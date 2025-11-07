Lietuvos ugniagesiai siunčia skubią žinią visiems gyventojams: įsidėmėkite

Gelbėjimo operacijoje dalyvavo keli Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnai, kurie rizikavo savo sveikata, kad išgelbėtų nukentėjusiąją. Nustatyta, kad gaisro priežastis galėjo būti trumpasis jungimas elektros instaliacijoje, tačiau tyrimas dar tęsiasi.
Ugniagesiai iš gaisro išgelbėjo moterį
Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba primena gyventojams apie dūmų detektorių svarbą ir atsargumo priemones.
„<...> Naujojoje Akmenėje gaisre buvo išgelbėta moteris. Apie 6.12 val. ugniagesiai gelbėtojai gavo pranešimą – daugiabutyje per vieno buto langą veržiasi dūmai.
Vos per kelias minutes į įvykio vietą atskubėjusiems ugniagesiams gelbėtojams teko veikti greitai. Pirmajame aukšte esančio buto langas buvo greičiausias kelias patekti į vidų. Per jį ugniagesiai su kvėpavimo organų apsaugos aparatais pateko į butą ir viduje buvo rasta moteris, sukniubusi prie išėjimo durų.
Ugniagesiai gelbėtojai iškėlė moterį per langą ir perdavė medikams. Nukentėjusioji išvežta į gydymo įstaigą.
Gelbėjimo operacijoje dalyvavo Akmenės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 3-ios pamainos pareigūnai: pamainos vadas Paulius Ratkevičius, ugniagesiai gelbėtojai Artūras Kojelis, Vygantas Levinas, Gintautas Samauskis, Artūras Ulmis, Raimundas Spudulis ir Artūras Silius.
Apsilankęs įvykio vietoje Akmenės PGT vyriausiasis specialistas Vaidotas Adomaitis teigia, kad viena iš pagrindinių versijų, kodėl kilo gaisras – įvyko trumpasis jungimas elektros instaliacijoje. Nustatyta, kad bute buvo įrengtas autonominis dūmų detektorius, bet neaišku, ar jis veikė.
Gaisro metu sudegė sofa-lova, mikrobangų krosnelė, stalas, apdegė ir aprūko visos buto patalpos sienos ir lubos, namų apyvokos daiktai. Įvykis tiriamas“, – rašoma įraše.
Kaip elgtis kilus gaisrui?
Socialiniame tinkle „Facebook“ Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba anksčiau dalijosi savo įžvalgomis apie tai, kaip gelbėtis namuose kilus gaisrui. Pasak jų, šie patarimai svarbūs siekiant išvengti esminių klaidų nelaimės akivaizdoje.
„Ar tikrai žinome, kaip elgtis, jei kilo gaisras?
Bute ar name kilęs gaisras visada kelia labai didelį pavojų žmonių gyvybei. Deja, kaip teigia ugniagesiai gelbėtojai, neretai gyventojai, kilus gaisrui, nors ir išeina į lauką, tačiau kartais ir vėl grįžta į vidų, prisiminę paliktus daiktus ar net artimuosius. Ši esminė klaida daugelį ir pražudo.
Tokių atvejų ne vienas. „Juodupės miestelyje, kilus gaisrui, vyras išėjo iš buto, bet netrukus grįžo atgal. Taip jis pasielgė, nes neva bute galėjo būti likusi sugyventinė. Iš buto jis nebeišėjo, nes užsitrenkė durys. Vyro kūnas buvo rastas prie jų...“, – pasakojo Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiasis specialistas Virgilijus Kulikauskas.
Beje, kaip vėliau paaiškėjo, sugyventinės bute nė nebuvo... Pareigūno teigimu, taip pasielgiama dėl streso, panikos ir negebėjimo įvertinti visos situacijos grėsmės, neretai ir dėl piktnaudžiavimo alkoholiu.
Skaudžių žūčių istorijų gaisruose daug. Pasak pareigūno, Pandėlio miestelyje vieno aukšto gyvenamajame name, kilus gaisrui, jo metu žuvo garbaus amžiaus vyras. Jis ne tik pažadino žmoną ir iš gaisro išvedė ją į lauką, bet ir grįžo atgal, nes nusprendė išmesti buitinį dujų balioną pro virtuvės langą. To padaryti jam nepavyko. Vyras buvo rastas šalia lango, kartu su buitiniu dujų balionu.
Neretai gaisrai kyla ir tada, kai žmonės, apsvaigę nuo alkoholio, rūko lovoje: „Vyras pastebėjo, kad dega lova moters pusėje. Ištempė ją į lauką, kur abu ir laukė ugniagesių. Atvykus gaisrininkams, moteris prisiminė, kad degančiame name liko alaus plastikiniai buteliai, todėl nuskubėjo į gyvenamąjį namą jų pasiimti. Laimei, ugniagesiai spėjo išnešti moterį iš degančio namo, bet šis grįžimas irgi galėjo baigtis nelaime.“
Kaip teigė pareigūnas, gaisrų metu būna, kad gyventojai pamiršta ir Skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numerį 112: „Žmonės vartoja šnekamojoje kalboje šimtas dvylika, o gaisro metu pasimeta ir renka 100 ir 12. Todėl šnekant reikėtų naudoti šių žodžių junginį „vienas, vienas, du“.
Kaip elgtis, kilus gaisrui:
- Veikti būtina iš karto. Pastebėjus gaisrą, nedelsti nė sekundės – garsiai įspėti kitus ir kuo skubiau visiems išeiti iš pastato;
- Skambinti telefono numeriu 112 iškart, kai tik atsiduriate saugioje aplinkoje;
- Svarbu iš anksto žinoti artimiausius išėjimus, avarinius laiptus ir kitus pabėgimo kelius;
- Jei patalpoje yra dūmų – eiti pritūpus ar šliaužti, nes dūmai kyla aukštyn, o švariausias oras – apačioje;
- Negaišti laiko daiktams – joks turtas nėra vertas gyvybės! Tai ypač svarbu priminti vaikams, senjorams, taip pat ir turintiems augintinių;
- Išeinant iš patalpos, kurioje kilo gaisras, būtina uždaryti duris. Tai padės sulėtinti ugnies ir dūmų plitimą;
- Niekada negrįžti į vidų. Nes ugnis gali greitai išplisti, o dūmai kelia mirtiną pavojų.
- Su šeima sutarkite, kur gaisro atveju susitinkate lauke;
- Ugniagesių privalu klausyti be prieštaravimų. Tik jie gali grįžti į pastatą, jei reikia gelbėti kitus“, – buvo rašoma įraše.
