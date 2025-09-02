Iš Dalios Grybauskaitės – žodžiai Lietuvos žmonėms

Rugsėjo 1-osios proga D. Grybauskaitė socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo rudenišku įrašu.
Dalia Grybauskaitė sveikina Lietuvos žmones
Jame matyti, kad buvusi Lietuvos prezidentė mokslo ir žinių dieną sutiko kartu su studentais.
Lietuvos žmones ji pasveikino su šia gražia švente.
„Kartu su TSPMI studentais su Rugsėjo 1-ąja sveikiname visus, kuriems ši diena šventė, o mokslas ir žinios – galimybių kelias į ateitį“, – socialiniame tinkle rašė D. Grybauskaitė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
LIETUVOS ŽUDIKĖ.
BRUDŲ BRUDĖ.