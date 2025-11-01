 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Ankara: iš Turkijos į Siriją grįžo 0,5 mln. pabėgėlių

2025-11-01 17:58 / šaltinis: ELTA
2025-11-01 17:58

Iš Turkijos į Siriją jau grįžo apie 550 tūkst. sirų pabėgėlių po to, kai 2024 m. gruodį buvo nuverstas prezidentas Basharas al Assadas.

Pabėgėliai (nuotr. SCANPIX)

Iš Turkijos į Siriją jau grįžo apie 550 tūkst. sirų pabėgėlių po to, kai 2024 m. gruodį buvo nuverstas prezidentas Basharas al Assadas.

Tokius duomenis šeštadienį paskelbė Turkijos vidaus reikalų ministras Ali Yerlikaya.

Anot jo, beveik 2,4 mln. sirų pabėgėlių vis dar glaudžiasi Turkijoje, o seniau šis skaičius siekė 3,5 mln.

Jungtinių Tautų pabėgėlių agentūra penktadienį paskelbė, kad 1,16 mln. sirų grįžo į gimtąją šalį po to, kai 2024 m. gruodžio 8 d. buvo nuverstas B. al Assado režimas. Be to, į savo namus grįžo ir 1,9 mln. šalies viduje perkeltųjų asmenų.

Jungtinių Tautų duomenimis, Sirijoje yra daugiau nei 7 mln. gyventojų, kurie turėjo palikti savo namus, o 4,5 mln. pabėgėlių yra užsienyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

