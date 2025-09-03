Landsbergis apie valdančiųjų užsienio politikos tikslus: naivus geopolitinės erdvės nematymas

„Yra toks naivus realios geopolitinės erdvės nematymas, kas iš tikrųjų vyksta. Reikia pripažinti, kokioje erdvėje mes gyvename. Mes gyvename atsitraukiančių Vakarų, stiprėjančios Šanchajaus sąjungos erdvėje. Ten, kur Vakarai atsitraukia, ateina mūsų nedraugai“, – LRT televizijos laidai „Dienos tema“ trečiadienį sakė G. Landsbergis.
„Mes tada turime stiprinti savo aljansą, tų, kurie kadaise buvo stipresni, dabar galbūt yra apsilpę, kad jie vėl galėtų sustiprėti, apginti tuos, kuriuos privaloma apsaugoti, ir išplėsti apsaugą kitiems. Man atrodo, kad tai yra Lietuvos ne šiaip užsienio politikos interesas, tai yra Lietuvos gynybinis interesas, gyvybinis“, – pridūrė politikas.
Pasak buvusio Lietuvos diplomatijos vadovo, nors valdantieji viešai deklaruoja rimtai vertinantys sudėtingą geopolitinę situaciją, iš neviešų pokalbių aiškėja, kad tikrosios grėsmės nėra iki galo suvokiamos.
„Daugiau nerimo kelia tokie pokalbiai už uždarų durų, kuriuose tenka retsykiais dalyvauti, kurie daugiau rodo, jog to giluminio tikėjimo nėra, „viskas yra gerai, mes esame apsaugoti, nereikia nieko gąsdinti“. Gąsdinti nereikia, reikia ruoštis, nes pasaulis tikrai nebėra tas, kuris buvo anksčiau“, – pažymėjo G. Lansbergis.
Laikinasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė keliantis sau uždavinį normalizuoti Lietuvos diplomatinius santykius su Kinija ir turėti šalies ambasadą Pekine, tačiau tikino, jog tam prireiks laiko ir kantrybės.
Kaip skelbta, po socialdemokratams sėkmingų Seimo rinkimų buvęs Vyriausybės vadovas G. Paluckas užsiminė apie galimybes gerinti dvišalį kontaktą su Pekinu ir grąžinti į Kiniją Lietuvos ambasadorių, o naujoji premjerė Inga Ruginienė sakė šiuo klausimu ketinanti laikytis buvusio Vyriausybės vadovo pozicijos.ELTA primena, kad 2021 m. pabaigoje Lietuvoje atidarius Taivaniečių atstovybę, Vilniaus ir Pekino santykiai gerokai paaštrėjo. Kinija pritaikė griežtas diplomatines ir ekonomines sankcijas. Be to, Kinijos užsienio reikalų ministerija oficialiai pakeitė diplomatinių santykių su Lietuva lygį – nuo ambasadoriaus iki laikinojo reikalų patikėtinio.
Įtampa dvišaliuose santykiuose tvyrojo ir anksčiau – po to, kai Lietuva pasitraukė iš „17+1“ bendradarbiavimo formato su Kinija. Tuometis šalies diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis ragino Lietuvos pavyzdžiu sekti ir kitas ES valstybes. Visgi, Vilniaus pavyzdžiu pasekė tik kaimyninės Estija ir Latvija.
