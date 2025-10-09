„Jis pradės didelį karą“: Zelenskis nurodė, kas gali lemti Putino žengimą į Europą

Žurnalistas Ukrainos vadovo paklausė, ar įmanoma didelio masto mobilizacija Rusijoje.
„Pamenate, kodėl jie ją sustabdė? Putinas pradėjo prarasti reitingus. Mobilizacija – tai tikrai prarasti Rusijos Federacijos lyderio reitingai. Jis jos nevykdė tik dėl to, kad nenorėjo mokėti didelių pinigų už sutartis. Tokių didelių pinigų, kokius jie mokėjo visus šiuos metus. Įsivaizduokite, kokia yra jo asmeninio reitingo apsaugos kaina. Todėl, jei bus mobilizacija, tai bus iššūkis Europai. Jis pradės didelį karą“, – įsitikinęs V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas paaiškino, kodėl egzistuoja toks pavojus.
„Jam reikia „parduoti“ sėkmę. Kare prieš Ukrainą viską, ką jis galėjo „parduoti“, jis jau „pardavė“, ir jūs matote, kaip aš sakiau, kad prekė jau yra nekokybiška – jis „parduoda“ melą, kad tariamai gali kažką pasiekti kare prieš Ukrainą. O kur jis gali greitai pasiekti sėkmę? Pažvelkite į Europos žemėlapį.
Jei bus mobilizacija, jis eis ten, kur bus galima greitai pasiekti sėkmę. O kam jam mobilizuoti milijonus? Yra didelis pavojus, kad Putinas iš tikrųjų pradės pasaulinį karą“, – pažymėjo V. Zelenskis.
Putiną reikia spausti
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad dėl to buvo svarbūs europiečių ir JAV prezidento Donaldo Trumpo signalai parodyti, jog V. Putinas turi sėsti prie derybų stalo.
„Tai gali jį sustabdyti ir sumažinti karinių veiksmų plėtros riziką“, – mano V. Zelenskis.
Tuo pačiu Ukrainos prezidentas mano, kad Putinas asmeniškai bijo ugnies nutraukimo, nes po ugnies nutraukimo jam bus sunku vėl pradėti karą.
„Pereiti nuo visapusiško karo prie ugnies nutraukimo, o po to vėl pradėti visapusišką karą – jiems tai nebūtų lengva. Ekonomiškai tai sudėtinga, su visuomene sudėtinga, su pasauliu sudėtinga. Ir tikrai sudėtinga su tomis šalimis, kurios šiandien dar spaudžia jam [Putinui] ranką.
Todėl amerikiečiams taip sunku priversti jį pradėti realias derybas, ir todėl kol kas jis renkasi karą. Bet galbūt, labai galbūt, tai galima sustabdyti. Reikia didesnio spaudimo Rusijai. Spaudimas veiks. Kai jie praras daugiau dėl karo, nei gali prarasti kitais scenarijais. Mūsų tolimi smūgiai, stiprios sankcijos, stovėjimas mūšio lauke, gynyba, bet, be abejo, taikių iniciatyvų palaikymas, nes tai teisinga – tai veiks“, – sakė Zelenskis.
Zelenskis: jei Putinas nori užgrobti Rytų Ukrainą, turės palaidoti milijoną savo kareivių
V. Zelenskis taip pat pareiškė, kad jei Rusiją valdantis Vladimiras Putinas sieks užimti visą Rytų Ukrainą, jo kariuomenės nuostoliai pasieks milijoną žuvusių kareivių.
Per susitikimą su žurnalistais V. Zelenskis prisiminė savo pokalbį su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.
„Tai, ką jam sakiau, išsipildė: rusai neužims Rytų Ukrainos, o jei norės tai padaryti, Putinas turės palaidoti milijoną saviškių. Mes žinome, kiek jis jau palaidojo, kai nuo plataus masto invazijos pradžios užėmė 30 proc. Rytų Ukrainos, ir galime numatyti, kas bus, jei mėgins užimti visą Donbasą ar kitas Ukrainos dalis“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad D. Trumpas prarado pasitikėjimą V. Putino žodžiais.
„Putinas melavo Trumpui. Žmogus, kuris iš tikrųjų nori ir yra pasirengęs taikai, negali ir toliau stiprinti smūgių. Tai yra ultimatumas per masines atakas. Tačiau ultimatumai neveikia. Mes norime teisingos taikos, o tai reiškia, kad turi vykti teisingas dialogas. Ir mes esame pasirengę tokiam dialogo formatui, kokį paskelbė prezidentas Trumpas. Esame pasiruošę atitinkamam susitikimui“, – sakė V. Zelenskis.
Ukrainos duomenimis, Rusijos kariuomenė mūšio lauke Ukrainoje nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. spalio 8 d. prarado maždaug 1 118 370 kareivių.
