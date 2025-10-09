Putino prisipažinimas: patvirtino, kad Rusija apšaudė Azerbaidžano lėktuvą

Pasak V. Putino, dvi raketos sprogo vos už kelių metrų nuo lėktuvo, kuris buvo apgadintas nuo sprogimo nuolaužų. Jis teigė, kad incidentas „iš dalies“ buvo susijęs su tariamu Ukrainos drono pastebėjimu šioje teritorijoje.
Šiuos komentarus V. Putinas pateikė susitikime su Azerbaidžano prezidentu Ilhamu Alijevu, kur abu lyderiai dalyvavo regioniniame viršūnių susitikime, praneša „Kyiv Independent“.
Rusija žada kompensaciją
Azerbaidžano oro linijų lėktuvas, skridęs iš Baku į Groznį (Čečėnijoje), 2024 m. gruodžio 25 d. sudužo Kazachstane, kai buvo priverstas staigiai pakeisti kursą.
Ankstesni tyrimai padarė išvadą, kad lėktuvas buvo numuštas Rusijos oro gynybos pajėgų. Per katastrofą žuvo 38 iš 67 lėktuve buvusių žmonių.
Per derybas su I. Alijevu V. Putinas pareiškė užuojautą aukų artimiesiems ir sakė, kad Maskva atliks teisinį incidento dalyvių veiksmų vertinimą.
Pasak jo, Rusija tą dieną „sekė“ tris Ukrainos dronus, įskridusius į šalies oro erdvę.
Kremliaus vadovas taip pat nurodė, kad apie šias detales sužinojo prieš dvi dienas ir jog incidento tyrimas artėja prie pabaigos. Jis pažadėjo, kad Rusija imsis visų būtinų priemonių dėl kompensacijos.
Azerbaidžano prezidentas padėkojo V. Putinui už pateiktą informaciją apie bylą ir už „asmenišką“ tyrimo priežiūrą, pranešė Rusijos naujienų agentūra TASS.
Šis pareiškimas yra iki šiol aiškiausias Rusijos pripažinimas dėl atsakomybės už incidentą, kuris smarkiai pablogino santykius tarp Baku ir Maskvos.
