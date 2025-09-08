Paviešintas Trumpo Epsteinui skirtas laiškas, kurio egzistavimą Trumpas įnirtingai neigė

Laiškas buvo įtrauktas į užrašų rinkinį, nusiųstą J. Epsteinui jo 50-ojo gimtadienio proga 2003 m.
Laiške pateikiamas D. Trumpo ir J. Epsteino pokalbis, užrašytas ant ranka nupiešto moters liemens kontūro.
D. Trumpo parašas padėtas tiesiai po moters kontūrų klubais.
Lawyers for Jeffrey Epstein’s estate have given Congress a copy of the birthday book put together for the financier’s 50th birthday, which includes a letter with Trump’s signature that he has said doesn’t exist.
Apie laiško egzistavimą liepos viduryje pirmą kartą pranešė „The Wall Street Journal“. D. Trumpas ne tik neigė parašęs laišką, bet ir padavė laikraštį į teismą už šmeižtą.
Baltųjų rūmų atstovas Tayloras Budowichius pirmadienį pareiškė, kad parašas ant laiško J. Epsteinui nėra D. Trumpo. T. Budowichius pasidalijo serija nuotraukų su dokumentais, kuriuos D. Trumpas neseniai pasirašė, kad parodytų, jog parašai nesutampa.
Vis dėlto „New York Times“ atkreipia dėmesį, kad laikui einant D. Trumpo parašai keitėsi. Dar 2016 m. jo parašas buvo panašesnis į tą, kuris yra ant laiško J. Epsteinui.
D. Trumpas sulaukė savo partijos, taip pat demokratų spaudimo paviešinti iki šiol slaptus J. Epsteino bylos dokumentus. Tai jis buvo pažadėjęs per rinkimų kampaniją.
