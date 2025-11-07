 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Turkija dėl genocido išdavė Netanyahu arešto orderį

2025-11-07 20:54 / šaltinis: ELTA
2025-11-07 20:54

Turkija penktadienį paskelbė, kad dėl genocido išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir aukštų jo vyriausybės pareigūnų arešto orderius.

Palestiniečių pareigūnas: Benjamino Netanyahu kalba JT buvo „persmelkta melo“

Turkija penktadienį paskelbė, kad dėl genocido išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu ir aukštų jo vyriausybės pareigūnų arešto orderius.

REKLAMA
0

Tarp 37 įtariamųjų yra Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas ir nacionalinio saugumo ministras Itamaras Benas Gviras, teigiama Stambulo prokuratūros pranešime, kuriame pilnas sąrašas paskelbtas nebuvo.

Dėl įtarimų Gazos konflikte vykdžius karo nusikaltimus orderius areštuoti B. Netanyahu ir jo buvusį gynybos ministrą Yoavo Gallanto yra išdavęs ir Hagoje įsikūręs Tarptautinis Baudžiamasis Teismas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų