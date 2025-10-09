Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

NATO planuoja ryžtingą atsaką Rusijai: „Financial Times“ atskleidžia galimas priemones

2025-10-09 14:25 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-09 14:25

NATO sąjungininkai svarsto galimybes imtis ryžtingesnių atsakomųjų veiksmų į vis dažniau pasireiškiančias Rusijos provokacijas, įskaitant karines priemones, praneša „Financial Times“ (FT), remdamasis nenurodytais šaltiniais.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
10

NATO sąjungininkai svarsto galimybes imtis ryžtingesnių atsakomųjų veiksmų į vis dažniau pasireiškiančias Rusijos provokacijas, įskaitant karines priemones, praneša „Financial Times“ (FT), remdamasis nenurodytais šaltiniais.

REKLAMA
1

Rusų dronai Lenkijos teritorijoje
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Rusų dronai Lenkijos teritorijoje

Diskusijos skamba vis garsiau, kadangi Europos šalyse padaugėjo neatpažintų dronų pastebėjimų, keliančių baimę dėl Rusijos vykdomo hibridinio karo. Šios provokacijos taip pat privertė kai kurias šalis rimti sunerimti dėl Aljanso saugumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašo FT, remdamasis keturiais apie derybas informuotais NATO pareigūnais, tikslas yra padidinti Maskvos „pilkosios zonos“ operacijų kainą ir sustiprinti atgrasymą po serijos Rusijos dronų ir lėktuvų įsibrovimų.

REKLAMA
REKLAMA

Galimos priemonės

Leidinys nurodo, kad tarp svarstomų priemonių yra ginkluotų dronų dislokavimas palei Rusijos sieną ir susitarimo taisyklių sušvelninimas, kad NATO pilotai numušti Rusijos lėktuvus, pažeidžiančius aljanso oro erdvę.

REKLAMA

Pareigūnai teigė, kad diskusijas pradėjo Rusijos kaimynės šalys, kurias remia Prancūzija ir Jungtinė Karalystė.

Pasiūlymai apima ginkluotų žvalgybinių dronų, kurie šiuo metu atlieka tik žvalgybos funkcijas, dislokavimą ir susidūrimo taisyklių sušvelninimą pilotams, patruliuojantiems rytinėje sienoje.

Kita svarstoma priemonė – NATO karinių pratybų vykdymas tiesiogiai prie Rusijos sienų.

Kremliaus provokacijos

Diskusijos prasidėjo po keleto oro erdvės incidentų, įskaitant du iš eilės incidentus Miuncheno tarptautiniame oro uoste spalio 3 d. Dėl panašių incidentų pastarosiomis savaitėmis laikinai buvo uždarytas Oslo oro uostas Norvegijoje ir Kopenhagos oro uostas Danijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjo mėnesį Lenkijos pajėgos numušė kelis Rusijos dronus, kurie įskrido į Lenkijos teritoriją. Po kelių dienų Rusijos dronas pažeidė Rumunijos oro erdvę, tačiau Bukareštas nusprendė nesiimti veiksmų.

Trys Rusijos naikintuvai MiG-31 taip pat 12 minučių skraidė Estijos oro erdvėje virš Suomijos įlankos rugsėjo 19 d., todėl Baltijos šalis nusprendė prašyti konsultacijų pagal NATO 4 straipsnį.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Jis pradės didelį karą“: Zelenskis nurodė, kas gali lemti Putino žengimą į Europą (30)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
CNN: Europa bijo, kad jau kariauja, tačiau JAV į tai žiūri pro pirštus (6)
MiG-31 (nuotr. SCANPIX)
Rusija „bando“ kantrybę: NATO pilotai dirba rizikuodami patekti į Kremliaus spąstus (10)
Po numuštų rusų dronų Lenkijoje patruliuoja pareigūnai (nuotr. SCANPIX)
Puolė ne tik dronais: Lenkija, ginantis nuo 20 Rusijos dronų, susidūrė su dar viena ataka (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų