  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas tikisi trečiadienį pasirašyti įstatymo projektą, nutraukiantį vyriausybės uždarymą

2025-11-12 21:14 / šaltinis: BNS
2025-11-12 21:14

Baltieji rūmai nurodė, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas tikisi trečiadienį pasirašyti įstatymo projektą, kuriuo būtų nutrauktas ilgiausias per visą Jungtinių Valstijų istoriją vyriausybės uždarymas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

0

„Prezidentas Trumpas tikisi savo parašu pagaliau užbaigti šį pražūtingą demokratų sukeltą uždarymą, ir mes tikimės, kad tai įvyks vėliau šį vakarą“, – pareiškė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

Trečiadienį numatytas Atstovų Rūmų balsavimas dėl išlaidų įstatymo projekto, kuris turėtų išspręsti šešias savaites besitęsusią aklavietę. Pirmadienį keli demokratų senatoriai perėjo į respublikonų pusę ir balsavo už kompromisinį susitarimą, priartinantį Kongresą prie aklavietės pabaigos.

Įtakingas Atstovų Rūmų taisyklių komitetas, peržiūrintis įstatymų projektus prieš jų pateikimą visiems Rūmams, trečiadienio rytą paskelbė savo svetainėje, kad pritarė įstatymo projektui. Skelbiama, kad „už“ balsavo aštuoni, „prieš“ – keturi.

Šis žingsnis atvėrė kelią respublikonų kontroliuojamiems Atstovų Rūmams trečiadienį vyksiančiame posėdyje aptarti ir surengti balsavimą dėl siūlomo išlaidų paketo.

