Grybauskaitė ragina NATO pabusti: „Dabar mums prioritetas yra ne atgrasymas, o gynyba“

D. Grybauskaitė negailėjo kritikos NATO, kuri, jos požiūriu, yra arogantiška – anot prezidentės, NATO neatitinka to, kaip mes matome ir vertiname realią situaciją, kuomet už sienos vyksta karas.
„Per 10 metų savo kadencijos metu mačiau NATO aroganciją ir pranašumą. Tuomet manėme, kad esame pranašesni. Turėjome geriausią įrangą, geriausius karinius pajėgumus. O po to gavome praktiškai popierinius dronus ir bandėme juos numušti lėktuvais, kainavusiais šimtus milijonų.
Tai neatitinka to, kaip vertiname save. Ir tai neatitinka to, kaip mes matome ir vertiname realią situaciją, kurioje mes nesugebame po trejų su puse metų karo Ukrainoje išmokti, kaip atrodo karo baimė 21-ajame amžiuje, kaip 20-ojo ir 21-ojo amžių mišinys. Ir mes vis dar manėme, kad esame pranašesni“, – Varšuvoje kalbėjo ji.
Anot D. Grybauskaitės, tai daugiausia kilo iš didžiausio partnerio – Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV).
„Mums buvo nurodyta pirkti įrangą, investuoti į labai brangią įrangą, kuri buvo naudojama daugiausia trečiojo pasaulio pratybose. Niekas nežino, kokiais tikslais. Tai vis dar vyksta“, – teigė ji.
Kadenciją baigusi prezidentė sakė, kad esame visiškai nepasirengę tinkamai reaguoti į grėsmes ir tai parodė neseniai regione vykusios dronų atakos.
„Reakcija į dronų atakas mūsų šalyse rodo, kad mes visiškai nesame pasirengę tinkamai reaguoti. Tai reiškia, kad ne tik vėluojame, bet ir konceptualiai dar nesame pasiekę tokio lygio, kad galėtume mokytis iš ukrainiečių“, – kalbėjo D. Grybauskaitė.
„Ukrainiečiai rodo, kviečia: „Prašome, ateikite“. Jie kviečia jau trejus metus. „Ateikite ir mokykitės“. Šiandien Europoje stipriausia ir labiausiai patyrusi kariuomenė yra Ukrainos. Ne Vokietijos, ne Didžiosios Britanijos, net ne Turkijos, bet Ukrainos. O mes vis dar bandome ignoruoti realybę.
Ir tada mes kalbame apie milijardus Europoje, diskusijas dėl pirkimų: ką pirkti, ką gaminti. Vėlgi, kalbame apie labai brangią įrangą, kuri galbūt bus gera atgrasymo priemonė, bet ne kovoti“, – tęsė ji.
Todėl šiuo metu NATO prioritetas yra ne Rusijos atgrasymas, o gynyba, tvirtino D. Grybauskaitė.
„Problema yra ta, kad Putinas nebuvo atgrasytas nei Ukrainoje, nei kitur. Jis nėra atgrasytas nei Europos, nei Jungtinių Valstijų. Tai reiškia, kad dabar mums prioritetas yra ne atgrasymas, o gynyba. Gynyba. Ir tai yra didžiulė ir kitokia situacija, kurioje dabar esame“, – reziumavo D. Grybauskaitė.
D. Grybauskaitė 2009–2014 ir 2014–2019 metais buvo Lietuvos Respublikos prezidente.
Varšuvos saugumo forumas, kuriame ji kalbėjo, vyko rugsėjo 29–30 dienomis. Tai viena didžiausių saugumo konferencijų Europoje, į kurią aptarti saugumo aktualijų susirenka Europos ir JAV politikai, pareigūnai, karininkai.
