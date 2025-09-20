Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vatikanas nubaudė, o Vilniaus rajonas – ne: liūdnai pagarsėjęs kardinolas vis dar itin garbingoje draugijoje

2025-09-20 08:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-20 08:15

Pedofilo etiketė kardinolui Henrikui Gulbinovičiui, mirusiam prieš 5 metus, netrukdo būti Vilniaus rajono garbės piliečiu. Už tai, kad jis seksualiai išnaudojo 15 metų berniuką, slėpė kitų kunigų pedofilijos nusikaltimus, Vatikanas jį nubaudė, tačiau Vilniaus rajono valdžia jo iki šiol neišbraukė iš garbės piliečių sąrašų. O Nemenčinėje ir dar dvejose gyvenvietėse gatvės tebėra pavadintos H. Gulbinovičiaus garbei.

Pedofilo etiketė kardinolui Henrikui Gulbinovičiui, mirusiam prieš 5 metus, netrukdo būti Vilniaus rajono garbės piliečiu. Už tai, kad jis seksualiai išnaudojo 15 metų berniuką, slėpė kitų kunigų pedofilijos nusikaltimus, Vatikanas jį nubaudė, tačiau Vilniaus rajono valdžia jo iki šiol neišbraukė iš garbės piliečių sąrašų. O Nemenčinėje ir dar dvejose gyvenvietėse gatvės tebėra pavadintos H. Gulbinovičiaus garbei.

REKLAMA
2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aušros Vartuose Vilniaus rajono garbės pilietis kardinolas vyskupas H. Gulbinovičius pabučiuoja kitą Vilniaus rajono garbės pilietį Valdemarą Tomaševskį. Kaip paaiškėjo vėliau, tomis pačiomis rankomis, kuriomis lietė komuniją, E. Gulbinovičius, kaip pasakojo jį pedofilija kaltinantis lenkas Karolis Chumas, lietė ir jo, tuomet 15-mečio, intymias vietas. 

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

„Jis paklausė, kaip man patinka seminarija, ar man sunku mokytis, o tada atsisėdo šalia, pakišo ranką po antklode ir pradėjo masažuoti mano penį. Aš sustingau. Tai truko kelias minutes, o tada kardinolas tiesiog išėjo. Po mėnesio pabėgau iš seminarijos“, – pasakojo buvęs klierikas K. Chumas.

REKLAMA

Šventasis Sostas po tokio liudijimo 2020 metais pripažino kardinolą E. Gulbinovičių kaltu dėl nepilnamečių seksualinio išnaudojimo, pedofilijos nusikaltimų tarp dvasininkų slėpimo bei 16 metų trukusio bendradarbiavimo su Lenkijos saugumo tarnyba. Po kelių dienų 97 metų E. Gulbinovičius mirė, o Vroclavo taryba iš jo atėmė garbės piliečio vardą. Vilniaus rajono valdžia garbės piliečio vardo per 5 metus atimti nesugebėjo.

REKLAMA
REKLAMA

„Žmonės, kurie susikompromitavę, neturėtų būti Vilniaus rajono garbės piliečiai. Centro dešinės frakcija tikrai balsuotų už, palaikytų, o Lenkų rinkimo akcija akivaizdu, kad ne“, – pabrėžė Vilniaus rajono tarybos narys Gediminas Kazėnas.

Buvusi Vilniaus rajono merė Marija Rekst, kuriai meraujant kardinolas ir gavo garbės piliečio vardą, jo atėmimui nepritaria.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Aš kaip politikė nesu teisėja. Čia mes neturim oficialaus sprendimo, kad tikrai buvo, tikrai kaltas. Taigi, ačiū už pasiūlymus, nekomentuosiu. Mes ne teismas, mes įvertinam kardinolą, amžiną atilsį darbą, bendradarbiavimą“, – sakė Vilniaus rajono tarybos narė M. Rekst.

Prieš titulo atėmimą ir komuniją iš pedofilija kaltinamo kardinolo rankų ėmęs Waldemaras Tomaszewskis.

REKLAMA

„Mes, kaip tikintys žmonės, primenam sau žodžius paties Jėzaus Kristaus: „neteisk, nebūsi teisiamas“. Tai šita pozicija daugumos tarybos yra, aš manau, logiška. Žmogus jau mirė, teismo nebuvo, o niekas negali jo apginti, jis pats negali savęs apgint“, – tikino Europos parlamento narys W. Tomaszewskis.

Atimti iš E. Gulbinovičiaus titulą gali taryba, tačiau meras Robertas Duchnevičius, kol dauguma taryboje lenkai, nelabai tiki, kad tai pavyks. 

REKLAMA

„Iniciatyva buvo parodyta anksčiau, o politinių žaidimų žaisti nesiruošiu, turi pribręsti patys politikai, jie puikiai viską žino“, – komentavo Vilniaus rajono meras R. Duchnevičius.

Vis dėlto meras pažadėjo paklausti Lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos, ar sutiktų atimti iš Vatikano už pedofiliją bausto kardinolo garbės piliečio vardą. Dėl E. Gulbinovičiaus konservatorių frakcijoje aiškinosi ir pasakirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Turbūt pedofilijos tema šitoje frakcijoje tokia aktuali. Aš tikrai labai pamąstyčiau, kaip balsuočiau, todėl kad nesu tas žmogus, kuris skuba viską pasmerkti“, – sakė paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.

Vietiniai gyventojai išsakė savo požiūrį dėl Gulbinovičiaus gatvės

Tiek Nemenčinėje, tiek dar dvejose Vilniaus rajono gyvenvietėse iki šiol tebėra Gulbinovičiaus gatvės, nors dauguma kalbintų gyventojų norėtų, kad pavadinimas būtų pakeistas. 

REKLAMA

„Kad vaikus mylėjo, tai girdėjau. Dar daug nuskamba tokių istorijų su kunigais, o čia kardinolas, tai nelabai gražiai ir nesu patenkintas, kad tokioj gatvėj gyvenu.“

„Kad mūsų tokia gatvė pavadinta jis neužsitarnavo šito.“

„Keista, aišku, vienareikšmiškai, negi nėra kitokių nusipelniusių žmonių?“

Kai kurie nemenčiniečiai apie Vilniaus rajone gimusio, Vilniaus kunigų seminarijoje mokslus pradėjusio, o vėliau į Lenkiją persikėlusio E. Gulbinovičiaus nusikaltimus prieš vaikus nebuvo girdėję.

REKLAMA

„Ar tai tiesa, kad jis buvo pedofilas? Nežinau.“

Pedofilija kaltinamo kardinolo gatvėje gyvenantys žmonės rinkti parašų dėl pervadinimo neplanuoja.

„Ką čia surinksi, čia lietuvis aš gal tik vienas.“

„Aš nežinau, ar galima keist?“

„Vyresnio amžiaus žmonės, mažiau kalbantys lietuviškai, tiesiog neužsiima tuo.“

Vis dėlto E. Gulbinovičiaus gatvės gyventojai tikisi, pavadinimą vis dėlto pakeis, jei ne ši, tai kita rajono valdžia.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

Rugsėjo 20 d. Per reidą Vilniuje sustabdytas Markas Žukauskas
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Kaune sprogus baterijai užsidegė žaislinė mašinėlė ir susižalojo 10-metis
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Garsioji Ruginienės rankinė – padirbinys?
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Čekučių bylos akiratyje Sabutis ir Martinaitis – nesipriešina ir atsisako teisinės neliečiamybės
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – Kasčiūno flirtas su Ruginiene: štai kur siūlė nueiti
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Seime – neskelbtas valdančiosios koalicijos susitikimas: štai kokį galutinį pasiūlymą pateikė Žemaitaičiui
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. Šiame Lietuvos kampelyje duris atveria įspūdingas muziejus: projektavo 10 metų
Rugsėjo 19 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos ekspertu Liutauru Ulevičium
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratu Vyteniu Andriukaičiu
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Nausėda siūlo didinti pensijas: atskleidė, kiek jos augtų kiekvienam
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai po susitikimo su Nausėda dėl Vyriausybės: „Davėm tylos įžadus“
Rugsėjo 18 d. TV3 Žinios. Lietuvoje planuojami teroristiniai aktai atskleidė nemalonią realybę: tapome šnipų sostine?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Kaip į vandenį pradingusi: D. Šakalienė slepasi nuo atsakomybės dėl dronų?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Įspėja apie vaikus prie mokyklų kalbinančius vyrus: siūlo saldainių ir „Labubu“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Radusiems šį katiną žada 1000 eurų: štai kur Vilniuje jis pamatytas paskutinį kartą
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Zapad“ pratybosė apsilankė Kremliaus diktatorius Vladimiras Putinas
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Ekonomistas Mauricas kritiškai žiūri į antros pensijų pakopos pinigų dalybas: žada ekonomines pagirias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Tiltagalių kaimo gyventojai stebina antram gyvenimui prikeltais baldais: „Bandai pagauti Čiurlionio dvasią“
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Charlie Kirko žudikui siūlo mirties bausmę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Vaikų žaidimas smėlio dėžėje“: likus vos porai dienų, ministrų kabinetas dar vis tuščias
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Masažinis krėslas Seime už 2 tūkst. eurų – prabanga ar rūpestis darbuotojais?
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Gyventojus šokiruoja sveikatos sistema: eilės milžiniškos, tenka laukti net 8 mėnesius
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Skandalingasis Donatas Mohamad Ali išgirdo teismo verdiktą: kaltinamas smurtu prieš nėščią sugyventinę
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. Klaipėdos žurnalistas į teismą padavė merą ir savivaldybės biurokratus: nesugebėjo atsakyti į jo klausimus
Rugsėjo 17 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su ekonomistu Romu Lazutka
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. JT skelbia: Izraelis Gazos Ruože vykdo genocidą
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Skvernelis sureagavo į Žemaitaičio pateiktą kandidatų į ministrus sąrašą: užtruksime iki Vėlykų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiltėjantys Lukašenkos ir Trumpo santykiai kelia nerimą Lietuvai: „Baltuosius rūmus perims Batka ir tada mums – batka“
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. ES atideda 19-tą sankcijų paketą Rusijai – dėl Vašingtono spaudimo skelbti 100 procentų tarifus Kinijai ir Indijai
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Ši valstybė nutraukė ryšius su JAV: viskas – dėl narkotikų
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Kauno mariose sugavo šamą gigantą: tikra kiekvieno žvejo svajonė
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Matijošaitis susikirto su Kauno gyventojais: su mumis yra susidorojama
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Policijos pareigūnų pasipiktinimo sulaukęs plakatas – Ukrainą palaikęs klaipedietis prilygintas vatnikui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Brangs ne tik obuoliai – nepastovios oro sąlygos ūkininkams atnešė nuostolius
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Lietuvoje išrinko patį skaniausią ir gražiausią kaimišką sūrį
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Dar vienas Gajauskaitės šou – išvaryta iš teismo salės kaltino Kasčiūną kurstymu žudyti
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Klaipėdoje skraidė kompiuterių klavietūros: iš dalies liko tik luženos
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Šiauliai ėmėsi sovietų karių perlaidojimo: aiškėja, kokia suma skirta vieno kapo sutvarkymui
Rugsėjo 16 d. TV3 Žinios. Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Įtariama, kad Šakalienė galėjo nuslėpti dronų įskridimą į Lietuvą – Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Lenkijos rytuose įsibėgėja NATO operacija „Rytų sargyba“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pedofilo etiketė šiam kardinolui netrukdo 3 gyvenvietėse turėti gatves, pavadintas jo garbei: „Jis pakišo ranką po antklode“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai vis daugiau investuoja užsienyje: štai kiek išleidžia
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Prezidentas atmetė „Nemuno aušros“ ministrų kandidatūras: „Aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Reido metu nuo pareigūnų spruko neblaivus 20-metis: nusižengia ne pirmą kartą
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Trišalei tarybai nepavyko susitarti dėl minimalaus atlyginimo: „Mūsų balsas į dangų neina“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Įtaria, kad dažni gaisrai sąvartynuose kyla dėl elektroninių cigarečių: politikai siūlo, kaip problemą išspręsti
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Bilietų kainos pakilo, tačiau geresnio viešojo transporto vilniečiai dar turės palaukti: „Mėginome susitarti gražiuoju“
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Po rusiškų dronų atakos, NATO ėmėsi naujos atgrasymo misijos „Eastern Sentry“: štai kaip mus apsaugos
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Valdantieji grasina didesniais mokesčiais ir bankams: „Žaidžiame su ugnimi“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Šią paslaugą sukčiai atliko nemokamai, o po to pareikalavo 9000 eurų: „Pasigavo ir bandė numesti nuo kelio“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Nauji Žemaitaičio sumanymai: patentuoti du prekės ženklai – „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Štai kokį būdą siūlo pensijoms didinti: įspėjo, kodėl galėtų pasikartoti 2009 metų scenarijus
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją: liepia jam daryti štai ką
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje palikta mergytė: „Geriau negu patvory“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Šokiruojanti žmogžudystė JAV: Kirko našlė pirmą kartą prabilo, pareigūnai atskleidžia naujas detales apie žudiką
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Prasidėjus „Zapad“ pratyboms, spėjami galimi rusų ėjimai: „Aš sakyčiau tai būtų savižudybės misija“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis viešai baiminasi dėl savo saugumo: braške vadinta buvusi jo bendražygė kreipėsi į apsaugą
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Sparčiai plinta COVID-19 susirgimo atvejų: šį rudenį fiksuojamos 2 mirtys
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Dronų išpuoliai Lenkijoje – klausimai dėl Lietuvos oro erdvės: naikintuvai kilo tris kartus
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su laikinuoju vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios.Vilniaus centre BMW avarija: britiški numeriai su įžeidžiančia fraze sukėlė pykčio bangą
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Palangos menininkas parodė, kaip išleido mažiausią pasaulyje knygą lietuvių kalba: procesas užburia
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Nauji kandidatai – seni nesutarimai: Vyriausybės formavimas stringa
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Prancūzijoje sąmyšis: prasidėjo prieš valdžią nukreipti protestai
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Skvernelis Seimo pirmininko postą perleido Olekui: „Pirmą kartą gyvenime save atsileidau“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijos Lenkijoje – prezidento raginimas: „Ponai ir ponios, turime padaryti išvadas“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijų Lenkijoje – Šakalienės pažadas dėl papildomų sistemų: „Paskubinom viską, ką galėjom“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. 1–erių metų vaikas nudegė 15 procentų kūno, tėvai bandė gydyti – suvyniojo į maistinę plėvelę
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Gediminui Filipavičiui teismas siūlo 20 metų laisvės atėmimo bausmę
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Siūlo įvesti papildomą mokestį bankams: „Gyventojams mokesčiai grįžtų per brangstančias paslaugas“
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Geologai pasakė, kad laukia namo, šalia kurio Pasvalyje atsivėrė smegduobė
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste vėl sustabdyti skrydžiai: užfiksuotas neaiškus skraidantis objektas
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Oleko kandidatūros į Seimo pirmininko postą išvakarėse – Seimo valdybos ir prezidento susitikimas: jau vyksta balsų paieškos
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Kandidatai į ministrus sūlomi kasdien, bet prezidentas persigalvoja dar greičiau: kada turėsime pilną Vyriausybę?
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame mieste vyko šunų banglentininkų čempionatas: „Niekada nemaniau, kad tai suteiks tiek daug džiaugsmo.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip danguje buvo nušvitęs įspūdingas „Kruvinasis Mėnulis“: „Žvilgsnis į dangų žavi kiekvieną“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis pažėrė kritikos Ruginienės sumanymui ilginti atostogas: „Nematau galimybės, nebent...“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prieš žūtbūtines Lietuva-Graikija rungtynes Antetokounmpo atviravo apie lietuvius: „Štai, kodėl aš myliu Lietuvą“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame muziejuje per savaitę menininkė nuskus 500 kilogramų bulvių: „Moterų tokia prigimtis – paburba beveik visos.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Nemenčinėje rastas negyvas paauglys: „Man atrodo, kažkokie nesutarimai galėjo būti tarp jų“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs – sostinėje siautėja automobilių vagys: apgadinama vis daugiau mašinų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Pasvalio rajone čirškėjo „lietuviški sušiai“: vietoj dumblių lapų – kiaulių žarnos
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Į uteniškės sodybą užklydę lapiukai šeimininkei „uždirbo“ milijoną
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Tiltų manija Kaune – su įtarimų šleifu: pradėtas neplaninis įmonės „Autokausta“ patikrinimas
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Lietuvos karinis laivynas mini savo 90-metį: minų traleris „Prezidentas Smetona“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Medus neišvengiamai brangs: spėja, kad lietuviško užteks tik iki naujųjų metų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Ruginienė sulaukė griežto atsako dėl 4 darbo dienų savaitės: „Ne laiku ir ne vietoje“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Anykščių savivaldybė nupirko indų už 16 tūkst. eurų: kam to reikia, nesamonė
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šimašius pasodino – ūkininkai nušienavo: skandalas Mockų kaime
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Velniškas greitis Lietuvos keliuose – netolima ateitis? Čekijos eksperimentas gali tai paversti realybe
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas sukritikavo Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Lietuvos patriotas gavo baudą už rusiško simbolio „Z“ prilyginimą svastikai
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Tūkstančiai žmonių plūsta į savivaldybes: prasidėjo kompensacijų dėl šildymo teikimas
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų