Turkijoje gaisras kvepalų sandėlyje nusinešė šešių žmonių gyvybes

Dilovasi kilusį gaisrą suvaldė ugniagesiai, gelbėjimo komandos ir savivaldybės darbuotojai, privačiam žiniasklaidos kanalui „TRT Haber“ sakė Ilhami Aktasas (Ilchamis Aktašas).
„Deja, šeši mūsų piliečiai žuvo“, – sakė I. Aktasas, pridūręs, kad vienas žmogus šiuo metu yra ligoninėje.
Anksčiau žiniasklaida pranešė, kad du žmonės buvo sužeisti.
Turkijos NTV kanalo parodytuose vaizduose matyti, kaip gaisras Dilovasi suniokojo du sandėlio pastato aukštus.
Gaisro priežastys kol kas neaiškios.
Dilovasi, įsikūręs maždaug 70 km atstumu nuo Stambulo, yra pramonės miestas, kuriame gausu sandėlių ir gamyklų.
