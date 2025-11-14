 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Dronų smūgis Rusijos uostui: liepsnose paskendo strategiškai svarbus naftos terminalas

2025-11-14 07:58
2025-11-14 07:58

Naktį surengta dronų ataka Rusijos Novorosijsko uostui sukėlė didžiulį gaisrą strategiškai svarbiame naftos terminale „Šescharis“. Pranešama apie apgadintą infrastruktūrą, sužeistus įgulos narius ir mieste pabirusius dronų nuolaužų fragmentus.

Dronų smūgis Rusijos uoste: liepsnose paskendo strategiškai svarbus naftos terminalas (nuotr. SCANPIX)

Naktį surengta dronų ataka Rusijos Novorosijsko uostui sukėlė didžiulį gaisrą strategiškai svarbiame naftos terminale „Šescharis“. Pranešama apie apgadintą infrastruktūrą, sužeistus įgulos narius ir mieste pabirusius dronų nuolaužų fragmentus.

1

Pranešama, kad buvo smogta „Šescharis“ – dideliam eksportiniam naftos terminalui, kuris yra „Transneft“ kompanijos naftotiekių galutinis taškas. Tai strategiškai svarbus mazgas Rusijos naftos ir naftos produktų eksportui per Juodąją jūrą.

Vietos operatyvinio štabo duomenimis, per ataką buvo apgadinta naftos bazė „Šescharis“ perkrovimo komplekse ir pakrantės įrenginiai.

Buvo apgadintas rusų laivas

Taip pat pranešama, kad uoste buvo apgadintas laivas, sužeisti trys įgulos nariai.

Be to, įvairiose miesto vietose nukrito dronų fragmentai, apgadinti keli daugiabučiai namai.

