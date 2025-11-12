 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpo anūkė prabilo apie savo senelį: „Jis valdo pasaulį, tad mažumėlę yra užsiėmęs“

2025-11-12 21:09 / šaltinis: BNS
2025-11-12 21:09

JAV prezidentas Donaldas Trumpas neatvyks stebėti savo anūkės debiuto LPGA golfo turnyre, nes yra pernelyg užsiėmęs pasaulio valdymu. 

Trumpo anūkė prabilo apie savo senelį: „Jis valdo pasaulį, tad mažumėlę yra užsiėmęs“ (nuotr. SCANPIX)
10

JAV prezidentas Donaldas Trumpas neatvyks stebėti savo anūkės debiuto LPGA golfo turnyre, nes yra pernelyg užsiėmęs pasaulio valdymu. 

0

18-metė Kai Trump, Donaldo Trumpo jaunesniojo dukra ir JAV prezidento anūkė, šią savaitę rėmėjo kvietimu žaidžia renginyje Floridos golfo klube „Pelican“. 

Paklausta apie savo garsųjį senelį, ji žurnalistams prieš turnyrą surengtoje spaudos konferencijoje sakė: „Jis neatvyks šį savaitgalį. Šiuo metu jis valdo pasaulį, tad mažumėlę yra užsiėmęs“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Majamio universitete studijuojanti JAV prezidento vaikaitė sakė, kad jai D. Trumpas – tiesiog normalus senelis. 

„Visada toks buvo. Sakyčiau, jog tiesiog turiu paprastą senelį. Nėra jokio skirtumo. Žinoma, tai šaunu, bet man tiesiog normalu“, – sakė K. Trump.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

Trumpą apibūdino kaip gerą golfo žaidėją

Prezidentas garsėja pomėgiu žaisti golfą, tačiau Kai, paklausta, ar jiedu žaidžia, buvo diplomatiška. Ji apibūdino D. Trumpą kaip gana gerą žaidėją ir sakė, kad jiedu yra sužaidę keletą įtemptų rungtynių. 

Konkrečiai paklausta, ar yra įveikusi senelį, ji pridūrė: „Paliksiu tai spręsti jums“. 

„Mes daug žaidžiame. Puikiai leidžiame laiką aikštyne. Mes taip pat visada esame toje pačioje komandoje“, – sakė K. Trump.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

