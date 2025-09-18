Latvijos paplūdimyje netoli Ventspilio rastos drono nuolaužos

Įvykio vietoje dirbo policija, teritorija buvo aptverta. Pirminiais duomenimis, nuolaužos pavojaus nekelia.
Policija mano, kad nuolaužos buvo išplautos į krantą iš jūros. Apie tai pranešta atitinkamoms institucijoms, į įvykio vietą išvyko šalies ginkluotųjų pajėgų nesprogusių šaudmenų neutralizavimo būrys.
Paskelbtoje nuotraukoje matyti dalis drono su varikliu, o ant uodegos – dvi kirilicos raidės ir keli skaičiai.
