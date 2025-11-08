 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Turkijoje gaisras kvepalų sandėlyje nusinešė šešių žmonių gyvybes

Atnaujinta 11.03 val.
2025-11-08 10:52 / šaltinis: BNS
2025-11-08 10:52

Šiaurės vakarų Turkijoje esančiame kvepalų sandėlyje šeštadienio rytą kilęs gaisras nusinešė šešių žmonių gyvybes ir o dar vienas buvo sužeistas, pranešė šalies žiniasklaida.

Turkijos vėliava BNS Foto

Šiaurės vakarų Turkijoje esančiame kvepalų sandėlyje šeštadienio rytą kilęs gaisras nusinešė šešių žmonių gyvybes ir o dar vienas buvo sužeistas, pranešė šalies žiniasklaida.

REKLAMA
0

Dilovasi kilusį gaisrą suvaldė ugniagesiai, gelbėjimo komandos ir savivaldybės darbuotojai, privačiam žiniasklaidos kanalui „TRT Haber“ sakė Ilhami Aktasas (Ilchamis Aktašas).

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Deja, šeši mūsų piliečiai žuvo“, – sakė I. Aktasas, pridūręs, kad vienas žmogus šiuo metu yra ligoninėje.

REKLAMA
REKLAMA

Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad du žmonės buvo sužeisti.

Turkijos NTV kanalo parodytuose vaizduose matyti, kaip gaisras Dilovasi suniokojo du sandėlio pastato aukštus.

Gaisro priežastys kol kas neaiškios.

Dilovasi, įsikūręs maždaug 70 km atstumu nuo Stambulo, yra pramonės miestas, kuriame gausu sandėlių ir gamyklų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų