Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Aktualijos

Gyventojai pasakoja, ką daro ruošdamiesi galimoms dronų atakoms: „Žinokite, aš nebijau – aš pasiruošus“

2025-10-03 21:00 / šaltinis: TV3 Žinios / aut.
Autorius(-ė) Yoanna Koleva
šaltinis: TV3 Žinios aut.
2025-10-03 21:00

Pastarosiomis savaitėmis provokacijų, kai rusų dronai vis dažniau pasirodo virš mūsų regiono, tik daugėja. Dar neseniai į Lenkiją įskrido net 19 rusų bepiločių, o šią savaitę drono nuolaužą Ventspilyje rado ir kaimynai latviai.

Pastarosiomis savaitėmis provokacijų, kai rusų dronai vis dažniau pasirodo virš mūsų regiono, tik daugėja. Dar neseniai į Lenkiją įskrido net 19 rusų bepiločių, o šią savaitę drono nuolaužą Ventspilyje rado ir kaimynai latviai.

REKLAMA
5

Ekspertai tokias rusų provokacijas vadina prasidėjusiu hibridiniu karu ir kelia klausimą: ar esame pasiruošę galimai karo grėsmei? Ar žinome bent elementarias taisykles, kaip elgtis išgirdus ar pamačius droną? Klausiame tiek pažeidžiamiausių pasienio miestelių gyventojų, tiek ir vilniečių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip gyventojai ruošiasi pavojui

Žmonės pasakoja, ką daro, norėdami jaustis saugūs.

„Aš maniškei sakau – darom priedangą, aiškinau, kas ta priedanga. Dabar sako – einu priedangą dažyt“, – dalijasi Lietuvos gyventojas Sergėjus.

REKLAMA
REKLAMA

Anot pašnekovo, gyvenimas išmokė būti pasiruošus viskam, bet nepanikuoti.

„Visko gali būti – Rusija jau trejus metus kariauja su Ukraina, tai galima tikėtis, kad viskas bus tvarkoje“, – teigia Sergėjus.

REKLAMA

Stoiškai ramūs ir kiti Vištyčio gyventojai.

„Žinokite, aš nebijau – aš pasiruošus ir mirti. Jei taip reikės – taip reikės“, – dalijasi Vištyčio gyventoja Birutė.

Rusų dronai vis dažniau pažeidžia mūsų regiono oro erdvę – viena „Gerbera“ į Lietuvą įskrido beveik prieš du mėnesius, o antroji – rugpjūtį. Vėliau paaiškėjo, kad iš Baltarusijos pusės atskridusi „Gerbera“, praskridusi virš Vilniaus ir pusės Lietuvos, galiausiai nukrito Gaižiūnų poligone. „Gerbera“ nešė 2 kg sprogmenį.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei kalbėti apie hibridinį karą – jis jau vyksta ir intensyvėja. Čia jau buvo pora įskridimų į Lietuvą. Į Lenkiją apie 20 dronų įskrido, ir tikėtina, tai buvo tyčinė provokacija, siekianti pamatyti NATO reakciją. Reikia susitaikyti su tuo, kad provokacijų – gal net padegimų, kibernetinių atakų, kabelių nutraukimų – tonas išliks ir gali tik intensyvėti“, – teigia atsargos pulkininkas Vaidotas Malinionis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ekspertas įvardijo ką daryti pamačius droną

Kadangi rusai provokacijas stiprins ir taip testuos tiek mus, tiek kitas NATO šalis, svarbiausia rodyti pasiruošimą – ne tik mūsų institucijoms bei politikams, bet ir paprasti žmonės turėtų žinoti, ką daryti, jei išgirstų ar pamatytų besiartinantį droną.

Ukrainoje kariavęs savanoris Arūnas Kumpis sako, kad pamačius droną svarbiausia – nesugalvoti jo stebėti. Tačiau tą supranta ne visi.

REKLAMA

„Pradeda visi trauktis telefonus, filmuotis, galvoja, kad čia ne jiems skirtas dalykas – praskris pro šalį. Dažnai nepraskrenda pro šalį. Girdint garsus ar matant vizualiai, be abejo, reikėtų ieškoti priedangos, o ne laukti, kol į tave atskris“, – teigia dronų operatorius Arūnas Kumpis.

Išgirdus zvimbiantį garsą – jei tai dronas – pavojingiausia vieta namuose yra prie langų, nes dūžusios šukės skrenda kaip ašmenys.

REKLAMA

„Jei jūs gyvenate bute, o ne name, ir negalite pasislėpti rūsyje, kas būtų geriausias variantas, tuomet keliaukite bent jau į koridorių. Žmonės linkę galvoti, kad pavojus dingsta su garsu. Po garso ir sprogimo pakyla debesis nuolaužų, skeveldrų – jos dar kurį laiką skraido ore“, – teigia A. Kumpis.

Pasak Ukrainoje kariavusio savanorio Arūno Kumpio, civilis, skirtingai nei kariškis, pavojų nuvertina ir galimiems neramumams nė nesiruošia. Jis teigia, kad būtina turėti planą: ką darytume prasidėjus karui, kur bėgtume, kaip susisiektume su artimaisiais.

„Reikalinga išvykimo kuprinė, į kurią būtų sudėti visi reikalingi daiktai ir į kurią, reikalui esant, įsimestum dokumentus bei galėtum evakuotis“, – teigia A. Kumpis.

Daugiau sužinokite aukščiau esančiame video.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Štai ką daryti pamačius ar išgirdus droną: specialistai įspėja – pavojus kartu su garsu nedingsta (nuotr. stop kadras)
Įspėja, kas pavojingiausia išgirdus droną: „Pradeda visi trauktis telefonus, filmuotis“ (48)
D. Trumpas ir V. Zelenskis (tv3.lt koliažas)
Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote (13)
JAV žvalgybos lėktuvas, Rusijos energetikai padaryti nuostoliai (nuotr. stop kadras)
Skaudūs smūgiai Rusijos energetikai: sunaikinta 20 proc. naftos perdirbimo gamyklų pajėgumų (22)
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Mažas grybų derlius slogina grybautojų nuotaikas: „Gali būti ir sezono pabaiga“
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Lietuvos totorių ir musulmonų kova dėl išlikimo: taikosi į naują totorių mečetę
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Istorikai ginčijasi, ar Romoje naujai atrastas Lietuvos vardo paminėjimas yra tikras: pamatykite patys
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Greitai išsipildys dar viena ateities vizija: pamatykite, kaip atrodo pirmeji skraidantys automobiliai
Spalio 3 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Linu Kojala
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Savaitę spaudimą atlaikęs Ignotas Adomavičius tarė sudie Kultūros ministro pareigoms
Spalio 3 d. TV3 Žinios. Rusijos provokacijoms stiprėjant Europos lyderiai supranta tik viena: atstumas nuo fronto – nuo karo neapsaugo
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Lenkijoje sustabdytas Rusijos teroro išpuolis – sprogmenis slėpė kukurūzų skardinėse
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Ministerijoje dingusi Ukrainos vėliava – atsirado, Adomavičius nurodo, kur ji buvo
Spalio 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su premjere Inga Ruginiene
Spalio 2 d. TV3 Žinios. Didmiesčio eismas – iššūkis studentams: Kaunas atsako edukacija
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš alytiškės tarnybos paėmė 25 siaubingomis sąlygomis laikytus augintinius
Spalio 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politinės komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Skelbia, kam ir kiek teks mokėti už NT: labiausiai nukentės nuomininkai
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Diana Nausėdienė susitiko su krūties vėžiu sergančiomis moterimis: „Mielosios, tikrinkite, nebijokite“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Po šalnų darže pamačiusi šį radinį ūkininkė liko sužavėta: šį gėrį vadino auksu
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Vievio globos namuose senjorai sugrąžinti į jaunystę tokiu būdu: „Stebiuosi žmonių sugebėjimu“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Iš Dovilės Šakalienės komandos traukiasi jau ne pirmas darbuotojas: „Aš esu ir reikli, ir darboholikė“
Spalio 1 d. TV3 Žinios. Menininkai atkirto nekviestam Adomavičiui: „Fašistinių pažiūrų grupė negali veikti šitoje valstybėje“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Nausėda bando kalbėtis su kutūrininkais – ar bus pasiektas kompromisas?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Karveliškių kapinėse palaidoti vieniši žmonės: tarp jų – ir 75-erių japonas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokiečių vaikai jau mokosi Vilniuje – mokykla siūlo dalelę gimtinės
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Opozicija spaudžia Šakalienę: kodėl derybos dėl poligono stringa, o vadovai traukiasi?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kinai bando pakartoti „Labubu“ sėkmę: „Dabar Kinija turi ir tiekimą, ir kūrybiškumą“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Rusakalbiai pavežėjai nerodo didelio noro kalbėti lietuviškai: „Ne problema persikelti į Latviją“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su krašto apsaugos viceministru Karoliu Aleksa
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Kretingos meras kaltina aplinkosaugininkus: Ar gamta svarbiau už žmogų?
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Prostatos vėžys diagnozuojamas per vėlai – mirčių būtų mažiau, jei vyrai tikrintųsi
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vokietijos gynybos ministras Rukloje: „Esame pasirengę apginti Baltijos regioną“
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ukrainietis, kaltinamas teroro aktu Vilniuje, pripažino kaltę – siūloma sušvelninta bausmė
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Vytautas Landsbergis ligoninėje: Prašau nesidžiaugti – aš dar gyvas
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Lietuva stiprina gynybą nuo dronų – planuotų pusės mlrd. eurų investicijų neužteks
Rugsėjo 30 d. TV3 Žinios. Ekspertas atskleidė ar šiemet sulauksime „bobų vasaros“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Dyzeliną ir benziną tuoj pakeis vandenilis? Lietuvoje jau diegiama šinaujovė
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Rudens pramogoms lietuvius jau vilioja Moliūgų kiemas: pasakė, kodėl šiemet neleis maitinti galvijų
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ - pokalbis su naujuoju finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Štai su kokiu didžiausiu iššūkiu susiduria naujasis kultūros ministras: „Labai liūdna“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Įvardijo ir palygino senąsias ir naująsias šildymo kainas: įspėjo vieno miesto gyventojus
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Motociklų vairuotojai perpildė gyventojų kantrybės taurę: Garsas, lyg važiuotų per galvą
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus meras žada dovanas tiems, kurie registruosis sostinėje: štai ką galėsite gauti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Kaktomuša su senjoro automobiliu atėmė vyro gyvybę: „Kai jį išiminėjo, kojos liko mašinoje
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. 4 vaikus viena auginanti Marytė atvira – ne visi darbdaviai nori ją priimti dirbti: „Nes sunkumai, kai suserga“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Los Andžele – pribloškianti pramoga komiksų parodoje: pokalbis su mirusiu menininku ne visiems pasirodė etiška
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Sveikatos apsaugos ministerija siekia, kad gydytojai galėtų teikti nuotolines konsultacijas: tai patinka ne visiems
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vaistai šiai ligai taps kompensuojami – ligoniai netveria džiaugsmu: „Vaikas atgavo apetitą, jis nebedūsta“
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Lietuvoje – nerimą kelianti tendencija: kai kurių paukščių gali išvis nebelikti
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Vilniaus savivaldybėje – pūkuotas šeimininkas: juodą katinėlį galima sutikti net mero kabinete
Rugsėjo 29 d. TV3 Žinios. Ar erotinio pobūdžio reklamos daro įtaką vaikams? Kviečia eiti doros keliu
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Moldovoje vandenis ir vėl drumsčia prorusiškos jėgos: kai kurie jau skelbia pergalę
Rugsėjo 28 d. TV3 Žinios. Kruvina rusų ataka Ukrainoje: smogė taip, kad naikintuvus pakėlė ir Lenkija
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Šalia Filipavičiaus garažo užrakinta 18 metų mergina šaukėsi pagalbos: „Pavartoja ir durnavoja“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Vyras padūrė savo žmoną, o paskui ir pats nusižudė: tai padarė dėl šios 1 priežasties
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Atskleisti politikų reitingai – Žemaitaičio nepopuliarumą aplenkė šis žmogus: „Nusipelnė“
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Kultūros ministras kalbą apie menininkus apipynė melu: minėtas „draugas“ tikina jo nepažįstantis
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Adamkus atsidūrė ligoninėje: prezidento būklė – stabili
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su NKVC vadovu Vilmantu Vitkausku
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pirmą kartą Lietuvoje: netoli Jonavos dalis dviračių tako šviečia net naktį
Rugsėjo 26 d. TV3 Žinios. Pamatykite: minusius vyrus iš važiuojančio automobilio apipurškė dujomis
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. 16-metis panevėžietis metalo krūvą pavertė išskirtine transporto priemone: atskleidė, kas tapo didžiausiu iššūkiu
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Prieš naująjį kultūros ministrą protestuojanti Nijolė Oželytė: „Pavojus yra grėsmingas“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Atskleidė šiurpią realybę apie narkotikus jaunimo tarpe: „Prekiavo mama, turinti mažametį vaiką“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Nuo COVID-19 praėjusią savaitę mirė 4 asmenys: jauniausiai aukai nebuvo nė 30-ies
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Seime – balsavimas dėl „Nemuno aušros“ nario neliečiamybės: „Žinau, kad dar labiau skaudės mano mamai“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ar dirbtinis intelektas gali pakeisti mokytojus? Botas Kia atskleidžia, kas laukia ateityje
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Tikėti ar tikrinti? Specialistai pataria, kaip atpažinti dezinformaciją ir išlikti sąmoningiems
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Ingos Ruginienės Vyriausybė pradėjo darbą
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Buvęs Šilutės meras Virgilijus Pozingis teisinasi dėl priimtų kyšių: „Žmonos turtas yra“
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Specialistai įspėja: atkeliauja antroji erkių banga
Rugsėjo 25 d. TV3 Žinios. Garsiojo bučinio bylos tęsinys – Celofanas ruošia diįjį siurprizą
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Šakalienės ir Sinkevičiaus nuomonės išsiskyrė: nesutaria, kokius karinius lėktuvus pirkti
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Seime dar vis nesirodanti Dovilė Šakalienė turi keletą pasiaiškinimų: „Įvyko techninis nesusipratimas“
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Karštosiose kėdėse – Kultūros ir Energetikos ministerijos: dėl vienos vyks protestas, dėl kitos – palaikymo kova
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Ketinama švelninti „čekutininkų“ teisinę atsakomybę: su mumis tai nebuvo derinta
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Jaunas demokratas papuolė į teismo salę: kaltinamo apsauginio advokatas išskyrė kelias įvykių detales
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su „Vardan Lietuvos“ pirmininku Sauliumi Skverneliu
Rugsėjo 24 d. TV3 Žinios. Rietave naktį įgriuvęs namas mirtinai sužalojo vyrą: nukentėjusiojo mama užsipuolė tarnybas
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Šokas kultūros bendruomenėje – prezidentas kandidatą gina: „Turėtume žiūrėti pagarbiau“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ekspertai įvardijo spanguolių naudą: štai taip vartojamos jos naudingiausios
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Oro erdvių provokacijos Estijoje: „Situacija labai pavojinga“
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su politologu Ainiumi Lašu
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Kopenhagoje ir Osle – sumaištis: dangumi skriejo neatpažinti dronai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Ruginienė pripažįsta – teks didinti mokėsčius: brangs štai šios prekės
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Palangos verslininkai skaičiuoja nuostolius: blogiausia vasara per 21 metus
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Skandalas po R. Javtoko žodžių: svarstys krepšinio asociacija ir Lygių galimybių kontrolierė
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Jūrų plėšrunių ataka: per savaitę net 3 išpuoliai
Rugsėjo 23 d. TV3 Žinios. Viešasis baseinas pirmą kartą atverė duris keturkojams: „Tiesiog pasidavėme“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kaltinamieji dėl prieš 4 metus vykusią riaušių bylą – apie savo likimą: štai kuriam laikui sės į kalėjimą
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Apie Charlie Kirką prabilo pats Trumpas: „Aš nekenčiu savo priešininkų“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kai verslas svarbiau už gyvybes: kailinių žvėrelių fermų savininkai reikalauja šimteriopai didesnių kompensacijų
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Maitinimo įstaigos skelbia didelį daržovių stygių: bulvių neužtenka net sriubai
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Izraelio Vyriausybė niršta: už šį 1 dalyką žydai niekada neatleis
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Į kultūros ministrus galimai siūlomas šis kandidatas: „Partija neturėjo kažkokio stipraus kultūros specialisto“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Minint Čiurlionio 150-metį, sveikinimai iš tarptautinės kosminės stoties: taip jį pasveikino „Nasa“ astronautas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su atsargos pulkininku Gintaru Ažubaliu
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Perspėja apie gąsdinančią ŽIV infekcijos statistiką: „Mes ateiname į tą lygį, kas jau kitose šalyse buvo žinoma“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Prekybos centruose skaiga atsirado brokuotas sviestas: „Tarsi katino lyžtelėjimas“
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Kartą kandidatavęs – amžinai sąrašuose? Seime keliamas duomenų šalinimo klausimas
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Populiariausia alaus šventė pasaulyje – „Oktoberfest“: prireiks tik poros tablečių nuo galvos skausmo
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Tam ryžtųsi ne visi: Panevėžyje – už širdies griebianti akcija
Rugsėjo 22 d. TV3 Žinios. Politines
REKLAMA
As
As
2025-10-03 21:20
Tai kad nera cia ka atakuoti, nu nebent sei...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų