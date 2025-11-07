Turkija dėl genocido išdavė Netanyahu arešto orderį

Tarp 37 įtariamųjų yra Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas ir nacionalinio saugumo ministras Itamaras Benas Gviras, teigiama Stambulo prokuratūros pranešime, kuriame pilnas sąrašas paskelbtas nebuvo.
Dėl įtarimų Gazos konflikte vykdžius karo nusikaltimus orderius areštuoti B. Netanyahu ir jo buvusį gynybos ministrą Yoavo Gallanto yra išdavęs ir Hagoje įsikūręs Tarptautinis Baudžiamasis Teismas.
