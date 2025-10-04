Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Miuncheno oro uoste pastebėti dronai vėl sutrikdė skrydžius

2025-10-04 21:07 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 21:07

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Miuncheno oro uoste vėl buvo pastebėti dronai, todėl teko atidėti skrydžius.

Naktį iš penktadienio į šeštadienį Miuncheno oro uoste vėl buvo pastebėti dronai, todėl teko atidėti skrydžius.

REKLAMA
0

„Skrydžių pradžia spalio 4 d. buvo atidėta dėl pastebėtų dronų. Prieš atvykstant į oro uostą, prašome visų keleivių pasitikrinti skrydžių statusą savo avialinijų interneto svetainėse“, – paskelbė Miuncheno oro uostas.

Vokietijos oro navigacijos tarnyba skrydžius sustabdė antrą naktį iš eilės po to, kai buvo pastebėti du dronai. Incidentą tiria policija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Miuncheno oro uostas pranešė, kad keliautojų saugumas yra pats svarbiausias prioritetas, todėl skrydžiai stabdomi, kai tik danguje pamatomas dronas.

REKLAMA
REKLAMA

Oro uostas teigia, kad išvykti negalėjo 46 lėktuvai, 23 atvykstantys lėktuvai buvo nukreipti į kitus oro uostus, o 12 skrydžių buvo atšaukta. Tai paveikė apie 6,5 tūkst. keleivių.

REKLAMA

Kaip ir naktį prieš tai, Miuncheno oro uostas bendradarbiavo su avialinijomis, kad pasirūpintų keleiviais terminale. Jiems buvo suteiktos sulankstomos lovos ir antklodės bei išdalinti užkandžiai.

Skrydžiai palaipsniui vėl vykdomi šeštadienio rytą, bet keleiviams vis tiek patariama pasitikslinti informaciją apie kelionę su savo avialinijomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų