Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putino prisipažinimas: patvirtino, kad Rusija apšaudė Azerbaidžano lėktuvą

2025-10-09 15:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 15:49

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalies oro gynyba pernai gruodį paleido raketas į Azerbaidžano keleivinį lėktuvą, kuris netrukus sudužo Kazachstane. Pasak jo, incidentas įvyko „per klaidą“, kai buvo fiksuoti Ukrainos dronai Rusijos oro erdvėje. Šis pareiškimas – pirmasis toks oficialus Maskvos pripažinimas, dar labiau aštrinantis santykius su Baku.

Putino prisipažinimas: patvirtino, kad Rusija apšaudė Azerbaidžano lėktuvą (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pripažino, kad šalies oro gynyba pernai gruodį paleido raketas į Azerbaidžano keleivinį lėktuvą, kuris netrukus sudužo Kazachstane. Pasak jo, incidentas įvyko „per klaidą“, kai buvo fiksuoti Ukrainos dronai Rusijos oro erdvėje. Šis pareiškimas – pirmasis toks oficialus Maskvos pripažinimas, dar labiau aštrinantis santykius su Baku.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak V. Putino, dvi raketos sprogo vos už kelių metrų nuo lėktuvo, kuris buvo apgadintas nuo sprogimo nuolaužų. Jis teigė, kad incidentas „iš dalies“ buvo susijęs su tariamu Ukrainos drono pastebėjimu šioje teritorijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Šiuos komentarus V. Putinas pateikė susitikime su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu, kur abu lyderiai dalyvavo regioniniame viršūnių susitikime, praneša „Kyiv Independent“.

REKLAMA

Rusija žada kompensaciją

Azerbaidžano oro linijų lėktuvas, skridęs iš Baku į Groznį (Čečėnijoje), 2024 m. gruodžio 25 d. sudužo Kazachstane, kai buvo priverstas staigiai pakeisti kursą.

Ankstesni tyrimai padarė išvadą, kad lėktuvas buvo numuštas Rusijos oro gynybos pajėgų. Per katastrofą žuvo 38 iš 67 lėktuve buvusių žmonių.

Per derybas su I. Alijevu V. Putinas pareiškė užuojautą aukų artimiesiems ir sakė, kad Maskva atliks teisinį incidento dalyvių veiksmų vertinimą.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, Rusija tą dieną „sekė“ tris Ukrainos dronus, įskridusius į šalies oro erdvę.

Kremliaus vadovas taip pat nurodė, kad apie šias detales sužinojo prieš dvi dienas ir jog incidento tyrimas artėja prie pabaigos. Jis pažadėjo, kad Rusija imsis visų būtinų priemonių dėl kompensacijos.

Azerbaidžano prezidentas padėkojo V. Putinui už pateiktą informaciją apie bylą ir už „asmenišką“ tyrimo priežiūrą, pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS.

Šis pareiškimas yra iki šiol aiškiausias Rusijos pripažinimas dėl atsakomybės už incidentą, kuris smarkiai pablogino santykius tarp Baku ir Maskvos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų