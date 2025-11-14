Dronų smūgis Rusijos uostui: liepsnose paskendo strategiškai svarbus naftos terminalas

Pranešama, kad buvo smogta „Šescharis“ – dideliam eksportiniam naftos terminalui, kuris yra „Transneft“ kompanijos naftotiekių galutinis taškas. Tai strategiškai svarbus mazgas Rusijos naftos ir naftos produktų eksportui per Juodąją jūrą.
Vietos operatyvinio štabo duomenimis, per ataką buvo apgadinta naftos bazė „Šescharis“ perkrovimo komplekse ir pakrantės įrenginiai.
Buvo apgadintas rusų laivas
Taip pat pranešama, kad uoste buvo apgadintas laivas, sužeisti trys įgulos nariai.
Be to, įvairiose miesto vietose nukrito dronų fragmentai, apgadinti keli daugiabučiai namai.
