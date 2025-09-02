Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Dalios Grybauskaitės – žodžiai Lietuvos žmonėms

2025-09-02 09:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-02 09:55

Vakar rugsėjo 1-oji sukvietė mokinius, tėvus ir mokytojus į šventiškai pasipuošusius mokyklų kiemus, kur netrūko džiaugsmo, muzikos ir jaudulio akimirkų. Žinomi Lietuvos žmonės mokslo ir žinių dieną dalijosi sveikinimais – prie jų prisijungė ir buvusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.

Dalia Grybauskaitė (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)

Vakar rugsėjo 1-oji sukvietė mokinius, tėvus ir mokytojus į šventiškai pasipuošusius mokyklų kiemus, kur netrūko džiaugsmo, muzikos ir jaudulio akimirkų. Žinomi Lietuvos žmonės mokslo ir žinių dieną dalijosi sveikinimais – prie jų prisijungė ir buvusi šalies vadovė Dalia Grybauskaitė.

10

Rugsėjo 1-osios proga D. Grybauskaitė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo rudenišku įrašu.

Dalia Grybauskaitė sveikina Lietuvos žmones

Jame matyti, kad buvusi Lietuvos prezidentė mokslo ir žinių dieną sutiko kartu su studentais.

Lietuvos žmones ji pasveikino su šia gražia švente.

„Kartu su TSPMI studentais su Rugsėjo 1-ąja sveikiname visus, kuriems ši diena šventė, o mokslas ir žinios – galimybių kelias į ateitį“, – socialiniame tinkle rašė D. Grybauskaitė.

 

Musmirė
Musmirė
2025-09-02 10:17
Iškili prieštaringai vertinama komunistė, korupcinių schemų stogas vėl kabina varguoliams makaronus.
Atsakyti
DVĖS KANČIOSE
DVĖS KANČIOSE
2025-09-02 10:27
KGB ŠLIUNDRA.
LIETUVOS ŽUDIKĖ.
BRUDŲ BRUDĖ.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
