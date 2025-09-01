Mokslo ir žinių dienos popietę L. Adomaitis socialiniame tinkle „Instagram“ paviešino žavų įrašą.
Lino Adomaičio šeimoje – naujas etapas
Dainininkas pasidalijo nuotrauka su šeima ir pasidžiaugė, kad dukra Saulė žengė į pirmąją klasę.
Kaip matyti įraše, Lino ir Irmos dukra nuo šiol mokysis Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje.
Įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Saulyte, meile, su pačia pirmąja rugsėjo pirmąja! Ir, žinoma, Labas Naujali!!! Jė!
Laukia nuostabus, naujas etapas! Smalsių akių, šviesių minčių ir muzikalių sparnų!“ – rašė L. Adomaitis.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Adomaičiai taip pat augina sūnų Jokūbą.
Antroji Lino ir Irmos atžala gimė 2021-aisiais.
