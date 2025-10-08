Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Maskva: po susitikimo Aliaskoje siekis užtikrinti taiką Ukrainoje iš esmės išnyko

2025-10-08 14:30 / šaltinis: BNS
2025-10-08 14:30

Maskva trečiadienį pareiškė, kad po rugpjūtį Aliaskoje vykusio Rusijos prezidento Vladimiro Putino ir jo kolegos iš JAV Donaldo Trumpo aukšto lygio susitikimo siekis pasiekti taiką Ukrainoje iš esmės išblėso.

Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
48

0

Rugpjūčio viduryje Rusijos ir JAV prezidentai surengė derybas Aliaskoje, tačiau jiems nepavyko pasiekti susitarimo dėl jau daugiau nei trejus metus trunkančios plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą.

Nuo to laiko diplomatinės pastangos nutraukti kovas įstrigo – tiek Rusija, tiek Kyjivas rengia atakas vienas prieš kitą, Maskvai veržiantis į priekį Rytų Ukrainoje.

„Deja, turime pripažinti, kad Ankoridže susiformavęs galingas postūmis susitarimų link iš esmės išblėso“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas, kurį citavo rusų naujienų agentūros. 

Jis dėl šios susidariusios aklavietės apkaltino Europą, apkaltindamas ją noru kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“.

Sausį į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas žadėjo užbaigti karą per „24 valandas“, tačiau vis labiau nusivilia, jo teigimu, akivaizdžiu V. Putino nenoru nutraukti kovas Ukrainoje.

Prieš susitikimą Aliaskoje D. Trumpas taip pat ne kartą telefonu kalbėjosi su V. Putinu, tačiau jam nepavyko išgauti jokių didesnių susitarimų dėl Ukrainos

Praėjusį mėnesį JAV viceprezidentas J. D. Vance'as televizijai „Fox News“ sakė, kad Vašingtonas svarsto galimybę Ukrainai siųsti tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.

Šis žingsnis, pasak Kremliaus šeimininko, reikštų „visiškai naują eskalacijos lygį“.

S. Riabkovas perspėjo, kad „Tomahawk“ siuntimas į Ukrainą turėtų „rimtų“ pasekmių ir paragino Vašingtoną persvarstyti šį sprendimą.

