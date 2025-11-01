Ankara: iš Turkijos į Siriją grįžo 0,5 mln. pabėgėlių

Tokius duomenis šeštadienį paskelbė Turkijos vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya.
Anot jo, beveik 2,4 mln. sirų pabėgėlių vis dar glaudžiasi Turkijoje, o seniau šis skaičius siekė 3,5 mln.
Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra penktadienį paskelbė, kad 1,16 mln. sirų grįžo į gimtąją šalį po to, kai 2024 m. gruodžio 8 d. buvo nuverstas B. al Assado režimas. Be to, į savo namus grįžo ir 1,9 mln. šalies viduje perkeltųjų asmenų.
Jungtinių Tautų duomenimis, Sirijoje yra daugiau nei 7 mln. gyventojų, kurie turėjo palikti savo namus, o 4,5 mln. pabėgėlių yra užsienyje.
