Vienoje iš Lietuvos ligoninių – ribojimai dėl pacientų lankymo

Kaip skelbia Joniškio ligoninė, plintant virusinėms kvėpavimo takų infekcijoms, rugsėjo 1–7 dienomis stabdomas slaugos skyriaus pacientų lankymas.
Portalas tv3.lt primena, kad oficialius sergamumo gripu, COVID-19 ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis duomenis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pradeda skelbti tik rudeniui įsibėgėjus. Kaip nurodo įstaiga, įprastai gripo sezonas trunka nuo 40-osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų kalendorinės savaitės.
Norint išvengti peršalimų NVSC specialistai rekomenduoja kruopščiai plauti rankas, vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Pajutus į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmus ir kt.), rekomenduojama nesigydyti patiems, o kreiptis į savo šeimos gydytoją.
