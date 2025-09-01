Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Lino Adomaičio šeimoje – naujas etapas

2025-09-01 15:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-01 15:55

Dainininko Lino Adomaičio ir jo žmonos Irmos šeimoje rugsėjo 1-oji šiemet pažymėjo naują etapą – jų dukra Saulė tapo pirmoke.

Linas Adomaitis su šeima (nuotr. Eglės Gendrėnaitės, asm. archyvo))

Dainininko Lino Adomaičio ir jo žmonos Irmos šeimoje rugsėjo 1-oji šiemet pažymėjo naują etapą – jų dukra Saulė tapo pirmoke.

0

Mokslo ir žinių dienos popietę L. Adomaitis socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino žavų įrašą.

Lino Adomaičio šeimoje – naujas etapas

Dainininkas pasidalijo nuotrauka su šeima ir pasidžiaugė, kad dukra Saulė žengė į pirmąją klasę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip matyti įraše, Lino ir Irmos dukra nuo šiol mokysis Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje.

Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Saulyte, meile, su pačia pirmąja rugsėjo pirmąja! Ir, žinoma, Labas Naujali!!! Jė!

Laukia nuostabus, naujas etapas! Smalsių akių, šviesių minčių ir muzikalių sparnų!“ – rašė L. Adomaitis.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Adomaičiai taip pat augina sūnų Jokūbą.

Antroji Lino ir Irmos atžala gimė 2021-aisiais.

 

 

