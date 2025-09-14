Julius Kalibatas
Autoriaus straipsniai:
1757669765
„Gerklę lyg peiliuku išdraskė“: įvardijo, kuo skiriasi naujos COVID-19 atmainos simptomai (12) Pastaruoju metu visose pasaulio šalyse šeimos gydytojai pastebi didėjantį skaičių pacientų, kuriems nustatomas užsikrėtimas nauju SARS-CoV-2 Omicron atmainos variantu...
„Gerklę lyg peiliuku išdraskė“: įvardijo, kuo skiriasi naujos COVID-19 atmainos simptomai (12) Pastaruoju metu visose pasaulio šalyse šeimos gydytojai pastebi didėjantį skaičių pacientų, kuriems nustatomas užsikrėtimas nauju SARS-CoV-2 Omicron atmainos variantu...