo rezultatų, gautų grupėse pacientų, anksčiau sirgusių Omicron ar Delta koronaviruso atmainomis. Todėl panikos kelti dar tikrai nereikia.
Kokie simptomai būdingi naujam COVID019 variantui?
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) klasifikuoja virusus į 3 kategorijas (variantus) pagal jų poveikį ir pavojų visuomenės sveikatai. Tai dažniausiai kalbama apie tuos virusus, kurie sukelia pandemijas, pavyzdžiui, kaip gripo virusas ar koronavirusas.
Šiuo metu Nimbus priskiriamas grupei virusų, kurie priklauso kategorijai, įvardinamai kaip „Susirūpinimą keliantis variantas“ (Variant of Concern, VOC), nes užkrečiamumas didelis, plinta labai greitai, esamų vakcinų efektyvumas ženkliai sumažėjęs. Tikriausiai siekiant nuraminti visuomenę, PSO Viruso vertinimo techninių patarėjų grupės pareiškime nurodoma, kad „Nimbus“, lyginant su kitais Omicron variantais, nesukelia didesnio pavojaus visuomenės sveikatai. Galbūt galima su tuo ir sutikti, nes, kol nebuvo pradėta vakcinacija, mirštamumas nuo koronavirusinės infekcijos siekė 4,6 proc., o šiuo metu – tik 0,3 – 0,9 proc.
Kitas svarbus klausimas, ar „Nimbus“ viruso sukeltos ligos simptomai turi savo išskirtinumą, pagal ką galėtume įtarti susirgimą, net jeigu testų rezultatai yra neigiami. Šeimos gydytojai įvairiose pasaulio šalyse pastebėjo, kad dalis pacientų kaip pagrindinį skundą nurodo, jog labiausiai kankina skausmas gerklėje, nes atrodo, kad ją kažkas išdraskė skutimosi peiliuku. Šis simptomas gavo pavadinimą „Razor Blade Throat“ („Skutimosi peiliuko gerklė“).
Kita skundų grupė yra susijusi su virškinimo sistema. Gali būti skrandžio skausmai, rėmuo, pykinimas, pilvo putimas, vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimai. Beje, Indijos gydytojai atžymi, jog dažnai stebėjo savo pacientų užkimusį balsą. Visi kiti simptomai gali būti tokie patys, kaip ir sergant anksčiau buvusiomis koronaviruso atmainomis: temperatūra, kosulys, sloga, skonio ir uoslės praradimas, silpnumas, galvos, raumenų skausmai.
Kadangi visuomenė puikiausiai žino, kaip apsisaugoti nuo užsikrėtimo koronavirusine infekcija, dar kartą visko kartoti nematau prasmės. Beje, norėčiau priminti, kad vienas iš viruso plitimo kelių – aerozolinis, todėl kondicionieriai gali kelti pavojų. Kitas svarbus klausimas – ar reikalinga papildoma vakcinacija, siekiant susirgus išvengti sunkių komplikacijų at net mirties. Daugumos ekspertų nuomone papildoma vaikų vakcinacija yra nereikalinga. Apie vakcinacijos tikslingumą galima diskutuoti tais atvejais, kai paciento senyvas amžius, daug gretutinių ligų. Bet kokiu atveju, tai galima aptarti su savo šeimos gydytoju ir pasirinkti tinkamą sprendimą.
Teksto autorius: Šeimos medicinos ekspertų asociacijos prezidentas prof. habil. dr. Julius Kalibatas