Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius

„Skrydžių pradžia spalio 4 d. buvo atidėta dėl pastebėtų dronų. Prieš atvykstant į oro uostą, prašome visų keleivių pasitikrinti skrydžių statusą savo avialinijų interneto svetainėse“, – paskelbė Miuncheno oro uostas.
Vokietijos oro navigacijos tarnyba skrydžius sustabdė antrą naktį iš eilės po to, kai buvo pastebėti du dronai. Incidentą tiria policija.
Miuncheno oro uostas pranešė, kad keliautojų saugumas yra pats svarbiausias prioritetas, todėl skrydžiai stabdomi, kai tik danguje pamatomas dronas.
Oro uostas teigia, kad išvykti negalėjo 46 lėktuvai, 23 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus, o 12 skrydžių buvo atšaukta. Tai paveikė apie 6,5 tūkst. keleivių.
Kaip ir naktį prieš tai, Miuncheno oro uostas bendradarbiavo su avialinijomis, kad pasirūpintų keleiviais terminale. Jiems buvo suteiktos sulankstomos lovos ir antklodės bei išdalinti užkandžiai.
Skrydžiai palaipsniui vėl vykdomi šeštadienio rytą, bet keleiviams vis tiek patariama pasitikslinti informaciją apie kelionę su savo avialinijomis.
