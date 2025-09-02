Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva

Vienoje iš Lietuvos ligoninių – ribojimai dėl pacientų lankymo

2025-09-02 10:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-09-02 10:12

Nors už lango oras dar vasariškas, atėjus rudeniui, ypač vaikams grįžus į kolektyvus, ima augti sergamumas užkrečiamosiomis viršutinių kvėpavimo takų ligomis. Štai dėl plintančių virusų viena ligoninė jau pasidalino ir ribojimu lankyti artimuosius.

Vienoje iš Lietuvos ligoninių – ribojimai dėl pacientų lankymo (asoc. nuotr. SAM)

Kaip skelbia Joniškio ligoninė, plintant virusinėms kvėpavimo takų infekcijoms, rugsėjo 1–7 dienomis stabdomas slaugos skyriaus pacientų lankymas.

Portalas tv3.lt primena, kad oficialius sergamumo gripu, COVID-19 ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis duomenis Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) pradeda skelbti tik rudeniui įsibėgėjus. Kaip nurodo įstaiga, įprastai gripo sezonas trunka nuo 40-osios kalendorinės metų savaitės iki 20-osios kitų metų kalendorinės savaitės.

Norint išvengti peršalimų NVSC specialistai rekomenduoja kruopščiai plauti rankas, vėdinti ir drėgnu būdu valyti patalpas, laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo. Pajutus į gripą panašius simptomus (karščiavimą, kosulį, gerklės, galvos, sąnarių skausmus ir kt.), rekomenduojama nesigydyti patiems, o kreiptis į savo šeimos gydytoją.

