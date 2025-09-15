Britai perspėjo Maskvą: jeigu kartosis dronų išpuoliai – vėl bus panaudota jėga

„Rusija turi suprasti, kad tęsiama agresija [prieš Kyjivą] tik stiprina NATO sąjungininkų vienybę ir mūsų pasiryžimą remti Ukrainą, o bet kokie tolesni pakartotiniai įsibrovimai bus sutikti jėga“, – teigiama ministerijos tinklalapyje.
Praėjusį trečiadienį Lenkijos karinės oro pajėgos numušė apie 17 Rusijos dronų, įsibrovusių į jos teritoriją per Ukrainos bombardavimus. Tai buvo pirmasis tokio masto incidentas NATO narės oro erdvėje nuo Rusijos invazijos pradžios. Po kelių dienų Rumunija taip pat pakėlė į orą naikintuvus, kai Rusijos dronas pažeidė jos oro erdvę.
Įsiveržimas į NATO teritoriją yra „visiškai nepriimtinas“, pareiškė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministerija. Londonas solidarizuojasi su savo sąjungininkais aljanse, smerkdamas tokius „neapgalvotus veiksmus“, pridūrė ministerija.
Medvedevas grasina karu
Kremlius savo ruožtu teigia, kad neketino smogti taikiniams Lenkijoje ir kad jų pajėgos trečiadienį puolė būtent Ukrainos teritoriją. Rusijos užsienio reikalų ministerija taip pat patikino, kad Maskva „visiškai nesuinteresuota jokiu eskalavimu“ su Varšuva.
Reaguodamas į Maskvos veiksmus, Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis pareiškė, kad NATO šalys turi pradėti periminėti Rusijos dronus ir raketas virš Ukrainos.
„Turime apie tai pagalvoti. Techniniu požiūriu mes, kaip NATO ir ES, galėtume tai padaryti, bet tai nėra sprendimas, kurį Lenkija gali priimti savarankiškai, tik kartu su savo sąjungininkais“, – sakė jis interviu „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ). Ministras pridūrė, kad numušti Rusijos dronus virš Ukrainos „bus naudinga“ Vakarų šalims, nes Europa turi paspartinti „pasirengimą gynybai“ ir perimti Ukrainos patirtį kovojant su dronais.
Į šį pareiškimą sureagavo Rusijos Federacijos Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas. Savo „Telegram“ kanale jis įspėjo, kad NATO jėgų sukurta neskraidymo zona virš Ukrainos sukels karą su Maskva.
