JAV demokratai: Epsteinas teigė, kad Trumpas „žinojo apie mergaites“

JAV prezidentas neigia kaip nors dalyvavęs ar žinojęs apie savo buvusio draugo, kuris 2019 metais nusižudė federaliniame kalėjime laukdamas teismo, seksualinio išnaudojimo veiklą.
Tačiau Atstovų Rūmų priežiūros komiteto demokratai teigė, kad elektroniniai laiškai „kelia rimtų klausimų dėl Donaldo Trumpo ir jo žinių apie siaubingus Epsteino nusikaltimus“.
Įniršis dėl liūdnai pagarsėjusio finansininko vis dar veikia D. Trumpo administraciją, praėjus keturiems mėnesiams po to, kai Teisingumo departamentas faktiškai uždarė bylą, paskelbdamas, kad daugiau informacijos šia tema nėra.
Atstovų Rūmų demokratai, norėdami pasinaudoti įsisenėjusia kontroversija, bando išsireikalauti balsavimą, kad būtų paviešinti visi J. Epsteino bylos dokumentai.
Naujai paviešinti laiškai buvo parašyti ilgametei G. Epsteino bendražygei Ghislaine Maxwell, kuri po jo mirties buvo nuteista už prekybą žmonėmis sekso tikslais, ir rašytojui Michaelui Wolffui.
Laiškuose taip pat teigiama, kad dabartinis prezidentas „valandų valandas praleido mano namuose“ su moterimi, kurią Priežiūros komiteto demokratai vadina viena iš J. Epsteino aukų.
Viename demokratų pasidalintame ir 2019 metų sausio 31-ąja datuotame elektroniniame laiške M. Wolffui J. Epsteinas, kaip pranešama, rašė: „Trumpas sakė, kad paprašė pasitraukti, niekada nebuvo narys (...) žinoma, jis žinojo apie merginas, nes prašė Ghislaine sustoti.“
Kitame 2011 metų balandžio laiške J. Epsteinas Gh. Maxwell pasakė: „Noriu, kad suprastumėte, jog tas šuo, kuris nelojo, yra Trumpas.“
Jis pridūrė, kad neįvardinta auka „praleido valandų valandas su juo mano namuose (...) jis nė karto nebuvo paminėtas.“
Gh. Maxwell atsakė: „Aš apie tai galvojau...“
Demokratai Atstovų Rūmų Priežiūros komitete gavo šiuos laiškus po to, kai anksčiau šiais metais pareikalavo pluošto J. Epsteino dokumentų.
D. Trumpui nebuvo pateikti jokie kaltinimai dėl nusikalstamos veikos, susijusios su J. Epsteinu ar Gh. Maxwell.
Sąmokslo teorijos
Sausį D. Trumpas pradėjo eiti pareigas žadėdamas greitai išsiaiškinti J. Epsteino paslaptis.
Tačiau daugelis jo palaikytojų sukruto, kai liepą Federalinis tyrimų biuras (FTB) ir Teisingumo departamentas pareiškė, kad J. Epsteinas nusižudė, nešantažavo jokių žymių veikėjų ir neturėjo jokio „klientų sąrašo“.
D. Trumpo palaikytojai daugelį metų buvo apsėsti J. Epsteino bylos ir tikėjo, kad „slaptosios valdžios“ (angl. deep state) elitas protegavo J. Epsteino bendrininkų sekso tinklą, ypač Demokratų partijoje ir Holivude.
D. Trumpas ne kartą bandė užglaistyti šią kontroversiją, pavadindamas ją „demokratų Epsteino pramanu“, bet vis daugiau dėmesio sulaukia jo paties ilgalaikė draugystė su finansininku.
Demokratai ir grupelė respublikonų, rizikuojančių užsitraukti D. Trumpo rūstybę, ėmė dar garsiau raginti paviešinti visus su J. Epsteinu susijusius teisinius dokumentus.
D. Trumpo ryšiai su J. Epsteinu yra toli siekiantys. Jiedu buvo užfiksuoti kartu besilinksminantys per 15 metų trukusią draugystę, kol, kaip pranešama, 2004 metais susipyko dėl vieno nekilnojamojo turto sandorio, o vėliau D. Trumpas pasmerkė savo buvusį sąjungininką.
J. Epsteinas 2008 metais prisipažino dėl dviejų sunkių prostitucijos nusikaltimų, ir tai buvo dalis kaltės pripažinimo susitarimo su prokuroru, vėliau dirbusiu D. Trumpo kabinete; vėliau šis susitarimas buvo plačiai kritikuojamas kaip pernelyg švelnus.
