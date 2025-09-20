Vatikanas nubaudė, o Vilniaus rajonas – ne: liūdnai pagarsėjęs kardinolas vis dar itin garbingoje draugijoje

Aušros Vartuose Vilniaus rajono garbės pilietis kardinolas vyskupas H. Gulbinovičius pabučiuoja kitą Vilniaus rajono garbės pilietį Valdemarą Tomaševskį. Kaip paaiškėjo vėliau, tomis pačiomis rankomis, kuriomis lietė komuniją, E. Gulbinovičius, kaip pasakojo jį pedofilija kaltinantis lenkas Karolis Chumas, lietė ir jo, tuomet 15-mečio, intymias vietas.
Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
„Jis paklausė, kaip man patinka seminarija, ar man sunku mokytis, o tada atsisėdo šalia, pakišo ranką po antklode ir pradėjo masažuoti mano penį. Aš sustingau. Tai truko kelias minutes, o tada kardinolas tiesiog išėjo. Po mėnesio pabėgau iš seminarijos“, – pasakojo buvęs klierikas K. Chumas.
Šventasis Sostas po tokio liudijimo 2020 metais pripažino kardinolą E. Gulbinovičių kaltu dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos saugumo tarnyba. Po kelių dienų 97 metų E. Gulbinovičius mirė, o Vroclavo taryba iš jo atėmė garbės piliečio vardą. Vilniaus rajono valdžia garbės piliečio vardo per 5 metus atimti nesugebėjo.
„Žmonės, kurie susikompromitavę, neturėtų būti Vilniaus rajono garbės piliečiai. Centro dešinės frakcija tikrai balsuotų už, palaikytų, o Lenkų rinkimo akcija akivaizdu, kad ne“, – pabrėžė Vilniaus rajono tarybos narys Gediminas Kazėnas.
Buvusi Vilniaus rajono merė Marija Rekst, kuriai meraujant kardinolas ir gavo garbės piliečio vardą, jo atėmimui nepritaria.
„Aš kaip politikė nesu teisėja. Čia mes neturim oficialaus sprendimo, kad tikrai buvo, tikrai kaltas. Taigi, ačiū už pasiūlymus, nekomentuosiu. Mes ne teismas, mes įvertinam kardinolą, amžiną atilsį darbą, bendradarbiavimą“, – sakė Vilniaus rajono tarybos narė M. Rekst.
Prieš titulo atėmimą ir komuniją iš pedofilija kaltinamo kardinolo rankų ėmęs Waldemaras Tomaszewskis.
„Mes, kaip tikintys žmonės, primenam sau žodžius paties Jėzaus Kristaus: „neteisk, nebūsi teisiamas“. Tai šita pozicija daugumos tarybos yra, aš manau, logiška. Žmogus jau mirė, teismo nebuvo, o niekas negali jo apginti, jis pats negali savęs apgint“, – tikino Europos parlamento narys W. Tomaszewskis.
Atimti iš E. Gulbinovičiaus titulą gali taryba, tačiau meras Robertas Duchnevičius, kol dauguma taryboje lenkai, nelabai tiki, kad tai pavyks.
„Iniciatyva buvo parodyta anksčiau, o politinių žaidimų žaisti nesiruošiu, turi pribręsti patys politikai, jie puikiai viską žino“, – komentavo Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius.
Vis dėlto meras pažadėjo paklausti Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ar sutiktų atimti iš Vatikano už pedofiliją bausto kardinolo garbės piliečio vardą. Dėl E. Gulbinovičiaus konservatorių frakcijoje aiškinosi ir pasakirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
„Turbūt pedofilijos tema šitoje frakcijoje tokia aktuali. Aš tikrai labai pamąstyčiau, kaip balsuočiau, todėl kad nesu tas žmogus, kuris skuba viską pasmerkti“, – sakė paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Vietiniai gyventojai išsakė savo požiūrį dėl Gulbinovičiaus gatvės
Tiek Nemenčinėje, tiek dar dvejose Vilniaus rajono gyvenvietėse iki šiol tebėra Gulbinovičiaus gatvės, nors dauguma kalbintų gyventojų norėtų, kad pavadinimas būtų pakeistas.
„Kad vaikus mylėjo, tai girdėjau. Dar daug nuskamba tokių istorijų su kunigais, o čia kardinolas, tai nelabai gražiai ir nesu patenkintas, kad tokioj gatvėj gyvenu.“
„Kad mūsų tokia gatvė pavadinta jis neužsitarnavo šito.“
„Keista, aišku, vienareikšmiškai, negi nėra kitokių nusipelniusių žmonių?“
Kai kurie nemenčiniečiai apie Vilniaus rajone gimusio, Vilniaus kunigų seminarijoje mokslus pradėjusio, o vėliau į Lenkiją persikėlusio E. Gulbinovičiaus nusikaltimus prieš vaikus nebuvo girdėję.
„Ar tai tiesa, kad jis buvo pedofilas? Nežinau.“
Pedofilija kaltinamo kardinolo gatvėje gyvenantys žmonės rinkti parašų dėl pervadinimo neplanuoja.
„Ką čia surinksi, čia lietuvis aš gal tik vienas.“
„Aš nežinau, ar galima keist?“
„Vyresnio amžiaus žmonės, mažiau kalbantys lietuviškai, tiesiog neužsiima tuo.“
Vis dėlto E. Gulbinovičiaus gatvės gyventojai tikisi, pavadinimą vis dėlto pakeis, jei ne ši, tai kita rajono valdžia.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
