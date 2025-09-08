„US Open“ finale Trumpo apsilankymas sukėlė chaosą

Finale C. Alcarazas gana greitai per 2 val. 42 min. 6:2, 3:6, 6:1, 6:4 nugalėjo italą Janniką Sinnerį ir susigrąžino pirmosios pasaulio raketės statusą bei iškovojo jau šeštą „Didžiojo kirčio“ titulą karjeroje.
Šių metų „US Open“ finalas buvo ypatingas tuo, kad jame apsilankė JAV prezidentas Donaldas Trumpas. Tai buvo pirmas kartas nuo Billo Clintono laikų 2000 m., kai pareigas einantis JAV prezidentas apsilankė stadione „US Open“ finalo metu.
D. Trumpas buvo „Rolex“ svečias bendrovės ložėje. Manoma, kad „Rolex“ atstovai pasikvietė D. Trumpą į ložę norėdami, jog jis sumažintų Šveicarijai įvestus muitus, kurie yra kur kas didesni nei Europos Sąjungai ar Didžiajai Britanijai.
Dėl D. Trumpo vizito „US Open“ finalo metu teko sustiprinti stadiono apsaugą. Tai gerokai prailgino eiles stadiono prieigose, o prasidėjus mačui tūkstančiai sirgalių vis dar buvo už durų ir laukė, kada bus įleisti.
¡ESTO ES UNA LOCURA!— Germán R. Abril (@gerebit0) September 7, 2025
A falta de 15 minutos para que comience la final los accesos a la Arthur Ashe están así. pic.twitter.com/B5LKDgngmJ
The Trump security lines are not moving outside. #USOpen pic.twitter.com/NU3PHprJlN— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) September 7, 2025
„Įleiskite mus! Įleiskite mus!“, – šaukė sirgaliai, anot AP.
Ceremony underway with the stadium half empty. pic.twitter.com/GnBXt0Rd03— José Morgado (@josemorgado) September 7, 2025
Nors mačo pradžia buvo nukelta 30 minučių, tačiau stadionas užsipildė tik antrajame sete. Kai kurie fanai, kurie paklojo nemažus pinigus už bilietą į finalą, net nepamatė pirmojo seto.
Teigiama, kad stadione fanų reakcija į D. Trumpą buvo įvairi: vieni JAV prezidentui plojo, kiti – švilpė. Tiesa, „US Open“ transliuotojams iš anksto buvo liepta imtis cenzūros ir nerodyti to, kaip į D. Trumpą reaguoja sirgaliai.
Paties D. Trumpo reakcija po C. Alcarazo pergalės jau spėjo apskrieti pasaulį. JAV prezidentas iš pažiūros nebuvo labai sužavėtas ispano pergale, o tas vaizdo įrašas buvo peržiūrėtas jau daugiau nei 8 mln. kartų.
Trump’s reaction to Alcaraz is hilarious#USOpen pic.twitter.com/y2VPYpfDmH— ajmail (@youvegotajmail) September 7, 2025
Tiesa, reikia pažymėti, kad iš karto po paskutinio taško D. Trumpas C. Alcarazui plojo, o kiek nusivylusią veido išraišką nutaisė tik kiek vėliau.
Trump celebrando la victoria de Carlos Alcaraz.— Bea Berenguer (@CharadaBea) September 7, 2025
Rojos rabiando 😂
¡Viva Carlitos y viva España! 🇪🇸pic.twitter.com/caURTcSaz0
