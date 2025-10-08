Maskva: po susitikimo Aliaskoje siekis užtikrinti taiką Ukrainoje iš esmės išnyko

Rugpjūčio viduryje Rusijos ir JAV prezidentai surengė derybas Aliaskoje, tačiau jiems nepavyko pasiekti susitarimo dėl jau daugiau nei trejus metus trunkančios plataus masto Maskvos invazijos į Ukrainą.
Putino ir Trumpo susitikimas(48 nuotr.)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino ir Trumpo susitikimas (nuotr. SCANPIX)
Putino lėktuvas Aliaskoje (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. Telegram)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Trumpo ir Putino susitikimas
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Susitiko Trumpas ir Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas ir Trumpas susitiko (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Nuo to laiko diplomatinės pastangos nutraukti kovas įstrigo – tiek Rusija, tiek Kyjivas rengia atakas vienas prieš kitą, Maskvai veržiantis į priekį Rytų Ukrainoje.
„Deja, turime pripažinti, kad Ankoridže susiformavęs galingas postūmis susitarimų link iš esmės išblėso“, – pareiškė Rusijos užsienio reikalų viceministras Sergejus Riabkovas, kurį citavo rusų naujienų agentūros.
Jis dėl šios susidariusios aklavietės apkaltino Europą, apkaltindamas ją noru kariauti „iki paskutinio ukrainiečio“.
Sausį į Baltuosius rūmus grįžęs D. Trumpas žadėjo užbaigti karą per „24 valandas“, tačiau vis labiau nusivilia, jo teigimu, akivaizdžiu V. Putino nenoru nutraukti kovas Ukrainoje.
Prieš susitikimą Aliaskoje D. Trumpas taip pat ne kartą telefonu kalbėjosi su V. Putinu, tačiau jam nepavyko išgauti jokių didesnių susitarimų dėl Ukrainos.
Praėjusį mėnesį JAV viceprezidentas J. D. Vance'as televizijai „Fox News“ sakė, kad Vašingtonas svarsto galimybę Ukrainai siųsti tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas „Tomahawk“.
Šis žingsnis, pasak Kremliaus šeimininko, reikštų „visiškai naują eskalacijos lygį“.
S. Riabkovas perspėjo, kad „Tomahawk“ siuntimas į Ukrainą turėtų „rimtų“ pasekmių ir paragino Vašingtoną persvarstyti šį sprendimą.
Šaltinis:
BNS
REKLAMA