 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Lavrovas: Rusija pasirengusi susitikti Budapešte, bet iškėlė sąlygą

2025-11-13 07:56 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-13 07:56

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi surengti derybas tarp Rusijos ir JAV Budapešte, skelbia rusų agentūra TASS.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pakomentavo Vakarų žiniasklaidoje pasirodžiusius pranešimus, kad J. Bideno administracija svarsto perdavimą Ukrainai tolimojo nuotolio raketas: „Nereikia juokauti apie raudonąsias linijas“ (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Maskva yra pasirengusi surengti derybas tarp Rusijos ir JAV Budapešte, skelbia rusų agentūra TASS.

REKLAMA
1

Anot jo, Maskva pasirengusi, jei susitikimas bus grindžiamas Aliaskos susitikimo rezultatais. S. Lavrovo teigimu, data dar nenustatyta, tačiau kontaktas tarp dviejų šalių tęsiasi

S. Lavrovas teigia, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas neva gavo „užkulisinę informaciją“, dėl kurios susitikimas Budapešte buvo atšauktas. S. Lavrovas tikina, kad informacija apie „Rusijos nepasirengimą deryboms“ ir Ankoridžo susitikimo rezultatų „žlugimą“ yra melaginga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

S. Lavrovas taip pat nuogąstauja, kad D. Trumpo administracija norės kalbėtis su Rusija.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

REKLAMA
REKLAMA

Rusija teigia esanti pasirengusi aptarti su JAV kaltinimus dėl slaptų branduolinių bandymų

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas antradienį pareiškė, kad Maskva yra „pasirengusi“ aptarti su Vašingtonu prezidento Donaldo Trumpo kaltinimus, kad ji vykdė slaptus požeminius branduolinius bandymus.

REKLAMA

Po paskutinio nesėkmingo bandymo išspręsti karą Ukrainoje tarp dviejų didžiausių branduolinių valstybių pasaulyje išaugo įtampa: Rusija išbandė porą branduolinių ginklų sistemų, o D. Trumpas pareiškė taip pat nurodęs pradėti atominių ginklų bandymus.

Jis apkaltino Maskvą slapta vykdžius branduolinių sprogimų, o ne vien bandymų su ginklų nešančiosiomis sistemomis, kuriuos reguliariai atlieka visos branduolinį ginklą turinčios valstybės.

REKLAMA
REKLAMA

„Esame pasirengę aptarti mūsų amerikiečių kolegų iškeltus įtarimus dėl to, kad galbūt slapta kažką darome giliai po žeme“, – duodamas per televiziją transliuotą interviu valstybinei žiniasklaidai sakė S. Lavrovas.

Jis paneigė D. Trumpo teiginius ir sakė, kad Jungtinės Valstijos gali patikrinti, ar Rusija išbandė branduolinę galvutę, pasinaudodamos pasauline seisminių stebėjimų sistema.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Kitokius, tiek subkritinius, t. y. be grandininės branduolinės reakcijos, tiek nešiklių bandymus vykdyti niekada nebuvo draudžiama“, – pridūrė S. Lavrovas.

D. Trumpas šį mėnesį duodamas interviu JAV televizijos kanalui „CBS News“ apkaltino Rusiją ir Kiniją įvykdžius branduolinių ginklų bandymų, o prieš tai staiga atšaukė planuotą susitikimą su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, su kuriuo ketino aptarti karo Ukrainoje klausimą.

REKLAMA

Tačiau S. Lavrovas teigė, kad šie du dalykai nėra tarpusavyje susiję.

„Nepainiočiau branduolinių bandymų temos su Budapešto viršūnių susitikimo tema“, – sakė jis.

Jis taip pat pareiškė, kad Maskva vis dar svarstytų galimybę surengti V. Putino ir D. Trumpo susitikimą.

„Esame pasirengę su savo kolegomis iš Amerikos aptarti pasirengimo siūlomam Rusijos ir Jungtinių Valstijų vadovų susitikimui darbų pratęsimą.“

Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpas vis labiau irzo dėl V. Putino, kuris nuolat atsisakinėja nutraukti beveik ketverius metus trunkantį Ukrainos puolimą.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Peskovas kreipėsi į Trumpą: „Švaistome laiką, pinigus“ (7)
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Rubio atsakė, kada Trumpas susitiks su Putinu: štai kas turi įvykti (23)
„Putinas yra pasirengęs smogti“: lenkai ir suomiai nepasitiki „gerais Putino ketinimais“ (nuotr. SCANPIX)
Vakarai turi keisti taktiką: paaiškino, kaip iš tiesų reiktų elgtis su Putinu (10)
Lavrovas: „Pirmą kartą istorijoje Rusija kariauja viena prieš visus Vakarus“ (nuotr. SCANPIX)
Trumpo kaltinimai sujudino Maskvą: sureagavo Lavrovas (16)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų