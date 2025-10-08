Kalendorius
Spalio 8 d., trečiadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
29
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gabrieliaus Landsbergio atvirame laiške bendražygiams – įspėjimas: Žemaitaitis – tikrasis valdovas

2025-10-08 13:44 / šaltinis: ELTA
2025-10-08 13:44

Buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Gabrielius Landsbergis laišku kreipėsi į bendražygius, ragindamas remti kultūros bendruomenę, reikalaujančią pašalinti „Nemuno aušrą“ iš Kultūros ministerijos. Laiške, su kuriuo susipažino ir ELTA, buvęs Lietuvos diplomatijos vadovas įspėja dėl, jo vertinimu, prastėjančios situacijos šalies vidaus politikoje ir konstatuoja – šiuo metu „padėties valdovu“ yra „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Gabrielius Landsbergis (nuotr. BNS)

Buvęs Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Gabrielius Landsbergis laišku kreipėsi į bendražygius, ragindamas remti kultūros bendruomenę, reikalaujančią pašalinti „Nemuno aušrą“ iš Kultūros ministerijos. Laiške, su kuriuo susipažino ir ELTA, buvęs Lietuvos diplomatijos vadovas įspėja dėl, jo vertinimu, prastėjančios situacijos šalies vidaus politikoje ir konstatuoja – šiuo metu „padėties valdovu“ yra „aušriečių“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

REKLAMA
29

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Iki šiol reikalingų pokyčių Lietuvoje dar nespėjome pamatyti, tačiau nuo gegužės Lietuva penktą mėnesį, vietoje veikiančios Vyriausybės, turi taikstytis su nesibaigiančiais skandalais. Nėra aišku, nei kas prisiima atsakomybę už esamą padėtį, nei ar kas nors keisis į geresnę pusę. Prezidentas, kuris sutvėrė šią koaliciją, palaimino Vyriausybę, prispaustas sako, kad tai ne jo atsakomybė. Premjerė atsakomybės prisiimti negali, nes ne ji buvo rinkta į premjerus. O tie, kurie buvo rinkti – arba slepiasi Briuselyje, arba yra paslėpti tarnybų“, – laiške TS-LKD bendražygiams rašo G. Landsbergis.

REKLAMA
REKLAMA

„Todėl ir turime situaciją, kad padėties valdovu yra Remigijus Žemaitaitis“, – pabrėžė jis.

REKLAMA

Buvęs ministras gyrė aktyvistus, kurie valdantiesiems kelia reikalavimus dėl „Nemuno aušros“. Vis tik, G. Landsbergis pažymėjo, kad šiuose procesuose pasigenda TS-LKD balso.

„Didžiuojuosi tais, kurie ėjo piketuoti žiemą per lietų prie Seimo, tais, kurie kelia reikalavimus šiandien. Bet tokiais dramatiškais politiniais laikais pasigendu mūsų partijos pozicijos. Norėčiau, kad aiškiau ir stipriau girdėtųsi partijos balsas. Negalime tylėti“, – rašė G. Landsbergis.

REKLAMA
REKLAMA

„Kultūros darbuotojai reikalauja „Nemuno aušros“ pašalinimo. Paremkime juos. Seimo opozicija turi instrumentų, turi balsą ir gali jį naudoti. Dabar metas tai daryti“, – ragino jis.

G. Landsbergis tvirtino, kad pastarųjų savaičių įvykiai Lietuvoje rodo, kaip valdžia tyčiojasi iš kultūros, skaidrios politikos ir vertybinės užsienio politikos. Pasak TS-LKD vadovavusio politiko, „Nemuno aušros“ deleguoto buvusio kultūros ministro Ignoto Adomavičiaus elgesys ir pozicija Ukrainos atžvilgiu nėra atsitiktinumas – tai, konservatoriaus vertinimu, yra nuosekli R. Žemaitaičio vedamos partijos politika.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Nemuno aušros“ ministras, tik pradėjęs dirbti, pašalino Ukrainos vėliavas iš ministerijos, kiek vėliau nesugebėjo atsakyti, kam priklauso Krymas. Tai nėra atsitiktinumas ar klaida – tai jo ir jo partijos mąstysena. Tai jų programa, kurią jie vykdo tiek, kiek jiems leidžiama. Tai programa, kuri nukreipta prieš Lietuvą“, – akcentavo G. Landsbergis.

REKLAMA

Kritikavo sprendimus dėl S. Cichanouskajos apsaugos: įžvelgia norą grįžti prie bendravimo su A. Lukašenka

Kritikuodamas valdančiųjų sprendimus, buvęs šalies diplomatijos vadovas taip pat stebėjosi Lietuvos tarnybų sprendimu mažinti fizinę apsaugą į Vilnių pasitraukusiai Baltarusijos opozicijos lyderei Sviatlanai Cichanouskajai. Pasak jo, tokiais sprendimais opozicionierė yra praktiškai išprašoma iš Lietuvos.

REKLAMA

„Nieko kito, kaip tik noro kuo greičiau grįžti prie bendravimo su Lukašenka čia nematau. O kas toliau? Bendrausime su Putinu?“ – kėlė klausimus jis.

„Neapsimetinėkime, būtent ne be Lukašenkos žinios link mūsų skrenda balionai, dronai ir migrantai. Įteikiame didžiulę dovaną mūsų priešams. O be to tai tik dar labiau susilpnins Lietuvos balsą pasaulyje, sumenkins mūsų moralinę poziciją kalbėti apie tai, ką daro Baltarusija ar Rusija. Atrodysim silpni ir veidmainiai“, – perspėjimus laiške partiečiams dėstė G. Landsbergis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kalbėdamas apie nacionalinio saugumo grėsmes, buvęs TS-LKD lyderis taip pat kėlė klausimus, kodėl valdantieji nesiima pokyčių krašto apsaugos politikoje. Pasak jo, keista, kodėl neperžiūrimi planai įsigyti transportinius lėktuvus ir nėra imamasi veiksmų, siekiant stiprinti oro erdvės apsaugą.

„Situacija pavojinga, ir dar tikrai nesame tamsiausioje nakties valandoje, po kurios ateina aušra. Naktis dar tik prasideda“, – rašė buvęs užsienio reikalų ministras.

REKLAMA

„Nepalikime to tyloje. Apginkime valstybės garbę. Užimtose valstybėse opozicija jau nebegali ginti valstybės. O mes nepasiduokime dar mūšio pradžioje“, – laišką apibendrino G. Landsbergis.

ELTA primena, kad socialdemokratams perleidus Kultūros ministeriją į „Nemuno aušros“ rankas, tokiu sprendimu pasipiktinusi kultūros bendruomenė surengė protestą bei įspėjamąjį streiką – aktyvistai reikalauja, kad „aušriečiai“ būtų atriboti nuo Kultūros ministerijos. Kultūrininkai taip pat platina ir peticiją – ją jau pasirašė per 80 tūkst. žmonių.

REKLAMA

Kultūros bendruomenė neatsitraukia nuo savo reikalavimų nepaisant to, kad praėjusią savaitę iš kultūros ministro pareigų atsistatydino kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius. Kultūros asamblėjos atstovai pabrėžia, kad tai neatliepia pagrindinio jų keliamo reikalavimo – atriboti Kultūros ministeriją nuo „Nemuno aušros“.

Antradienį LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žurnalistams užsiminė neatmetantis, kad šeštadienį posėdžiausianti socialdemokratų taryba gali persvarstyti valdančiosios daugumos sudėtį. Anot jo, po truputį pradeda aiškėti, kad pagrindinė problema yra ne kultūros bendruomenę audrinantis ministerijos perdavimas „Nemuno aušrai“, bet būtent vienas iš koalicijos partnerių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Andrius Tapinas (nuotr. BFL / A. Ufartas)
Tapinas prakalbo apie įvykius Kultūros ministerijoje: „Šitas dalykas daug rimtesnis“ (326)
Kultūros bendruomenės protestas prieš kandidatą į kultūros ministrus (nuotr. Roberto Riabovo)
Žemaitaitis turi kandidatą į kultūros ministrus: „Tai yra tai, ko kultūros bendruomenės manęs prašė“ (54)
Politologas įvertino savaitgalį vykusį protestą: negailėjo kritikos strėlių valdžiai (tv3.lt koliažas)
„Žemaitaitis nenusileis“ – perspėja, kas laukia (308)
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
Sinkevičius: „Nėra taip, kad spragtelėjus pirštais, imame ir rokiruotes ministerijų padarome“ (30)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Taip
Taip
2025-10-08 14:04
Broileris įspėjo savo sėbrus,kad Žemaitaitis surinkęs jų nusikaltimų įrodymus,gali juos visus pasiųsti už grotų.
Atsakyti
VERDIKTAS
VERDIKTAS
2025-10-08 14:05
Anūkėli ,Žemaitaitis pavojingas dėl tiesos sakymo ir ketinimo išsiaiškinti slaptus kgbistus ,patyrinėti Ignitį , slaptus pirkimus karinėje srityje ,piniginius šaltinius finansuojant žiniasklaidą ,kuri dabar virto melo ir visokio lygio paleistuvystės ir mulkinimo įrankiu ir t.t .Jis darosi pavojingas daug kam, ne tik šmilytėms su landsbergiukais ,bet ir net pvz. kultūrininkams ,kurie praeitais metais išdalino visiems valdžios tapinukams nemokamai bilietų už 400000 . Konstitucinio vadinamo organo išvada apie Žemaitaitį pritempta neteisinga ,bet tai yra ir jam pamoka ,kad politikui ,jei nenori meluoti turi patylėti.
Atsakyti
!
!
2025-10-08 14:07
Pragydo bailys pabėges į Graikija niekam tu nerupi ir tavo sapalionės neidomios .
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (29)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų