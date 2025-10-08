Gabrieliaus Landsbergio atvirame laiške bendražygiams – įspėjimas: Žemaitaitis – tikrasis valdovas

„Iki šiol reikalingų pokyčių Lietuvoje dar nespėjome pamatyti, tačiau nuo gegužės Lietuva penktą mėnesį, vietoje veikiančios Vyriausybės, turi taikstytis su nesibaigiančiais skandalais. Nėra aišku, nei kas prisiima atsakomybę už esamą padėtį, nei ar kas nors keisis į geresnę pusę. Prezidentas, kuris sutvėrė šią koaliciją, palaimino Vyriausybę, prispaustas sako, kad tai ne jo atsakomybė. Premjerė atsakomybės prisiimti negali, nes ne ji buvo rinkta į premjerus. O tie, kurie buvo rinkti – arba slepiasi Briuselyje, arba yra paslėpti tarnybų“, – laiške TS-LKD bendražygiams rašo G. Landsbergis.
„Todėl ir turime situaciją, kad padėties valdovu yra Remigijus Žemaitaitis“, – pabrėžė jis.
Buvęs ministras gyrė aktyvistus, kurie valdantiesiems kelia reikalavimus dėl „Nemuno aušros“. Vis tik, G. Landsbergis pažymėjo, kad šiuose procesuose pasigenda TS-LKD balso.
„Didžiuojuosi tais, kurie ėjo piketuoti žiemą per lietų prie Seimo, tais, kurie kelia reikalavimus šiandien. Bet tokiais dramatiškais politiniais laikais pasigendu mūsų partijos pozicijos. Norėčiau, kad aiškiau ir stipriau girdėtųsi partijos balsas. Negalime tylėti“, – rašė G. Landsbergis.
„Kultūros darbuotojai reikalauja „Nemuno aušros“ pašalinimo. Paremkime juos. Seimo opozicija turi instrumentų, turi balsą ir gali jį naudoti. Dabar metas tai daryti“, – ragino jis.
G. Landsbergis tvirtino, kad pastarųjų savaičių įvykiai Lietuvoje rodo, kaip valdžia tyčiojasi iš kultūros, skaidrios politikos ir vertybinės užsienio politikos. Pasak TS-LKD vadovavusio politiko, „Nemuno aušros“ deleguoto buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus elgesys ir pozicija Ukrainos atžvilgiu nėra atsitiktinumas – tai, konservatoriaus vertinimu, yra nuosekli R. Žemaitaičio vedamos partijos politika.
„Nemuno aušros“ ministras, tik pradėjęs dirbti, pašalino Ukrainos vėliavas iš ministerijos, kiek vėliau nesugebėjo atsakyti, kam priklauso Krymas. Tai nėra atsitiktinumas ar klaida – tai jo ir jo partijos mąstysena. Tai jų programa, kurią jie vykdo tiek, kiek jiems leidžiama. Tai programa, kuri nukreipta prieš Lietuvą“, – akcentavo G. Landsbergis.
Kritikavo sprendimus dėl S. Cichanouskajos apsaugos: įžvelgia norą grįžti prie bendravimo su A. Lukašenka
Kritikuodamas valdančiųjų sprendimus, buvęs šalies diplomatijos vadovas taip pat stebėjosi Lietuvos tarnybų sprendimu mažinti fizinę apsaugą į Vilnių pasitraukusiai Baltarusijos opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai. Pasak jo, tokiais sprendimais opozicionierė yra praktiškai išprašoma iš Lietuvos.
„Nieko kito, kaip tik noro kuo greičiau grįžti prie bendravimo su Lukašenka čia nematau. O kas toliau? Bendrausime su Putinu?“ – kėlė klausimus jis.
„Neapsimetinėkime, būtent ne be Lukašenkos žinios link mūsų skrenda balionai, dronai ir migrantai. Įteikiame didžiulę dovaną mūsų priešams. O be to tai tik dar labiau susilpnins Lietuvos balsą pasaulyje, sumenkins mūsų moralinę poziciją kalbėti apie tai, ką daro Baltarusija ar Rusija. Atrodysim silpni ir veidmainiai“, – perspėjimus laiške partiečiams dėstė G. Landsbergis.
Kalbėdamas apie nacionalinio saugumo grėsmes, buvęs TS-LKD lyderis taip pat kėlė klausimus, kodėl valdantieji nesiima pokyčių krašto apsaugos politikoje. Pasak jo, keista, kodėl neperžiūrimi planai įsigyti transportinius lėktuvus ir nėra imamasi veiksmų, siekiant stiprinti oro erdvės apsaugą.
„Situacija pavojinga, ir dar tikrai nesame tamsiausioje nakties valandoje, po kurios ateina aušra. Naktis dar tik prasideda“, – rašė buvęs užsienio reikalų ministras.
„Nepalikime to tyloje. Apginkime valstybės garbę. Užimtose valstybėse opozicija jau nebegali ginti valstybės. O mes nepasiduokime dar mūšio pradžioje“, – laišką apibendrino G. Landsbergis.
ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.
Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.
Antradienį LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams užsiminė neatmetantis, kad šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų taryba gali persvarstyti valdančiosios daugumos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra ne kultūros bendruomenę audrinantis ministerijos perdavimas „Nemuno aušrai“, bet būtent vienas iš koalicijos partnerių.
