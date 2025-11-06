 
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Turkija grasina „Nutellos“ gamintojai baudomis dėl neperkamų riešutų

2025-11-06 19:34 / šaltinis: ELTA
2025-11-06 19:34

Ketvirtadienį Turkijos valdžios institucijos pagrasino skirti baudas Italijos maisto produktų įmonei „Ferrero“ už tai, kad ši nusprendė nebepirkti turkiškų lazdyno riešutų, kurie yra pagrindinė jos visame pasaulyje parduodamo tepamojo kremo „Nutella“ sudėtinė dalis.

„Nutella“ (nuotr. SCANPIX)

Ketvirtadienį Turkijos valdžios institucijos pagrasino skirti baudas Italijos maisto produktų įmonei „Ferrero“ už tai, kad ši nusprendė nebepirkti turkiškų lazdyno riešutų, kurie yra pagrindinė jos visame pasaulyje parduodamo tepamojo kremo „Nutella“ sudėtinė dalis.

0

Turkijos žiniasklaida pranešė, kad, dėl produkcijos trūkumo ir prastų oro sąlygų išaugus kainoms, „Ferrero“ planavo nebepirkti riešutų iš Turkijos – didžiausios pasaulyje lazdyno riešutų gamintojos, kuri nuo seno aprūpindavo ją šia žaliava.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau Turkijos konkurencijos tarnyba pareiškė, kad „Ferrero“ turės nuo rugsėjo iki gruodžio nupirkti ne mažiau nei 30 tūkst. tonų negliaudytų riešutų“ iš Turkijos gamintojų, kurie nuolat kaltina šią Italijos įmonių grupę vengiant didinti kainas.

Tarnyba įspėjo, kad, nepardavus riešutų, gali būti skiriamos baudos. „Ferrero“ šios informacijos kol kas nekomentavo.

Konkurencijos tarnyba pranešė, kad „Ferrero“ paprastai turi pareigą per metus nupirkti ne mažiau nei 45 tūkst. tonų riešutų, naudojamų „Nutellos“ ir kitokių pyragų bei saldumynų gamybai. Dėl mažesnės gamybos apimties ir „kokybės problemų“ 2025 m. šis kiekis buvo sumažintas iki 30 tūkst. tonų.

Turkijos riešutų kainos šiemet smarkiai pakilo, mat balandį buvo prasidėję šalčiai, o po jų – ilga, karšta ir sausa vasara, o tai turėjo neigiamos įtakos produkcijai.

Turkijai ištyrus kaltinimus, kad Italijos įmonė piktnaudžiavo savo dominuojančia padėtimi, „Ferrero“ ir konkurencijos tarnyba praėjusiais metais susitarė dėl pardavimo sandorio.

Vienas Europos prekiautojas vaisiais ir riešutais, pageidavęs likti nežinomu, sakė, kad, rugsėjį prasidėjus riešutų derliaus nuėmimui, „Ferrero“ laikėsi griežtos pozicijos Turkijos gamintojų atžvilgiu.

Anot šio prekybininko, Turkijos lazdyno riešutų kainos šiais metais Europos rinkose padvigubėjo ir viršijo 20 eurų už kilogramą.

Prekybos asociacijos duomenimis, 2023 m. Turkija eksportavo daugiau nei 280 tūkst. tonų lazdyno riešutų, kurių vertė siekė 1,86 mlrd. JAV dolerių.

„Ferrero“, kuri taip pat gamina batonėlius „Kinder“ ir kitokius saldumynus bei pusryčių dribsnius, kremu „Nutella“, kuriame lazdyno riešutų yra vos 13 procentų, prekiauja maždaug 170 pasaulio šalių.

