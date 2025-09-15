Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Britai perspėjo Maskvą: jeigu kartosis dronų išpuoliai – vėl bus panaudota jėga

2025-09-15 18:50 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-15 18:50

Didžioji Britanija pareiškė, kad gali „panaudoti jėgą“ atsakydama į naujus Rusijos dronų įsibrovimus į NATO šalių teritoriją. Tai pareiškė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos atstovas, kuris pirmadienį iškvietė Rusijos ambasadorių dėl praėjusią savaitę įvykusio Rusijos karinių oro pajėgų dronų įsibrovimo į Šiaurės Atlanto aljanso oro erdvę.

Britai perspėjo Maskvą: jeigu kartosis dronų išpuoliai – vėl bus panaudota jėga (nuotr. SCANPIX)

Didžioji Britanija pareiškė, kad gali „panaudoti jėgą“ atsakydama į naujus Rusijos dronų įsibrovimus į NATO šalių teritoriją. Tai pareiškė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerijos atstovas, kuris pirmadienį iškvietė Rusijos ambasadorių dėl praėjusią savaitę įvykusio Rusijos karinių oro pajėgų dronų įsibrovimo į Šiaurės Atlanto aljanso oro erdvę.

REKLAMA
1

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Rusija turi suprasti, kad tęsiama agresija [prieš Kyjivą] tik stiprina NATO sąjungininkų vienybę ir mūsų pasiryžimą remti Ukrainą, o bet kokie tolesni pakartotiniai įsibrovimai bus sutikti jėga“, – teigiama ministerijos tinklalapyje.

REKLAMA
REKLAMA

Praėjusį trečiadienį Lenkijos karinės oro pajėgos numušė apie 17 Rusijos dronų, įsibrovusių į jos teritoriją per Ukrainos bombardavimus. Tai buvo pirmasis tokio masto incidentas NATO narės oro erdvėje nuo Rusijos invazijos pradžios. Po kelių dienų Rumunija taip pat pakėlė į orą naikintuvus, kai Rusijos dronas pažeidė jos oro erdvę.

REKLAMA

Įsiveržimas į NATO teritoriją yra „visiškai nepriimtinas“, pareiškė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija. Londonas solidarizuojasi su savo sąjungininkais aljanse, smerkdamas tokius „neapgalvotus veiksmus“, pridūrė ministerija.

Medvedevas grasina karu

Kremlius savo ruožtu teigia, kad neketino smogti taikiniams Lenkijoje ir kad jų pajėgos trečiadienį puolė būtent Ukrainos teritoriją. Rusijos užsienio reikalų ministerija taip pat patikino, kad Maskva „visiškai nesuinteresuota jokiu eskalavimu“ su Varšuva.

REKLAMA
REKLAMA

Reaguodamas į Maskvos veiksmus, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad NATO šalys turi pradėti periminėti Rusijos dronus ir raketas virš Ukrainos.

„Turime apie tai pagalvoti. Techniniu požiūriu mes, kaip NATO ir ES, galėtume tai padaryti, bet tai nėra sprendimas, kurį Lenkija gali priimti savarankiškai, tik kartu su savo sąjungininkais“, – sakė jis interviu „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). Ministras pridūrė, kad numušti Rusijos dronus virš Ukrainos „bus naudinga“ Vakarų šalims, nes Europa turi paspartinti „pasirengimą gynybai“ ir perimti Ukrainos patirtį kovojant su dronais.

Į šį pareiškimą sureagavo Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas. Savo „Telegram“ kanale jis įspėjo, kad NATO jėgų sukurta neskraidymo zona virš Ukrainos sukels karą su Maskva.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis atsakė į abejones Lenkijos gynyba: Ukrainos standartais būtų laikoma 100 proc. sėkme (2)
Lenkijos naikintuvia (nuotr. SCANPIX)
Lenkijoje gyventojams išsiųsti pranešimai apie oro pavojų, uždarytas Liublino oro uostas (119)
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje (26)
Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą (nuotr. SCANPIX)
Rusijos išpuolis Lenkijoje. Lenkija ir jos sąjungininkai po dronų įsiveržimo įspėja Maskvą (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų