Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Latvijos paplūdimyje netoli Ventspilio rastos drono nuolaužos

2025-09-18 16:58 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-18 16:58

Ketvirtadienį paplūdimyje Varvės valsčiuje, Ventspilio rajone, aptiktos drono nuolaužos, pranešė Latvijos policija. 

Latvijos paplūdimyje netoli Ventspilio rastos drono nuolaužos (Nuotr. Latvijos kariuomenės)

Ketvirtadienį paplūdimyje Varvės valsčiuje, Ventspilio rajone, aptiktos drono nuolaužos, pranešė Latvijos policija. 

REKLAMA
0

Įvykio vietoje dirbo policija, teritorija buvo aptverta. Pirminiais duomenimis, nuolaužos pavojaus nekelia. 

Policija mano, kad nuolaužos buvo išplautos į krantą iš jūros. Apie tai pranešta atitinkamoms institucijoms, į įvykio vietą išvyko šalies ginkluotųjų pajėgų nesprogusių šaudmenų neutralizavimo būrys. 

Paskelbtoje nuotraukoje matyti dalis drono su varikliu, o ant uodegos – dvi kirilicos raidės ir keli skaičiai. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų